Хоккеисты команды президента Беларуси поздравили с Рождеством сирот в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Витебске хоккеисты Президентского спортивного клуба провели мастер-класс для воспитанников детского дома.



Многие ребята на лед вышли впервые. Не обошлось без падений, но настроение от этого не испортилось. Кроме урока от именитых спортсменов все получили снимки на яркой фотозоне, экскурсию по арене и новых друзей. А для хоккеистов такое общение – возможность отдохнуть между тренировками.

«Надеюсь, через годы ребята будут вспоминать это мероприятие с душевной теплотой и радостью», – сказал хоккеист Президентского спортивного клуба Андрей Башко.

Посещение социальных учреждений перед Рождеством стало для спортсменов традицией. Ее поддерживают уже больше 10 лет подряд.