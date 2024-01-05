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Лукашенко призвал выводить качество белорусских товаров на новый уровень
05.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
2024 год в Беларуси объявлен Годом качества, и каким он будет, обсудили во Дворце Независимости в пятницу. Президенту представили план мероприятий и показали варианты новой госнаграды за высокие показатели. Ее начнут вручать лучшим производителям, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Минские тракторы знают во всем мире. Это один из брендов страны. Когда-то заслужили советский знак качества, на такой высокий стандарт претендует и современная модель.
Об этом говорит и Александр Лукашенко. Товары должны быть максимально белорусскими. Это касается и продукции автопрома, и кондитерских изделий.
Белорусам есть на кого равняться, подчеркнул президент. Страна сохранила преемственность советской эпохи. Именно на той базе теперь создают новые прогрессивные образцы.
Лукашенко призвал поднимать качество не на ступень, а минимум на две. Правительство предложило план действий. Глава государства поручил его доработать. Критерием успешного Года качества станут не отчеты и графики, а конкретные результаты.
Всем белорусам и чиновникам, и сотрудникам на предприятиях президент посоветовал начинать с себя. Вовремя приходить на работу и выполнять ее на совесть. Тогда и будет качество во всем.
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Президент призвал поднимать качество не на ступень, а минимум на две. Правительство предложило план действий. Глава государства поручил его доработать.
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