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Кубок дружбы по гандболу выиграла сборная Беларуси

07.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси обыграла россиян в финале турнира Кубка дружбы по гандболу. Встреча закончилась со счетом 32:31. Белорусы стали победителями во всех играх турнира. Соревнования проходили в Москве.

В другом матче российская команда уступила Ирану, завершив игру со счетом 27:29. Таким образом Иран занял второе место в турнире, а национальная сборная России – третье, победив в одном матче из трех.

Самые незначительные результаты показала молодежная сборная России, завершившая турнир без побед.

Ранее московский ЦСКА впервые стал обладателем Суперкубка России по гандболу. Команда одержала победу над подмосковными «Чеховскими медведями». Прошедшая в столице России встреча завершилась со счетом 31:26.



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Белорусы стали победителями во всех трех играх турнира, в которых приняли участие сборная Ирана, молодежная российская сборная и сборная России.
 
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