День социального работника в Беларуси отметили 40 тысяч сотрудников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

105 лет со дня образования Министерства труда и социальной защиты Беларуси. В стране поздравляют тех, кто внес наибольший вклад в развитие отрасли, передает «МИР 24».

Ежегодно в этот орган обращается каждый третий житель республики: пожилые люди, малоимущие, нуждающиеся и многодетные семьи. Работают с ними около 40 тысяч сотрудников. В их профессиональный праздник многим дарят цветы и памятные подарки, а на особой выставке представили готовые проекты, которые улучшат социальное обслуживание населения.

«Разные направления: это и занятность, и молодежное лидерство, и цифровизация отрасли, и инклюзивные рабочие места. Ну, ряд направлений, но самое главное – что это те направления и те проекты, которые смогут сделать серьезный шаг вперед в развитие отрасли. Качественные услуги для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно», – заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

В этом году заработает и единый интернет-портал государственных соцуслуг. В нем можно будет узнать обо всех видах поддержки и оставить заявку на оказание помощи. Также в планах – открытие новых домов-интернатов и социальных центров.

Сейчас в стране пересмотрен закон о социальном обслуживании. Дома-интернаты переименуют в социальные пансионаты, а пожилым и одиноким гражданам создадут условия для комфортной жизни дома.