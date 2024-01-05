Сотрудничество чемпионов. Успешный кейс Betera — партнерское соглашение с «Ювентусом»

Источник материала: ProBusiness





В марте 2023 года, лидер рынка iGaming Беларуси объявил о заключении уникального для страны партнерского соглашения с одним из наиболее титулованных футбольных клубов мира — туринским «Ювентусом».

О клубе «Ювентус» «Ювентус» — один старейших, титулованных и сильнейших футбольных клубов в мире. Основан в 1897 году. Рекордсмен Италии по количеству трофеев: 36 чемпионств в Серии А, 14 Кубков страны, 9 Суперкубков. «Ювентус» успешен и на международной арене: два титула Лиги чемпионов, три Кубка УЕФА, три Суперкубка Европы; клуб также выигрывал Кубок обладателей кубков, Кубок Интертото, Межконтинентальный кубок (дважды), Кубок Жоана Гампера и другие трофеи. Согласно исследованиям, «Ювентус» является самым популярным клубом Италии и одним из самых популярных в мире.

О деталях сотрудничества рассказывает Татьяна Виноградова, директор по маркетингу Betera.

— Как появилась идея подписать партнерское соглашение с топ-клубом и почему выбрали именно Ювентус?

— Партнерство с брендами мирового уровня позволяет решать не только наши бизнес-задачи, но и предоставляет широкие возможности для взаимодействия с любителями спорта по всей стране. Следует сказать, что мы давно знали о высоком интересе белорусских болельщиков к грандам мирового футбола и хотели предоставить возможность оказаться к ним ближе. Так внутри нашей команды появилась идея найти достойный клуб и заключить с ним эксклюзивный договор.

Переговоры велись с разными клубами, наши агенты активно работали предлагая опции сотрудничества, но вариант с «Ювентусом» показался нам наиболее интересным. Клуб всегда входит в ТОП рейтинг по ставкам на нашей платформе, и имеет хорошую поддержку болельщиков. Во время встреч представители туринского клуба сразу проявили заинтересованность в будущем сотрудничестве с нами. Это позволило в кратчайшие сроки обсудить и определиться с опциями партнерства. Как вы знаете, игровая платформа Betera — самая посещаемая в стране в своей категории. В среднем в месяц к нам заходит около 7.5 миллиона посетителей. У нас высокотехнологичный онлайн продукт и есть возможность создавать и предлагать клиентам разные форматы развлечений и взаимодействия. Клуб «Ювентус» предложил нам широкие возможности сотрудничества и мы поняли, что это лучший вариант. Мы заключили договор и в достаточно короткие сроки подготовили промо материалы и стартовали рекламную кампанию. В результате мы получили стойкую ассоциацию бренда Betera — лидера iGaming страны — с уважаемым во всем мире клубом, а белорусские футбольные болельщики смогли стать намного ближе к большому мировому футболу.

Если говорить о достигнутых показателях ключевой лончевой рекламной кампании (март-апрель 2023), то общее количество показов в Digital канале коммуникации составили более 32 млн ; охват ТВ кампании — более 500 тысяч; OOH&indoor — 3,4 млн.

— Как думаете, как повлияло ваше партнерство на интерес белорусов к Серии А?

— Чемпионат Италии давно знаком нашим болельщикам. Любители футбола всегда наблюдали за лучшими клубами и также переживали за сборную Италии во время отборочных на ЧМ и ЧЕ. До сих пор многие фамилии футболистов на слуху, как и известные клубы, которые играют в Серии А. Поэтому партнерское соглашение Betera и «Ювентуса» скорее только усилило интерес белорусских болельщиков к чемпионату. Мы увидели хороший отклик со стороны любителей футбола как в рамках наших мероприятий, так и по отзывам в соцсетях. К тому же так получилось, что сейчас на нашем рынке ни у кого нет ничего подобного. Получается, что мы вовремя увидели перспективное направление, и освоили его. Совместно с клубом «Ювентус» мы предоставили, пожалуй, уникальную возможность для белорусских любителей футбола участвовать в совместных розыгрышах и международных событиях, поддерживать общение с лучшими футболистами мира и чувствовать себя неотъемлемой частью мирового футбола высокого класса.

— Расскажите о своих ощущениях, когда впервые получили видеоприветствия от топ-футболистов, вроде Кьезы или Рабьо, когда в городе массово появилась «наружка» Betera с игроками Ювентуса.

