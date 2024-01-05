Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 200 деревень и городов Брестской области остались без света. Причиной обрыва линий электропередачи стал ледяной дождь. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева о том, как устраняют последствия непогоды.

Натиск зимы ощутили жители Беларуси. Практически во всех регионах страны снегопады. В Брестской области к ним добавился ледяной дождь. Обледеневшие деревья повредили провода и опоры линий электропередачи. Без электричества остались 195 населенных пунктов. Аварийные бригады больше суток устраняют последствия стихии.

«Восстановительные работы продолжаются в 22 населенных пунктах региона, для этого задействовано 23 бригады. Что касается других регионов, то ситуация остается спокойной, энергосистема функционирует в штатном режиме, в то же время, с учетом сохраняющихся сложных погодных условий энергетики будут усиленно мониторить ситуацию», – сказала пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

В Минской области из-за снегопадов плохая видимость. Там под лед провалился автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно спасли водителя и вытащили машину из водоема.

Скользко и на дорогах Гродно. За последние сутки в области произошло 20 ДТП. На трассах дежурят дополнительные наряды ГАИ, а коммунальщики не убирают лопаты –чистят от снега дворы и тротуары