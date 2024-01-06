ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, готовящимися к полету

06.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, готовящимися к полету
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к экспедиции на МКС. Во Дворец Независимости приехали основная участница программы и ее дублер. Президент подарил им наручные часы, передает «МИР 24».

Девушек выбрали из тысячи претенденток. Марину Василевскую в качестве бортпроводника помнят пассажиры национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова – из дублирующего экипажа – в прошлом была детским хирургом.

«Ну что полетим? Не передумали? Мы вас будем ждать здесь. Вы же обе готовитесь по одной программе? Самое главное, чтобы никакой ревности не было, потому что вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Тренировки к полету основательные. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина белорусские женщины-космонавты уже отработали нахождение в невесомости, «водное» и «земное» приземление космического корабля. Параллельно с основным готовится экипаж дублеров. Они должны быть готовы к полету до самого старта на Байконуре и в случае нештатной ситуации заменить одного участника или целый экипаж.

Космический полет на МКС планируют в этом году. В составе основного экипажа: Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон – бортинженер из США. Экспедиция займет 12 дней.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина женщины уже отработали нахождение в невесомости, «водное» и «земное» приземление космического корабля.
 
Новости дня
Новости разные
 
День социального работника в Беларуси отметили 40 тысяч сотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2024
Mir24.TV Belarus
06.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика