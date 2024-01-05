Лукашенко призвал выводить качество белорусских товаров на новый уровень

Источник материала: Mir24.TV Belarus

2024 год в Беларуси объявлен Годом качества, и каким он будет, обсудили во Дворце Независимости в пятницу. Президенту представили план мероприятий и показали варианты новой госнаграды за высокие показатели. Ее начнут вручать лучшим производителям, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Минские тракторы знают во всем мире. Это один из брендов страны. Когда-то заслужили советский знак качества, на такой высокий стандарт претендует и современная модель.

«Если присуждать знак качества нашему трактору, то, естественно, должен быть знак качества и у двигателя. И у массы комплектующих, которые у нас в Беларуси делаются. Тогда это будет общая победа», – заявил генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Об этом говорит и Александр Лукашенко. Товары должны быть максимально белорусскими. Это касается и продукции автопрома, и кондитерских изделий.

«Мы определили очень амбициозную цель: поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень. Беларусь может гордиться своими качественными товарами, но чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немножко добавить, надо заслужить этот знак качества», – отметил Лукашенко.

Белорусам есть на кого равняться, подчеркнул президент. Страна сохранила преемственность советской эпохи. Именно на той базе теперь создают новые прогрессивные образцы.

«Теперь вы понимаете, почему я цепляюсь за то советское время. Умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали. Пережив разруху 90-х, нам непросто было сберечь созданные трудом советских людей стандарты качества. Люди в такой переплет попали, что деваться просто было некуда. Выкарабкались», – продолжил президент.

Лукашенко призвал поднимать качество не на ступень, а минимум на две. Правительство предложило план действий. Глава государства поручил его доработать. Критерием успешного Года качества станут не отчеты и графики, а конкретные результаты.

«Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем том положительном, что у нас есть и что не отнимешь у нас, разгильдяйства и формализма (что-то для галочки провели, отметили – все хорошо) быть не должно. И не будет, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу», – заключил Лукашенко.

Всем белорусам и чиновникам, и сотрудникам на предприятиях президент посоветовал начинать с себя. Вовремя приходить на работу и выполнять ее на совесть. Тогда и будет качество во всем.