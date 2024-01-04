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Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Беларуси
04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президентом Беларуси сможет стать гражданин страны по рождению не моложе 40 лет. Александр Лукашенко подписал комплексные поправки в соответствующий закон.
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В частности, согласно изменениям, уточняются требования к кандидату в президенты.
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