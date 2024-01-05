Заготовку еловых шишек начали в Беларуси

«Зимой шишки закрыты, потому что холодно. В тепле шишки раскрываются, семена высыпаются. Невозможно собрать семена в теплое время года», – сказал исполняющий обязанности начальника плантации Узденского лесничества Роман Малей.

На производство шишки попадают прямиком с деревьев. Здесь их высушивают, раскрывают и «обескрыливают». Из ста килограммов плодов выйдет килограмм семян. Это сотни тысяч потенциальных деревьев.

«Все зависит от сезона, от селекционной ценности лесосеменного сырья. Это улучшенная или нормальная шишка. Естественно, от величины шишки, от многих факторов. Чаще всего после нашего цеха семена выходят первого класса качества. Это всхожесть по сосне 95% и выше», – рассказала начальник производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Екатерина Радушкевич.

В этом году урожай шишек небольшой. Но запас семян всегда есть. Его пополняют ежегодно, и только семенами высокого качества. Хранят в холодильниках. Здесь особая температура и влажность.

«Температурный режим у нас от минус двух до плюс двух. Хранятся семена в таких специальных коробах и полиэтиленовых пакетах практически без доступа воздуха, чтобы не было процессов старения естественных», – пояснила заведующая центральной аналитической лабораторией Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Оксана Сидельникова.

Готовые семена отправляются в питомники и лесхозы. Через несколько лет подросший молодняк высаживают на месте вырубленных лесных участков. Так в стране восстанавливают зеленый фонд: заменяют старые деревья, создают специальные плантации для продажи елей белорусам.

В этом году по стране планируется заготовить минимум 512 тонн шишек ели, сосны и лиственницы.