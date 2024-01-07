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Кубок дружбы по гандболу выиграла сборная Беларуси
07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси обыграла россиян в финале турнира Кубка дружбы по гандболу. Встреча закончилась со счетом 32:31. Белорусы стали победителями во всех играх турнира. Соревнования проходили в Москве.
В другом матче российская команда уступила Ирану, завершив игру со счетом 27:29. Таким образом Иран занял второе место в турнире, а национальная сборная России – третье, победив в одном матче из трех.
Самые незначительные результаты показала молодежная сборная России, завершившая турнир без побед.
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Белорусы стали победителями во всех трех играх турнира, в которых приняли участие сборная Ирана, молодежная российская сборная и сборная России.
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