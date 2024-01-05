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Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в Беларуси
05.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 200 деревень и городов Брестской области остались без света. Причиной обрыва линий электропередачи стал ледяной дождь. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева о том, как устраняют последствия непогоды.
Натиск зимы ощутили жители Беларуси. Практически во всех регионах страны снегопады. В Брестской области к ним добавился ледяной дождь. Обледеневшие деревья повредили провода и опоры линий электропередачи. Без электричества остались 195 населенных пунктов. Аварийные бригады больше суток устраняют последствия стихии.
В Минской области из-за снегопадов плохая видимость. Там под лед провалился автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно спасли водителя и вытащили машину из водоема.
Скользко и на дорогах Гродно. За последние сутки в области произошло 20 ДТП. На трассах дежурят дополнительные наряды ГАИ, а коммунальщики не убирают лопаты –чистят от снега дворы и тротуары
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Обледеневшие деревья в Брестской области повредили провода и опоры линий электропередачи.
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