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Вчерашний школьник — предприниматель, метавселенные и стратегии в маркетинге: новости бизнеса за 1-7 января 2024 года
07.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
ИИ для медиков от белорусских разработчиков, советы для тимлида и регулирование цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Полезное для бизнеса
После того, как два года назад компания Facebook превратилась в Meta, метавселенные стали устойчивым трендом для бизнеса, а не только для гиков. Белорусы уже создают и свои проекты в этой сфере: кто-то — пока для локального рынка, кто-то — сразу с прицелом на весь мир. Что сейчас происходит на этом рынке и как бизнес относится к новой технологии,
Истории бизнеса
Считается, что на YouTube хорошо зарабатывают лишь известные блогеры, но история Валентина Сушнева доказывает обратное. В 14 лет простой парень из Орши освоил азы видеомонтажа и стал зарабатывать тысячи долларов на «роликах без лица», разрушая стереотипы о карьерном росте. К 18 годам Валентин управляет пятью собственными каналами, продюсирует блогеров-миллионников и учит людей зарабатывать на YouTube. «Про бизнес»
«Мы никогда не опускали цену на свою работу, наоборот, только поднимаем», — с гордостью говорят соучредители студии архитектуры и дизайна «ZROBIM architects» Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Ребята
OxyTech — белорусский стартап, который использует искусственный интеллект, чтобы анализировать рентгеновские снимки в несколько раз быстрее врачей и находить у пациентов заболевания точнее. Сервис появился еще в 2020 году и изначально диагностировал только воспаление легких. Но сейчас ИИ-решения компании способны работать почти со всем человеческим телом. Как появился стартап? Почему тестовый запуск был в Мьянме? С какими сложностями сталкивается проект при работе в Беларуси?
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Вчерашний школьник — предприниматель, метавселенные и стратегии в маркетинге: новости бизнеса за 1-7 января 2024 года
ИИ для медиков от белорусских разработчиков, советы для тимлида и регулирование цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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