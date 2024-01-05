Как бизнес может использовать метавселенные уже сегодня и почему эту технологию не стоит путать с VR

Источник материала: ProBusiness

После того, как два года назад компания Facebook превратилась в Meta, метавселенные стали устойчивым трендом для бизнеса, а не только для гиков. Белорусы уже создают и свои проекты в этой сфере: кто-то — пока для локального рынка , кто-то — сразу с прицелом на весь мир . Что сейчас происходит на этом рынке и как бизнес относится к новой технологии, мы узнали у представителя метавселенной DEXART в Беларуси, а также основателей проекта Open MetaKids и Panda English School, которые уже используют нестандартные способы обучения детей, но по-разному относятся к метавселенным.

Ян Драновский, представитель компании и амбасадор метавселенной DEXART в Беларуси:



Ян Драновский.

Комментарий от редакции «Про бизнес» Фаундерами DEXART являются Анатолий Илле и Антон Эльстон, а метавселенная DEXART основывается на двух блокчейнах NEAR и OTON. Банк России информирует о том, что компания OTON.org, которая является разработчиком блокчейна и фаундеры которой по совместительству являются фаундерами DEXART, « имеет признаки финансовой пирамиды».

«Детям уже не сильно интересны двухмерные социальные сети, они все больше погружаются в 3D-миры»

— Сегодня технологии позволяют бизнесу взаимодействовать со своими клиентами в новом формате — 3D и VR. Вместе с этим, старые каналы рекламы и продвижения становятся слишком перенасыщенными и дорогими, что побуждает предпринимателей внедрять принципиально новые технологии.

Метавселенные помогают геймифицировать процесс коммуникации с клиентами — создавать квесты, опросы, тесты, тем самым знакомя потенциального клиента со своим продуктом. В DEXART, например, можно давать вознаграждение пользователям за прохождение таких заданий.

В целом, индустрия метавселенных и блокчейна растет очень быстро, и я уверен в том, что через несколько лет социальные сети станут не так популярны: люди начнут переходить в метавселенные. Если мы посмотрим на детей, то они уже сейчас активно используют технологии VR, а Instagram, к примеру, им уже не так интересен.





Есть несколько проектов, которые очень популярны среди детей и подростков, которые также реализованы с использованием технологий блокчейна и по принципу метавселенной — Roblox и Decentralend. В них многомиллионная аудитория, но, к сожалению, их можно использовать только в игровых целях. Даже не смотря на это, они пользуются большой популярностью во всем мире.

Работа над DEXART велась достаточно долго, но презентация проекта состоялась только в июне 2022 года. После запуска метавселенной Марка Цукерберга мы сильно активизировались, чтобы не отставать.

В нашей метавселенной созданы разные тематические районы, соответственно бизнес может таргетировать свою аудиторию по интересам, и создать свое пространство в одном из районов. Сегодня их 25. Есть бизнес-район, есть район азартных игр, есть район образования, креативный район и даже крипторайон. Хотя создать свое пространство в метавселенной достаточно дорого: придется заплатить несколько тысяч долларов. Также в DEXART есть возможность взять пространство в аренду, это намного дешевле. Такой вариант может подойти для организации тематических конференций или организации лекций — хорошая альтернатива Zoom.





В сфере детского онлайн-образования метавселенные также имеют большие перспективы. Детям сложно долгое время сидеть напротив экрана монитора и слушать преподавателя, куда интереснее надеть VR-очки и погрузится в 3D-пространство, где будут аватары его одноклассников и преподавателя.

Мы, кстати, нетипичная метавселенная. Наш стартап получает большую часть денег от продаж внутри проекта. Мы продаем виртуальную землю, собственный токен, разрабатываем пространства для бизнесов, лидеров мнений и творческих проектов. То есть мы работаем для бизнеса, поэтому и развиваемся совместно с бизнесом.





Мы также хотим реализовать возможность заработка не только для предпринимателей, но и для обычных пользователей, т.к. метавселенная создает новые рабочие места: нужны люди, которые будут создавать 3D-пространства, работать в качестве консультантов, заниматься маркетингом. Помимо этого, метавселенные хорошо подходят для игровой индустрии, поэтому мы хотим реализовать внутри и развлекательные пространства.

Недавно мы начали сотрудничать с проектом EZZY Game (move-to-earn проект, где пользователи получают вознаграждение за ходьбу). Теперь люди смогут получать деньги за то, что будут передвигаться по нашей метавселенной в кроссовках от EZZY Game.

«Метавселенные привлекают сотни миллионов долларов инвестиций, крупные игроки понимают, что за ними будущее»

Мы ведем переговоры с представителями крупных компаний и видим с их стороны большой интерес к нам. Все понимают, что за метавселенными будущее. Это только вопрос времени. Прогнозируется , что доход от виртуальных игровых миров вырастет до $ 400 млрд к 2025 году.

Мировые технологические гиганты инвестируют огромные суммы денег в развитие метавселенных. Так, Sony инвестировала $ 200 млн в метавселенную Epic, которая в 2021 году уже получила около $ 1 млрд финансирования. Microsoft купила Activision Blizzard за $ 68,7 млрд, чтобы войти в метавселенную.





