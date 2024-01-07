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Хоккеисты команды президента Беларуси поздравили с Рождеством сирот в Витебске
07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Витебске хоккеисты Президентского спортивного клуба провели мастер-класс для воспитанников детского дома.
«Надеюсь, через годы ребята будут вспоминать это мероприятие с душевной теплотой и радостью», – сказал хоккеист Президентского спортивного клуба Андрей Башко.
Посещение социальных учреждений перед Рождеством стало для спортсменов традицией. Ее поддерживают уже больше 10 лет подряд.
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Игроки Президентского спортивного клуба провели мастер-класс для воспитанников детского дома.
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