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День социального работника в Беларуси отметили 40 тысяч сотрудников
06.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
105 лет со дня образования Министерства труда и социальной защиты Беларуси. В стране поздравляют тех, кто внес наибольший вклад в развитие отрасли, передает «МИР 24».
Ежегодно в этот орган обращается каждый третий житель республики: пожилые люди, малоимущие, нуждающиеся и многодетные семьи. Работают с ними около 40 тысяч сотрудников. В их профессиональный праздник многим дарят цветы и памятные подарки, а на особой выставке представили готовые проекты, которые улучшат социальное обслуживание населения.
В этом году заработает и единый интернет-портал государственных соцуслуг. В нем можно будет узнать обо всех видах поддержки и оставить заявку на оказание помощи. Также в планах – открытие новых домов-интернатов и социальных центров.
Сейчас в стране пересмотрен закон о социальном обслуживании. Дома-интернаты переименуют в социальные пансионаты, а пожилым и одиноким гражданам создадут условия для комфортной жизни дома.
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В профессиональный праздник служащим дарят цветы и памятные подарки, а на особой выставке представили готовые проекты, которые улучшат социальное обслуживание...
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