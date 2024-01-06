Третий этап Кубка Содружества по биатлону стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусском спортивном комплексе «Раубичи» стартовал третий этап международных соревнований Кубок Содружества. Участвуют больше 60 биатлонистов из Беларуси и России. Как прошел первый день, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На трассе в Раубичах начался экспресс-заезд. Первая гонка – спринт. Она же самая короткая дистанция в биатлоне. Открыли соревнования мужчины. С погодой спортсменам повезло. В прошлом году лыжи буквально вязли в снегу. Кашеобразный покров тогда мешал показать результаты.

«Перед Новым годом шли проливные дожди, но мы подготовили трассу еще в ноябре. Положили хорошую снежную подушку», – рассказал главный тренер национальной команды Республики Беларусь по биатлону Юрий Альберс.

Сборная Беларуси выступает в расширенном составе. В гонке впервые участвовал Александр Голяк. Пропуском на старт стала победа на юниорских соревнованиях.

«В этом году это новый опыт для меня. Я юниор еще. И это прекрасно, что мне дали такую возможность. Для меня это праздник, колоссальный опыт. Было очень приятно поучаствовать в соревнованиях», – поделился белорусский биатлонист Александр Голяк.

Золото гонки – у Антона Смольского. Он же единственный белорус в ТОП-15 спринта: обошел соперника на 24 секунды – был быстрее и точнее на огневых рубежах, не допустив ни одного промаха. Победа помогла сохранить лидерство в общем зачете.