Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президентом Беларуси сможет стать гражданин страны по рождению не моложе 40 лет. Александр Лукашенко подписал комплексные поправки в соответствующий закон.



Еще одно требование к кандидату – срок проживания в стране не менее 20 лет перед выборами. При этом не должно быть гражданства и вида на жительство другого государства. Также, согласно документу, президент возглавляет систему госслужбы и является делегатом Всебелорусского народного собрания. Есть нововведения и в полномочиях главы государства. Они касаются также народного вече, кроме того – судов, Центризбиркома, обеспечения безопасности.



Президентские выборы назначены в Беларуси на 2025 год. В феврале этого года пройдет единый день голосования за депутатов всех уровней.