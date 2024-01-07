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Лукашенко в Рождество посетил храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском
07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Достойно прожить предстоящий год призвал Александр Лукашенко. Президент Беларуси посетил рождественское богослужение в храме Святого пророка Иоанна Предтечи недалеко от Минска и пообщался с прихожанами. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробнее.
Праздник Рождества встречают среди родных и близких. В сельский храм, как и по всей стране, пришли сотни верующих с теплыми и искренними пожеланиями.
Об этом прихожане просили президента три года назад – беречь Беларусь. Александр Лукашенко посещал храм после открытия и освящения. Тогда пообещал: так и будет и еще, что вернется сюда снова.
Президент рассказал: было непросто, но мир удалось сохранить. Поддерживать его – долг каждого.
Александр Лукашенко призвал не только сохранять мир, но и отстаивать интересы страны. Предупредил: этот год будет сложным, белорусов будут испытывать на прочность.
Белорусский лидер дал новое обещание в этом храме: даже в самые сложные времена делать все, чтобы сохранить деревни. По его словам, это фундамент страны.
Чтобы и поселки, и города процветали, усилия должен приложить каждый, уверен Александр Лукашенко. Поэтому местным прихожанам и всем белорусам пожелал главного – здоровья, и добавил, что все остальное можно будет купить.
Александр Лукашенко подарил храму икону Божией Матери «Державная». Президенту в ответ преподнесли икону «Святителя Николая Чудотворца».
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Президент Беларуси подарил храму икону Божией Матери «Державная», а в подарок получил икону «Святителя Николая Чудотворца».
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