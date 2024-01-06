Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, готовящимися к полету

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к экспедиции на МКС. Во Дворец Независимости приехали основная участница программы и ее дублер. Президент подарил им наручные часы, передает «МИР 24».

Девушек выбрали из тысячи претенденток. Марину Василевскую в качестве бортпроводника помнят пассажиры национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова – из дублирующего экипажа – в прошлом была детским хирургом.

«Ну что полетим? Не передумали? Мы вас будем ждать здесь. Вы же обе готовитесь по одной программе? Самое главное, чтобы никакой ревности не было, потому что вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Тренировки к полету основательные. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина белорусские женщины-космонавты уже отработали нахождение в невесомости, «водное» и «земное» приземление космического корабля. Параллельно с основным готовится экипаж дублеров. Они должны быть готовы к полету до самого старта на Байконуре и в случае нештатной ситуации заменить одного участника или целый экипаж.

Космический полет на МКС планируют в этом году. В составе основного экипажа: Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон – бортинженер из США. Экспедиция займет 12 дней.