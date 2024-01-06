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Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, готовящимися к полету
06.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к экспедиции на МКС. Во Дворец Независимости приехали основная участница программы и ее дублер. Президент подарил им наручные часы, передает «МИР 24».
Девушек выбрали из тысячи претенденток. Марину Василевскую в качестве бортпроводника помнят пассажиры национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова – из дублирующего экипажа – в прошлом была детским хирургом.
Тренировки к полету основательные. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина белорусские женщины-космонавты уже отработали нахождение в невесомости, «водное» и «земное» приземление космического корабля. Параллельно с основным готовится экипаж дублеров. Они должны быть готовы к полету до самого старта на Байконуре и в случае нештатной ситуации заменить одного участника или целый экипаж.
Космический полет на МКС планируют в этом году. В составе основного экипажа: Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон – бортинженер из США. Экспедиция займет 12 дней.
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В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина женщины уже отработали нахождение в невесомости, «водное» и «земное» приземление космического корабля.
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