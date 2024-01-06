«В 9-м классе учителя говорили „станешь трактористом“, а я получал больше, чем вся учительская». Парень из Орши зарабатывает на YouTube до $12 тысяч в месяц

Источник материала: ProBusiness



Валентин Сушнев.

Считается, что на YouTube хорошо зарабатывают лишь известные блогеры, но история Валентина Сушнева доказывает обратное. В 14 лет простой парень из Орши освоил азы видеомонтажа и стал зарабатывать тысячи долларов на «роликах без лица», разрушая стереотипы о карьерном росте. К 18 годам Валентин управляет пятью собственными каналами, продюсирует блогеров-миллионников и учит людей зарабатывать на YouTube. «Про бизнес» поговорил с парнем о том, как он попал в эту сферу, на что тратит деньги и чем вдохновляется.

«Никто в 14 лет не имел понятия, как найти свое дело, которым ты будешь всю жизнь заниматься с огнем в глазах»

— Моя жизнь круто изменилась, когда я пошел в 9-й класс. Уже тогда мои сверстники начинали задумываться о том, куда можно поступить, а я не мог отделаться от мысли, что это навязанный путь. На самом деле никто из нас в 14 лет не имел понятия, как найти свое дело, которым ты будешь всю жизнь заниматься с огнем в глазах. Мне стало интересно: можно ли двигаться как-то иначе? Так, я начал смотреть истории успешных людей из списка Forbes и пытался понять, что их отличает от остальных. Это замотивировало начать зарабатывать первые деньги. Я жил в небогатой семье в Орше с мамой и маленькой сестрой, без отца.





Уже тогда у меня было понимание, что интернет — это ключ к первым деньгам. Поэтому после школы я садился за старый мамин компьютер и пытался как-то зарабатывать. Так научился делать ботов для разных телеграмм-каналов и начал брать первые коммерческие заказы. Деньги были совсем небольшие, но сам факт заработка в 14 лет стал для меня показателем того, что я на верном пути.

Я продолжал мониторить разные темы, был подписан на большое количество профильных каналов, и однажды на глаза попался любопытный мануал по заработку на Youtube. Идея была очень простой — воровать чужой контент, переделывать его и зарабатывать на просмотрах. Мне очень понравилась задумка, но было ясно, что идти по пути плагиата — слишком рискованно и ненадежно.





«Взял за основу самый успешный кейс и продолжил клепать видео в промышленных масштабах»

Решил делать собственные «ролики без лица» и в качестве ниши выбрал новости, истории и факты. Алгоритм был простым: я брал статьи на новостных порталах, озвучивал их с помощью робота и вставлял релевантное видео для фона. Я повторял этот ритуал ежедневно в течение двух недель и дошел до отметки в 4 тысячи просмотров на одном из роликов. Сделал выводы по контенту, взял за основу самый успешный кейс и продолжил клепать видео в промышленных масштабах.

Бешеная настойчивость была вознаграждена: всего спустя 5 недель с момента создания канала я пробил порог монетизации (1000 подписчиков и 4000 часов просмотров), а ролики стали набирать по 100 тысяч просмотров. На то время Youtube платил примерно 0,4 цента за каждую тысячу, поэтому в день я зарабатывал около $ 30−40. В первый месяц получилось сделать $ 1000, во второй — $ 2500, а третий и вовсе принес около $ 4200.





Получается, что за первые 3 месяца монетизации я сделал кассу на $ 8 тысяч, — неплохой результат для школьника в 14 лет.

Мама, конечно, видела, что я монтирую какие-то ролики, но не вдавалась в подробности. Она просто не верила, что так реально зарабатывать. Даже когда я показывал первые цифры с доходами, ее это не особо впечатляло, потому что деньги нельзя было пощупать. Тут дело в том, что по правилам Youtube для разблокировки транзакций необходимо получить бумажное письмо на свой физический адрес, а почтовая доставка из Штатов — это долгий процесс, поэтому целых два месяца я постоянно ходил на почту в надежде увидеть заветное письмо.





Иногда это доходило до навязчивой паранойи, ведь было очень трудно в очередной раз возвращаться домой ни с чем, но недели томительного ожидания все же закончились. Однажды утром я проснулся и увидел в руках мамы долгожданное письмо — будто из Хогвартса.

Тот момент подарил мне самые сильные эмоции в жизни и перевернул мою реальность.

Мы достаточно долго думали, как сделать корректное юридическое оформление, но это были, скорее, приятные бюрократические формальности. Главное, что теперь большие деньги стали осязаемыми.



Первый заработок Валентина.

«На фоне активности в Youtube у меня начала скатываться успеваемость»

Первым делом я купил маме и бабушке по новому смартфону, а себе — ноутбук и музыкальную студию, потому что у меня всегда был интерес к развитию в музыке. О своих успехах я не спешил никому рассказывать: знала только мама и, наверное, лучший друг. Я полностью забросил увлечение футболом, сконцентрировался на развитии новых каналов и взял себе в помощь человека, которому позже смог делегировать весь процесс создания контента. Так, к 15 годам я перешел на полный пассив и стабильно зарабатывал $ 2−3 тысячи в месяц. Чуть позже пришла первая серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков, хотя когда ее доставили, канал уже насчитывал больше 200 тысяч (сейчас там 430 тысяч подписчиков).





Разумеется, на фоне активности в Youtube у меня начала скатываться успеваемость. Учителя все чаще говорили что-то вроде: «Такими темпами станешь трактористом». Но я пропускал это мимо ушей. Внутри было приятное ощущение, что я занимаюсь тем, что мне искренне нравится и приносит доход больше, чем у всей учительской вместе взятой. Это было непередаваемое ощущение: будто весь мир в один миг перевернулся. Уже тогда понял, что не хочу идти по стандартной схеме школа — университет — работа. Я просто не вижу в этом смысла, потому что не нашел такой интересной сферы, которой готов отдать 4−5 лет жизни. Для меня намного рациональнее вложить свою энергию и ресурсы в то, что я хорошо понимаю и знаю как масштабировать.

Конечно, родственники относятся к этому скептически, часто мелькает фраза «Ты же понимаешь, что это все временно, а вот корочка тебе всегда поможет». Но я продолжаю игнорировать эту установку, и мама с бабушкой, кажется, приняли мою позицию, особенно когда к 16 годам я стал полноценным кормильцем семьи.





Я никогда не придерживался принципа «счастье любит тишину», скорее, мне было просто непонятно: а кому вообще рассказывать о своих успехах?

Как-то раз я все-таки поделился своей историей с приятелем детства, а он создал похожий канал, став одним из моих главных конкурентов в нише с 250+ тысяч подписчиков.

С тех пор я больше не показываю свои каналы, потому что, изучив их, можно выявить мой алгоритм и повторить успех. Эти знания я поместил в свой коммерческий продукт и вот уже 2 года обучаю людей зарабатывать на Youtube по моей методике. Думаю, что главной точкой притяжения для людей служит мой возраст как доказательство того, что в этой жизни возможно все.





«Я уважаю людей, которые стремятся как-то двигаться вперед и расширять свои горизонты»

Мне захотелось транслировать свой опыт миру, потому что появилась куча свободного времени благодаря сформированной команде видеомейкеров и большому желанию менять судьбы людей к лучшему. Я преодолел свою застенчивость и завел блог в Instagram , чтобы заявить о себе и, наконец-то, подружиться с камерой. За 2 года через мои обучающие продукты прошло 8 учебных потоков, т.е. примерно 150 человек. Благодаря нашей совместной работе абсолютное большинство учеников пришли к результату и добились успеха всего за несколько месяцев, а ведь когда-то мне, чтобы выстроить полноценную стратегию, понадобилось 4 года.





С каждым учеником плотно работают кураторы, которые анализирует тренды и помогают найти наилучшую нишу по соотношению «личный интерес / перспективность». Есть ниши более простые, куда приходят ребята, которые даже с телефона могут играть в игру и делать из этого контент, так как там нет особо завышенных требований. А есть ниши с определенной конкуренцией, которую можно легко пробивать за счет правильных инструментов и ускорителей для роликов, что мы и делаем. Если человек хочет принципиально снимать канал с лицом, то мы составляем ему контент-план, стратегию роста и начинаем двигаться. Если же человек приходит с финансовой целью, то мы особо не стремимся к каким-то тяжелым нишам, а идем более простым путем, где существуют правильные технологии для пробивания конкуренции и быстрого роста.





Я максимально уважаю людей, которые стремятся как-то двигаться вперед и расширять свои горизонты.

Меня особенно впечатлила история парня, который так хотел попасть на обучение, что продал свой телефон, а уже через 2 месяца приехал на выпускной с солидной пачкой денег.

Еще один пример — Юра, который приходил на курсы, работая укладчиком на заводе, а сейчас он один из наших кураторов с доходом до $ 10 тысяч. Кстати, недавно на курсы пришел мужчина, которому 52 года, что еще раз доказывает, что начинать никогда не поздно.

«Хочу собрать капитал, чтобы в нужный момент вложиться в пока неизвестный проект мечты»

Если говорить о заработках, то сейчас у меня три основных источника: доход от сети Youtube-каналов (сейчас моя команда ведет 4 канала), продажа обучающих курсов и продюсирование (я консультирую блогеров по вопросам роста на Youtube). Два года назад мы серьезно повысили прибыльность, потому что вышли на англоязычный Youtube, где больше миллиарда пользователей, а стоимость просмотра выше в 5−7 раз.





Курсы включают в себя много обучающих продуктов с разной специализацией, поэтому диапазон чеков очень широкий — от $ 300 до $ 5000. Последний чек — это стоимость моего личного наставничества. Я установил такой прайс, потому что всегда полностью погружаюсь в человека и за руку привожу его к результату, внедряя в свое окружение и передавая накопленный опыт. Таких клиентов единицы: обычно это люди, которым принципиально важно иметь мое личное включение в их ситуацию.

Думаю, что мой самый большой совокупный месячный доход за все время — что-то около $ 12 тысяч.

Порой из-за большого количества денежных потоков с финансами приходится основательно повозиться, но мне нравится в этом развиваться. Вообще, у меня есть большая цель сформировать капитал, чтобы в нужный момент была возможность вложиться в пока неизвестный проект мечты, но сейчас у меня достаточно плохо с финансовой грамотностью. Не могу назвать себя транжирой, но раньше я постоянно брал деньги из заначки на черный день, пока не передал все средства на хранение бабушке, запретив выдавать мне деньги под любым предлогом. Сейчас я даже не могу вспомнить куда все это уходило, ведь у меня практически не было необдуманных трат. Единственное, что приходит в голову — спонтанная поездка в Москву, где мы вместе с мамой пошли на концерт западного артиста и заселились в дорогой отель в Москва-сити, а на следующий день я поехал в ЦУМ и купил себе ремень за 30 тысяч рублей.





Но я ни о чем не жалею, потому что та поездка дала мне огромный заряд энергии. Я понял, что могу жить здесь и сейчас, прямо как в кино, а не откладывать все на потом. Думаю, что в моей жизни нет каких-то сумасшедших трат, в том числе потому что я негативно отношусь к алкоголю и никогда его не пробовал.

Сейчас для комфортной жизни в Минске мне достаточно $ 1500−2000 в месяц: в первую очередь, чтобы оплачивать абонементы в спортзал, бокс, питание и такси. Кстати, очень скоро я собираюсь получить права, поэтому задумываюсь над тем, чтобы купить себе машину. Вообще, квартира и машина — это мои главные цели в ближайшем будущем, но пока я точно не определился, где хочу жить. Есть огромное желание пожить хотя бы полгода в Москве, а потом где-нибудь в теплых странах. Еще мне очень хочется побольше путешествовать, потому что лучшие инвестиции — это инвестиции в состояние души. Так что в следующем году мы с мамой точно куда-нибудь поедем.





Думаю, что сейчас моим главным увлечением по жизни остается музыка. Уже достаточно продолжительное время я занимаюсь рэпом: беру Instrumental Beat, в голову начинает приходить текст — и так формируется цельная картина. Если получается потенциально классный трек, то еду записывать его на студию, а потом отправляю на мастеринг и сведение. Иногда мы с командой даже снимаем какие-то фрагменты и делаем из них мини-клипы. Кстати, буквально на днях у меня вышел первый альбом из 7 треков, и в честь этого мы даже сделали брендированный мерч в виде 20 худи.

Изначально я занимался музыкой просто, чтобы самому кайфовать, а сейчас понимаю, что когда-нибудь это может выстрелить и я начну выступать, как мне всегда и хотелось. Конечно, музыкальный продакшен — это недешевое удовольствие, но у меня и нет никаких финансовых ожиданий. Да, будет очень круто, если мои начинания дадут денежную отдачу, но пока музыка для меня — это история сугубо про личное удовольствие и самореализацию.



