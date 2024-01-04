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Лукашенко назначил главу Минэкономики, посла Беларуси в Индии и директора БелАЭС

04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил главу Минэкономики, посла Беларуси в Индии и директора БелАЭС
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Какие задачи поставил глава государства перед управленцами, выясняла корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Минэкономики республики возглавил Юрий Чеботарь. От него президент ждет активной работы. Хотя экономические показатели за прошлый год лучше запланированных, но 2024-й – год особенный. Грядут выборы, и они должны быть максимально объективными.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Легко не будет. Будет тяжело. Особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом, мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы», – сказал Лукашенко.

Усиление экономики президент видит, в том числе в переориентации экспорта с западного рынка на Африку и Азию. К основным партнерам Беларуси – России и Китаю – должны добавиться другие страны, например, Индия. Отвечать за это будет новый посол Михаил Касько.

«Скажу откровенно, в отношениях с Индией мы деградировали. Индия – огромный рынок. Нам надо определить основные направления, где мы что-то можем сделать и где мы можем быть полезны Индии. Надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям», – заявил глава Беларуси.

Президент требует улучшить показатели и внутри страны. Особое внимание к Витебской области. Она отстает от остальных, и слабое место – аграрный сектор.
Своего нового помощника по северному региону Сергея Левковича белорусский лидер ориентирует на грамотную работу с кадрами.

«Не надо плакаться, что у нас в сельском хозяйстве не хватает людей. Что значит – не хватает? Там, где не хватает классных специалистов, ведь город повытягивал из села немало, ну так они живы-здоровы. Надо их найти, высококлассных. Надо вытащить Витебскую область из того состояния, в котором она находится. Я не скажу, что там катастрофа. Но эта область не лучшая в стране, а возможности у нее немалые», – заметил Лукашенко.

Большие возможности в масштабах всей страны появились благодаря Белорусской АЭС. После запуска второго энергоблока почти половина электроэнергии в республике вырабатывается за счет мирного атома, а это миллиарды сэкономленных на природном газе долларов. Нового гендиректора Сергея Бобовича президент призывает руководить не «из кабинета», а вникать в каждую деталь.

«Это должна быть лучшая станция в мире по эксплуатации и эффективности. Сделайте, чтобы и другие убедились, что у нас есть классные руководители и на таком предприятии, которого мы раньше не знали и не видели. Есть такие в Беларуси», – поставил задачу белорусский лидер.

Новые руководители отправятся и в два районных исполкома. Критерием успешной работы для них станут экономические показатели на местах. Результат должен быть у всех, подчеркнул президент.

Также Лукашенко назначил представителей Беларуси в Экономическом суде СНГ и в ОДКБ.



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