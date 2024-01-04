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Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Беларуси

04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президентом Беларуси сможет стать гражданин страны по рождению не моложе 40 лет. Александр Лукашенко подписал комплексные поправки в соответствующий закон.

Еще одно требование к кандидату – срок проживания в стране не менее 20 лет перед выборами. При этом не должно быть гражданства и вида на жительство другого государства. Также, согласно документу, президент возглавляет систему госслужбы и является делегатом Всебелорусского народного собрания. Есть нововведения и в полномочиях главы государства. Они касаются также народного вече, кроме того – судов, Центризбиркома, обеспечения безопасности.

Президентские выборы назначены в Беларуси на 2025 год. В феврале этого года пройдет единый день голосования за депутатов всех уровней.



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В частности, согласно изменениям, уточняются требования к кандидату в президенты.
 
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