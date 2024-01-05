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Заготовку еловых шишек начали в Беларуси
05.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал сезон заготовки еловых шишек. С молодых деревьев их собирают на специальных плантациях. За качеством каждой пристально следят. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева наблюдала за процессом.
На еловых плантациях лесной урожай собирают вручную. На подъемнике у верхушек сосен берут самые спелые плоды. Каждую шишку сразу проверяют на зрелость и другие критерии.
«Зимой шишки закрыты, потому что холодно. В тепле шишки раскрываются, семена высыпаются. Невозможно собрать семена в теплое время года», – сказал исполняющий обязанности начальника плантации Узденского лесничества Роман Малей.
На производство шишки попадают прямиком с деревьев. Здесь их высушивают, раскрывают и «обескрыливают». Из ста килограммов плодов выйдет килограмм семян. Это сотни тысяч потенциальных деревьев.
В этом году урожай шишек небольшой. Но запас семян всегда есть. Его пополняют ежегодно, и только семенами высокого качества. Хранят в холодильниках. Здесь особая температура и влажность.
Готовые семена отправляются в питомники и лесхозы. Через несколько лет подросший молодняк высаживают на месте вырубленных лесных участков. Так в стране восстанавливают зеленый фонд: заменяют старые деревья, создают специальные плантации для продажи елей белорусам.
В этом году по стране планируется заготовить минимум 512 тонн шишек ели, сосны и лиственницы.
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Из ста килограммов плодов выйдет килограмм семян. Это сотни тысяч потенциальных деревьев.
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