Кубок дружбы по гандболу выиграла сборная Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси обыграла россиян в финале турнира Кубка дружбы по гандболу. Встреча закончилась со счетом 32:31. Белорусы стали победителями во всех играх турнира. Соревнования проходили в Москве.

В другом матче российская команда уступила Ирану, завершив игру со счетом 27:29. Таким образом Иран занял второе место в турнире, а национальная сборная России – третье, победив в одном матче из трех.

Самые незначительные результаты показала молодежная сборная России, завершившая турнир без побед.