Прежде всего, это удовольствие от проделанной работы. Команда Betera реализовала еще одну масштабную рекламную кампанию, которая проходила по всей стране. Так, только на лонче кампании в Минске были задействованы 22 билборда и 13 LED-экранов, включая крупнейшие медиафасады: БЦ «Футурис», БЦ «Аякс» и ТЦ «Галерея Минск». Мы смогли в буквальном смысле сократить дистанцию между звездами мирового масштаба и нашими любителями спорта. Теперь клуб, который большинство болельщиков могли видеть только на телеэкранах оказался совсем рядом — у дома на билборде или в торговом центре. Уверена, нам многих удалось приятно удивить. Если же говорить о digital-пространстве, то данные нашей аналитики показали, что за период медийной поддержки с даты анонса о сотрудничестве, как минимум каждый второй белорус видел рекламу о партнерстве Betera и «Ювентуса».

— Расскажите подробнее о кейсах, которые вам уже удалось реализовать в рамках партнерского соглашения.

В рамках сотрудничества с «Ювентусом» нам удалось организовать зарубежную поездку преданного болельщика туринского клуба на домашний матч против клуба «Наполи». Так получилось, что для человека это была долгожданная поездка и все совпало, поэтому впечатлений от Италии и самого футбола он привез с собой очень много. Так что можно смело говорить, что Betera и «Ювентус» вместе исполняют мечты!

Одним из наиболее заметных мероприятий стало проведение настоящего праздника футбола и вкусов Италии — Forza Betera, которое состоялось в конце августа. Мы постарались провести не банальный ивент, а создать что-то по-настоящему необычное и незабываемое, дать возможность гостям мероприятия ненадолго окунуться в атмосферу узких двориков Турина незадолго до начала матча. В результате нам удалось создать своеобразный портал в самое сердце итальянской культуры. Мы предложили посетителям множество развлекательных активностей, мастер класс по приготовлению настоящей пасты, свежее мороженое — джелато, известная с детства итальянская музыка, танцы в стиле Челентано. Кульминацией вечера, конечно, стал шикарный футбол в исполнении одного из сильнейших клубов мира. Мероприятие проходило сразу в двух локациях города и собрало около 4000 гостей.

Была у ивента и еще одна уникальная «фишка» — приглашал на мероприятие и приветствовал гостей на площадке в видеоформате нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа, сын легендарного игрока, обладателя Золотого мяча — Джорджа Веа. Реализовать эту задумку удалось благодаря отличным отношениям между Betera и клубом.

Также летом мы реализовали идею по графическому преображению вольера для зебр в минском зоопарке. Как известно, зебра — талисман «Ювентуса», поэтому мы разработали и реализовали специальный проект по художественной росписи большой стены вольера площадью 40 м², чтобы привлечь больше внимания к этим экзотическим животным. В основе изображения саванна — естественная среда обитания зебр. Есть там и небольшая пасхалка от нашей команды — за зебрами в саванне наблюдает футболист в цветах «Ювентуса». Сотрудничество с зоопарком и зеброй мы решили продолжить и проводим разнообразные активации в том числе КСО. Совсем недавно волонтеры нашей компании поддержали инициативу «Щедрый вторник», помогали сотрудникам зоопарка в их ежедневных заботах о жителях зоопарка и привезли экзотические фрукты для животных.

Еще одним рекламным проявлением стала специальная мультимедийная инсталляция с «футболистами» Ювентуса из видеоролика , который мы запускали как вторую волну медийной кампании после основного анонса нашего сотрудничества. Инсталляция путешествовала в течение года по ТРЦ Беларуси и была точкой притяжения интереса посетителей.

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— Почему кейс сотрудничества Betera и Ювентуса уникален?

— Тут все просто. Еще никто в Беларуси не заключал партнерского соглашения с клубами подобного уровня. Никто не получал такого широкого спектра возможностей взаимодействия с клубом и игроками. Мы задали высокую планку в спортивном маркетинге, прежде всего для себя, и не планируем опускать ее. Betera регулярно получает позитивные отзывы о своей работе от коллег из «Ювентуса». Они высоко оценивают нашу проработку маркетинговых кампаний, работу с визуальными материалами, как в digital-пространстве, так и в оффлайн.

Реализация партнерского соглашения с «Ювентусом» уже позволила нам подарить своим клиентам и всем любителям футбола огромное количество положительных эмоций и впечатлений, и несмотря на то, что это сотрудничество «черно-белое», оно точно в ярких и легендарных цветах.

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