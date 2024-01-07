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Смольский оформил «золотой» дубль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону
07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Республиканском центре олимпийской подготовки Раубичи лыжники из Беларуси и России встретились на гонке преследования. Спортивный успех повторил биатлонист Антон Смольский, он выиграл второе золото подряд – накануне спортсмен взял награду в спринте. Кто удивил во второй день третьего этапа Кубка Содружества, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Первый номер на старте у победителя спринтерской гонки. Антон Смольский открывает заезд. Серебряный призер Олимпийских игр выехал на трассу с 24-секундным преимуществом перед соперниками и за всю гонку лидерство не уступил никому. Всю дистанцию, а это 12 с половиной километров, проехал чуть больше чем за 34 минуты.
Теперь у Антона Смольского 845 очков, и он возглавляет общий зачет.
Один из главных и самых активных болельщиков – Динара Смольская. Следила за каждой секундой гонки с профессиональной точки зрения. Жена лидера белорусской сборной сейчас в декрете, но уже тренируется, чтобы и самой вернуться на старт.
Остальным участникам белорусской сборной повезло меньше. Они не попали в десятку гонки преследования. Ближе других к лидеру Никита Лобастов. Он – 12-й.
Комплект наград разыграли и в женской гонке преследования. Весь пьедестал заняли российские спортсменки. 7 января биатлонисты выйдут на большой масс-старт. В третьем этапе Кубка Содружества участвуют больше 60 биатлонистов из Беларуси и России.
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В Республиканском центре олимпийской подготовки Раубичи лыжники из Беларуси и России встретились на гонке преследования.
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