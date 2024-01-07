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Лукашенко подарил наручные часы космонавткам, которые готовятся к полету на МКС
07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к экспедиции на МКС. Подробнее рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
На встречу президент пришел с подарками. Это наручные часы с точным белорусским временем. С Александром Лукашенко девушки познакомились лично уже давно – во время космического кастинга. Их выбрали из тысячи претенденток. Марина Василевская работала бортпроводником национальной авиакомпании. Анастасия Ленкова – из дублирующего экипажа – в прошлом была детским хирургом.
Тренировки к полету основательные. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Королеве белорусские женщины-космонавты уже отработали нахождение в невесомости, упражнения на центрифуге, «водное» и «наземное» приземления космического корабля.
Параллельно с основным тренируется экипаж дублеров. Они должны быть готовы к полету до самого старта на Байконуре и в случае нештатной ситуации заменить одного участника или целый экипаж.
В составе основного экипажа вместе с белоруской летят Олег Новицкий и Трейси Дайсон – бортинженер из США. Экспедиция займет 12 дней. Космический полет на МКС планируют в марте.
Идея отправить белорусского космонавта на орбиту в свое время родилась у Александра Лукашенко.
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С президентом девушки познакомились лично уже давно – во время космического кастинга.
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