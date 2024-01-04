Лукашенко назначил главу Минэкономики, посла Беларуси в Индии и директора БелАЭС

«Скажу откровенно, в отношениях с Индией мы деградировали. Индия – огромный рынок. Нам надо определить основные направления, где мы что-то можем сделать и где мы можем быть полезны Индии. Надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям», – заявил глава Беларуси.

Президент требует улучшить показатели и внутри страны. Особое внимание к Витебской области. Она отстает от остальных, и слабое место – аграрный сектор.

Своего нового помощника по северному региону Сергея Левковича белорусский лидер ориентирует на грамотную работу с кадрами.

«Не надо плакаться, что у нас в сельском хозяйстве не хватает людей. Что значит – не хватает? Там, где не хватает классных специалистов, ведь город повытягивал из села немало, ну так они живы-здоровы. Надо их найти, высококлассных. Надо вытащить Витебскую область из того состояния, в котором она находится. Я не скажу, что там катастрофа. Но эта область не лучшая в стране, а возможности у нее немалые», – заметил Лукашенко.

Большие возможности в масштабах всей страны появились благодаря Белорусской АЭС. После запуска второго энергоблока почти половина электроэнергии в республике вырабатывается за счет мирного атома, а это миллиарды сэкономленных на природном газе долларов. Нового гендиректора Сергея Бобовича президент призывает руководить не «из кабинета», а вникать в каждую деталь.

«Это должна быть лучшая станция в мире по эксплуатации и эффективности. Сделайте, чтобы и другие убедились, что у нас есть классные руководители и на таком предприятии, которого мы раньше не знали и не видели. Есть такие в Беларуси», – поставил задачу белорусский лидер.

Новые руководители отправятся и в два районных исполкома. Критерием успешной работы для них станут экономические показатели на местах. Результат должен быть у всех, подчеркнул президент.

Также Лукашенко назначил представителей Беларуси в Экономическом суде СНГ и в ОДКБ.