Лукашенко подарил наручные часы космонавткам, которые готовятся к полету на МКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к экспедиции на МКС. Подробнее рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На встречу президент пришел с подарками. Это наручные часы с точным белорусским временем. С Александром Лукашенко девушки познакомились лично уже давно – во время космического кастинга. Их выбрали из тысячи претенденток. Марина Василевская работала бортпроводником национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова – из дублирующего экипажа – в прошлом была детским хирургом.

«Ну что полетим? Не передумали? Мы вас будем ждать здесь. Вы же обе готовитесь по одной программе? Самое главное, чтобы никакой ревности не было, потому что вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Тренировки к полету основательные. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Королеве белорусские женщины-космонавты уже отработали нахождение в невесомости, упражнения на центрифуге, «водное» и «наземное» приземления космического корабля.

«Мы возвращаемся в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов. У нас ожидаются комплексные тренировки, экзамены и уже отъезд на Байконур. Взять в космос, к сожалению, можно только один килограмм личных вещей. Конечно, возьму свою детскую фотографию семейную. Естественно, мы взяли белорусский флаг, олимпийский флаг, флаг Академии наук», – сказала участник космического полета основного экипажа из Беларуси Марина Василевская.

Параллельно с основным тренируется экипаж дублеров. Они должны быть готовы к полету до самого старта на Байконуре и в случае нештатной ситуации заменить одного участника или целый экипаж.

«Заряжены, в боевом настрое. У нас совместные тренировки со всеми членами экипажа на корабле. Моделируются различные внештатные ситуации, мы учимся с ними справляться. Также это физическая подготовка, теоретические вопросы, подготовка по целевым программам, которые планируются на полет», – отметила участник космического полета дублирующего экипажа из Беларуси Анастасия Ленкова.

В составе основного экипажа вместе с белоруской летят Олег Новицкий и Трейси Дайсон – бортинженер из США. Экспедиция займет 12 дней. Космический полет на МКС планируют в марте.

Идея отправить белорусского космонавта на орбиту в свое время родилась у Александра Лукашенко.