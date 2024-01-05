ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в Беларуси

05.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти 200 деревень и городов Брестской области остались без света. Причиной обрыва линий электропередачи стал ледяной дождь. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева о том, как устраняют последствия непогоды.

Натиск зимы ощутили жители Беларуси. Практически во всех регионах страны снегопады. В Брестской области к ним добавился ледяной дождь. Обледеневшие деревья повредили провода и опоры линий электропередачи. Без электричества остались 195 населенных пунктов. Аварийные бригады больше суток устраняют последствия стихии.

«Восстановительные работы продолжаются в 22 населенных пунктах региона, для этого задействовано 23 бригады. Что касается других регионов, то ситуация остается спокойной, энергосистема функционирует в штатном режиме, в то же время, с учетом сохраняющихся сложных погодных условий энергетики будут усиленно мониторить ситуацию», – сказала пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

В Минской области из-за снегопадов плохая видимость. Там под лед провалился автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно спасли водителя и вытащили машину из водоема.

Скользко и на дорогах Гродно. За последние сутки в области произошло 20 ДТП. На трассах дежурят дополнительные наряды ГАИ, а коммунальщики не убирают лопаты –чистят от снега дворы и тротуары



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обледеневшие деревья в Брестской области повредили провода и опоры линий электропередачи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заготовку еловых шишек начали в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2024
Mir24.TV Belarus
05.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика