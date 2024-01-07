Лукашенко в Рождество посетил храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском

Об этом прихожане просили президента три года назад – беречь Беларусь. Александр Лукашенко посещал храм после открытия и освящения. Тогда пообещал: так и будет и еще, что вернется сюда снова.

Президент рассказал: было непросто, но мир удалось сохранить. Поддерживать его – долг каждого.

«Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из Года мира и созидания (без мира не может быть созидания) переходим в Год качества. Нам надо эту мирную, спокойную белорусскую жизнь на этом маленьком островке, где мы сегодня живем, наполнить высоким качеством. Чтобы люди были рады, чтобы они гордились своей жизнью», – сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко призвал не только сохранять мир, но и отстаивать интересы страны. Предупредил: этот год будет сложным, белорусов будут испытывать на прочность.

«На нас будут тренироваться к будущим президентским выборам. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы – хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам», – добавил президент.

Белорусский лидер дал новое обещание в этом храме: даже в самые сложные времена делать все, чтобы сохранить деревни. По его словам, это фундамент страны.

«Потеряем деревню – потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, как человек, выросший в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня была сильной, мощной и процветающей», – отметил Александр Лукашенко.

Чтобы и поселки, и города процветали, усилия должен приложить каждый, уверен Александр Лукашенко. Поэтому местным прихожанам и всем белорусам пожелал главного – здоровья, и добавил, что все остальное можно будет купить.

Александр Лукашенко подарил храму икону Божией Матери «Державная». Президенту в ответ преподнесли икону «Святителя Николая Чудотворца».