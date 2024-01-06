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Третий этап Кубка Содружества по биатлону стартовал в Беларуси
06.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На белорусском спортивном комплексе «Раубичи» стартовал третий этап международных соревнований Кубок Содружества. Участвуют больше 60 биатлонистов из Беларуси и России. Как прошел первый день, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На трассе в Раубичах начался экспресс-заезд. Первая гонка – спринт. Она же самая короткая дистанция в биатлоне. Открыли соревнования мужчины. С погодой спортсменам повезло. В прошлом году лыжи буквально вязли в снегу. Кашеобразный покров тогда мешал показать результаты.
Сборная Беларуси выступает в расширенном составе. В гонке впервые участвовал Александр Голяк. Пропуском на старт стала победа на юниорских соревнованиях.
«В этом году это новый опыт для меня. Я юниор еще. И это прекрасно, что мне дали такую возможность. Для меня это праздник, колоссальный опыт. Было очень приятно поучаствовать в соревнованиях», – поделился белорусский биатлонист Александр Голяк.
Золото гонки – у Антона Смольского. Он же единственный белорус в ТОП-15 спринта: обошел соперника на 24 секунды – был быстрее и точнее на огневых рубежах, не допустив ни одного промаха. Победа помогла сохранить лидерство в общем зачете.
У биатлониста праздник двойной: сегодня и день рождения жены, спортсменки Динары Смольской. Молодая мама пока не в гонке. Она в роли главного болельщика. К именитой семье на финише выстроилась очередь за автографами.
Второе место в спринте занял Александр Корнеев. Это одна из его лучших гонок в карьере. Атлет признался, что дополнительные силы ему придают белорусские сладости.
На старт в первый день соревнований вышли и девушки. На пьедестале в тройке – российские биатлонистки. Лучшей из белорусских спортсменок стала Анна Сола. Она финишировала 16-й.
«Раубичи» – популярный спорткомплекс. Спортсмены знают его не только по соревнованиям. Его выбирают и для сборов. В этом году Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта отметит 50-летие. За это время на трассах прошло 12 международных соревнований.
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В международных соревнованиях участвуют более 60 спортсменов из Беларуси и России.
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