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Лукашенко в Рождество посетил храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском

07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко в Рождество посетил храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Достойно прожить предстоящий год призвал Александр Лукашенко. Президент Беларуси посетил рождественское богослужение в храме Святого пророка Иоанна Предтечи недалеко от Минска и пообщался с прихожанами. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробнее.

Праздник Рождества встречают среди родных и близких. В сельский храм, как и по всей стране, пришли сотни верующих с теплыми и искренними пожеланиями.

«Здоровья, мира, благополучия всем людям на земле», – сказала прихожанка храма.

«Мира, любви и чистого неба над головой всем», – пожелал прихожанин.

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«Чтобы был мир на земле. Чтобы мы жили также, как и живем. В тишине, в спокойствии, в мире, в любви», – отметила прихожанка.

Об этом прихожане просили президента три года назад – беречь Беларусь. Александр Лукашенко посещал храм после открытия и освящения. Тогда пообещал: так и будет и еще, что вернется сюда снова.

Президент рассказал: было непросто, но мир удалось сохранить. Поддерживать его – долг каждого.

«Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из Года мира и созидания (без мира не может быть созидания) переходим в Год качества. Нам надо эту мирную, спокойную белорусскую жизнь на этом маленьком островке, где мы сегодня живем, наполнить высоким качеством. Чтобы люди были рады, чтобы они гордились своей жизнью», – сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко призвал не только сохранять мир, но и отстаивать интересы страны. Предупредил: этот год будет сложным, белорусов будут испытывать на прочность.

«На нас будут тренироваться к будущим президентским выборам. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы – хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам», – добавил президент.

Белорусский лидер дал новое обещание в этом храме: даже в самые сложные времена делать все, чтобы сохранить деревни. По его словам, это фундамент страны.

«Потеряем деревню – потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, как человек, выросший в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня была сильной, мощной и процветающей», – отметил Александр Лукашенко.

Чтобы и поселки, и города процветали, усилия должен приложить каждый, уверен Александр Лукашенко. Поэтому местным прихожанам и всем белорусам пожелал главного – здоровья, и добавил, что все остальное можно будет купить.

Александр Лукашенко подарил храму икону Божией Матери «Державная». Президенту в ответ преподнесли икону «Святителя Николая Чудотворца».



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси подарил храму икону Божией Матери «Державная», а в подарок получил икону «Святителя Николая Чудотворца».
 
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