Что касается инвестиций в наш проект, то пока что все реализовано за счет личных средств фаундеров, инвестиции мы до сегодняшнего дня не привлекали — хотели показать готовый продукт. Так как продукт уже есть, и даже есть пользователи, мы собираемся искать инвесторов. Сейчас у нас в планах привлечь $ 5 млн инвестиций на дальнейшую реализацию технологических решений и маркетинг.

Комьюнити DEXART преимущественно русскоязычное, и сейчас мы собираемся выходить на другие рынки. В приоритете у нас рынок западной Европы и США, на нем мы видим большие перспективы дальнейшего роста.

«Как человек может начать пользоваться тем, о чем ничего не знает?»

При развитии проекта мы столкнулись с проблемой того, что понятие метавселенной и виртуальной реальности достаточно ново для людей, и не все понимают, как это работает. А как человек может начать пользоваться тем, о чем ничего не знает? Поэтому мы много времени уделяем тому, что объясняем, как устроена виртуальная реальность, что такое метавселенная, как ее можно использовать для бизнеса. Точно также и с криптовалютой. Сейчас технологии блокчейна шагнули далеко вперед, но люди по-прежнему не осознают всех преимуществ криптовалюты. Поэтому в этом направлении мы также ведем работу.

Что касается Беларуси, то здесь дела с криптовалютой обстоят очень хорошо — развита инфраструктура, существуют белорусские крипто-биржи и обменники. Кроме того, законодательство в сфере регулирования криптовалюты достаточно лояльно и при этом проработано. На мой взгляд, в Беларуси можно развивать блокчейн проекты и привлекать инвестиции в эту индустрию. В сравнении с европейскими странами для крипто-индустрии здесь условия значительно лучше.

Айгуль Купцова пользуется метавселенной DEXART и создала там детский образовательный проект Open MetaKids :



Айгуль Купцова.

«Метавселенные — новый виток развития онлайн-образования»

— Метавселенная открывает для образовательных курсов новые возможности. В нашем клубе мы собрали детей из разных стран и разных возрастов, но благодаря тому, что взаимодействие происходит в метавселенной, эти границы стираются.

Я уже достаточно долго работаю в сфере детского образования, и идея использовать для этого метавселенные появилась несколько лет назад, но процесс выбора метавселенной и заключения договоренностей занял много времени.





Я заметила, что дети внутри метавселенной чувствуют себя намного увереннее: там им легче взаимодействовать друг с другом и раскрываться. Когда мы проводим офлайн-мероприятия, дети уже знакомы друг с другом, хотя в реальной жизни не виделись. Помимо этого, в 3D-пространстве дети быстрее запоминают информацию. Это мы тоже уже проверили не один раз.

В рамках моего клуба также занимаются дети с особенностями развития, при этом для них занятия мы проводим бесплатно. При работе с такими детьми в метавселенной есть важное преимущество — дети видят только аватаров, поэтому не стесняются и не замечают особенностей друг друга. Один из моих учеников, у которого аутическое расстройство, после занятий в мета-клубе даже сам захотел выступить с докладом на офлайн-мероприятии, хотя обычно детям это дается непросто.

Это объясняется тем, что во время занятий в виртуальной реальности коммуницировать и устанавливать контакты намного легче. Я считаю, что за метавселенными будущее.

Артур Барабанов, основатель Panda English School , скептически относится к использованию метавселенных в образовательном процессе:



Артур Барабанов.

«Важно понимать, что VR и метавселенные — это не одно и то же»

— Я не думаю, что на текущем этапе метавселенные подходят для того, чтобы чему-то там учить. Но, в то же время, технологии дополненной реальности меняют подход к образовательному процессу. Здесь важно понимать, что VR и метавселенные — это не одно и то же.

На наших занятиях мы часто используем интерактивные игры. Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью наших уроков, но их использованием уже никого не удивить, а вот VR-технологии это что-то новое и необычное, поэтому их мы сейчас активно внедряем в образовательный процесс.

VR-очки — очень классный девайс при работе с детьми. Во-первых, технологии имеют положительный отклик у студентов, они сразу чувствуют, что преподаватель с ними на одной волне и «шарит» во всех новомодных штуках. Это помогает наладить контакт. Также это классный инструмент для поддержания дисциплины: все хотят надеть волшебный прибор, но понимают, что непослушному студенту надеть его не получится.

Виртуальная реальность в целом очень нужна для того, чтобы показать, что все, что мы учим, есть вокруг нас и пригодится в жизни. Изучая тему о животных, мы чисто физически не можем везти всех зоопарк, а с таким девайсом зоопарк доступен в любое время. Или при теме шопинг необязательно идти в магазин, а достаточно снова надеть очки и окунуть детей в атмосферу супермаркета. Прибавляем немножко волшебной подачи от преподавателей, яркие эмоции — и в следующий раз, когда ребенок с родителями будет бродить по магазину, он обязательно вспомнит занятие.

Как бы странно это ни звучало, при помощи виртуальной реальности на занятиях мы связываем английский и реальную жизнь. Это очень мотивирует детей, когда они уверены в том, что английский им пригодится не только в школе при сдаче экзаменов, а в и реальной жизни при поездке за границу.

Виртуальная реальность сейчас набирает обороты, появляются различные VR-аттракционы и квесты. Возможно, уже скоро они станут такой же частью жизни, как и телефоны. И мы планируем дальше расширять свои горизонты в этой сфере, чтобы всегда иметь возможность удивлять наших студентов.