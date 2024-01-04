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Лукашенко назначил главу Минэкономики, посла Беларуси в Индии и директора БелАЭС
04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Какие задачи поставил глава государства перед управленцами, выясняла корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Минэкономики республики возглавил Юрий Чеботарь. От него президент ждет активной работы. Хотя экономические показатели за прошлый год лучше запланированных, но 2024-й – год особенный. Грядут выборы, и они должны быть максимально объективными.
«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Легко не будет. Будет тяжело. Особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом, мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы», – сказал Лукашенко.
«Скажу откровенно, в отношениях с Индией мы деградировали. Индия – огромный рынок. Нам надо определить основные направления, где мы что-то можем сделать и где мы можем быть полезны Индии. Надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям», – заявил глава Беларуси.
Президент требует улучшить показатели и внутри страны. Особое внимание к Витебской области. Она отстает от остальных, и слабое место – аграрный сектор.
Большие возможности в масштабах всей страны появились благодаря Белорусской АЭС. После запуска второго энергоблока почти половина электроэнергии в республике вырабатывается за счет мирного атома, а это миллиарды сэкономленных на природном газе долларов. Нового гендиректора Сергея Бобовича президент призывает руководить не «из кабинета», а вникать в каждую деталь.
Новые руководители отправятся и в два районных исполкома. Критерием успешной работы для них станут экономические показатели на местах. Результат должен быть у всех, подчеркнул президент.
Также Лукашенко назначил представителей Беларуси в Экономическом суде СНГ и в ОДКБ.
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