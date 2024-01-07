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Смольский оформил «золотой» дубль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Республиканском центре олимпийской подготовки Раубичи лыжники из Беларуси и России встретились на гонке преследования. Спортивный успех повторил биатлонист Антон Смольский, он выиграл второе золото подряд – накануне спортсмен взял награду в спринте. Кто удивил во второй день третьего этапа Кубка Содружества, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Первый номер на старте у победителя спринтерской гонки. Антон Смольский открывает заезд. Серебряный призер Олимпийских игр выехал на трассу с 24-секундным преимуществом перед соперниками и за всю гонку лидерство не уступил никому. Всю дистанцию, а это 12 с половиной километров, проехал чуть больше чем за 34 минуты.

Сегодня промахи были. Из 20 Смольский не закрыл три мишени. Стрельба лежа удалась. А вот стрельбе стоя, пожалуй, нужно было уделить больше внимания. Но это не помешало лыжнику финишировать первым.

Тройка лидеров – Смольский, Поварницын и Корнев – встречаются только на финише. Победителю они уступили 20 и 34 секунды соответственно.

«Очень интересная гонка. Хотел навязать борьбу Антону, но Антон у себя дома на родной трассе. Обыграть Антона – это такая классная победа и классная борьба», – сказал биатлонист сборной России Александр Корнев.

Теперь у Антона Смольского 845 очков, и он возглавляет общий зачет.

«Каждый год у нас отличная атмосфера, очень много болельщиков заполняют трибуны. Я слышал поддержку трибун даже в лесу. В лесу очень много людей. Примерно столько же, сколько и на трибунах», – поделился Антон Смольский.

Один из главных и самых активных болельщиков – Динара Смольская. Следила за каждой секундой гонки с профессиональной точки зрения. Жена лидера белорусской сборной сейчас в декрете, но уже тренируется, чтобы и самой вернуться на старт.

«Мне понравилось. Не было какого-то сильного накала, но, наверное, сейчас для моего сердечка лучше, чтобы Антон уверенно побеждал, оставлял позади своих соперников. Он этого заслуживает, потому что очень много тренируется. И я рада, что у него все получается», – сказала чемпионка Олимпийских игр (Пхенчхан – 2018) Динара Смольская.

Остальным участникам белорусской сборной повезло меньше. Они не попали в десятку гонки преследования. Ближе других к лидеру Никита Лобастов. Он – 12-й.

Комплект наград разыграли и в женской гонке преследования. Весь пьедестал заняли российские спортсменки. 7 января биатлонисты выйдут на большой масс-старт. В третьем этапе Кубка Содружества участвуют больше 60 биатлонистов из Беларуси и России.



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В Республиканском центре олимпийской подготовки Раубичи лыжники из Беларуси и России встретились на гонке преследования.
 
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