Источник материала: ProBusiness





ИИ для медиков от белорусских разработчиков, советы для тимлида и регулирование цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство Беларуси продлило регулирование цен на товары для сельского хозяйства.

Полезное для бизнеса

После того, как два года назад компания Facebook превратилась в Meta, метавселенные стали устойчивым трендом для бизнеса, а не только для гиков. Белорусы уже создают и свои проекты в этой сфере: кто-то — пока для локального рынка, кто-то — сразу с прицелом на весь мир. Что сейчас происходит на этом рынке и как бизнес относится к новой технологии, мы узнали у представителя метавселенной DEXART в Беларуси, а также основателей проекта Open MetaKids и Panda English School, которые уже используют нестандартные способы обучения детей, но по-разному относятся к метавселенным.

Тут можно найти практические советы, как стать хорошим тимлидом IT-команды, а здесь — 6 шагов маркетинговой стратегии в бизнесе.

Истории бизнеса

Считается, что на YouTube хорошо зарабатывают лишь известные блогеры, но история Валентина Сушнева доказывает обратное. В 14 лет простой парень из Орши освоил азы видеомонтажа и стал зарабатывать тысячи долларов на «роликах без лица», разрушая стереотипы о карьерном росте. К 18 годам Валентин управляет пятью собственными каналами, продюсирует блогеров-миллионников и учит людей зарабатывать на YouTube. «Про бизнес» поговорил с парнем о том, как он попал в эту сферу, на что тратит деньги и чем вдохновляется.

«Мы никогда не опускали цену на свою работу, наоборот, только поднимаем», — с гордостью говорят соучредители студии архитектуры и дизайна «ZROBIM architects» Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Ребята рассказали «Про бизнес», с чего начиналась их компания, как удается создавать проекты, которые влюбляют в Беларусь, а также какие у них планы на будущее. Мы уже рассказывали об офисе студии, а теперь пора узнать, как талантливые архитекторы пришли к успеху.