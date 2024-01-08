Как разработчику правильно вывести видеоигру на рынок и случайно «не продаться в рабство» издателю: 5 ключевых нюансов соглашения

Источник материала: ProBusiness

Разработка и монетизация видеоигр давно стали классическим бизнесом. Однако в этой сфере есть немало нюансов, о которых могут не подозревать и новички, и опытные участники рынка. К примеру, есть очень важный документ — соглашение на издание видеоигры. Это договор, который устанавливает правоотношения между издателем и разработчиком. Чаще всего издатель является компанией, которая берет на себя ответственность за распространение, продвижение и коммерциализацию игры, а разработчик отвечает за создание и предоставление игрового контента. Соглашение на практике содержит достаточно разнородные условия сотрудничества сторон: начиная от условий предоставления прав на видеоигру, пределов ее использования издателем, разделения дохода и заканчивая условиями прекращения сотрудничества, ответственностью сторон. Эксперты REVERA Belarus рассказали «Про бизнес», на что стоит обратить внимание в этом документе разработчикам, чтобы не прогадать.

Светлана Гордей

Руководитель направления Video Game Law, REVERA Belarus

Дарья Савко

Юрист REVERA Belarus

— При заключении договора на издание видеоигры важно выбрать наиболее благоприятные условия, которые будут комфортны для обеих сторон, а также определить, насколько та или иная сторона готова возложить на себя условия:

1. Условия предоставления прав на видеоигру

Одна из ключевых частей соглашения на издание видеоигры — это условия предоставления прав на видеоигру. На практике чаще всего встречается предоставление прав по модели лицензии (разрешения издателю использовать видеоигру на определенных условиях в течение ограниченного периода времени). Однако в некоторых случаях издатель может предлагать и модель уступки (полной продажи видеоигры). При выборе того или иного варианта рекомендуем отталкиваться от ваших потребностей: готовы ли вы лишиться статуса правообладателя и на каких условиях.

При выборе более распространенного варианта мы также рекомендуем обращать внимание на следующие моменты:

На какой территории издатель может использовать видеоигру. Она может быть ограниченной определенным регионом (например, Республика Беларусь и Российская Федерация), либо распространяться на территорию всего мира («worldwide»).

На какой срок предлагается эксклюзивное сотрудничество и возможность досрочного прекращения такого сотрудничества.

Какой объем прав запрашивает издатель в отношении видеоигры. С учетом того что, как правило, сотрудничество с издателем происходит на эксклюзивной основе, то чем больше прав указано в договоре, тем больше разработчик ограничен в использовании своей видеоигры теми способами, которые он передал по договору. Соответственно, если разработчик желает оставить какие-то территории или права за собой, то такие исключения должны быть установлены в договоре.

2. Финансовые условия

Как правило, на практике можно встретить два общих варианта распределения доходов между сторонами:

Revenue Sharing — процент от валового дохода. Отметим, что этот вариант достаточно редко встречается, так как в этом случае не учитываются расходы издателя на коммерциализацию видеоигры. Profit Sharing — процент от чистого дохода (валовый доход за вычетом затрат издателя).



Фото: triptonkosti.ru

Так как оба варианта связаны с тем, что весь расчет доли разработчика лежит на стороне издателя, то мы рекомендуем обращать внимание на такие моменты:

Как рассчитывается доля разработчика. Издатели могут финансировать разработку видеоигры, «вливать» большое количество денег в маркетинг — все это расходы издателя, которые он будет возвращать из поступающего дохода. На практике такие суммы издатели стремятся вернуть в первую очередь, поэтому до момента их полного возмещения разработчик может не получать свою долю, что должно быть зафиксировано в договоре.

Что происходит с отрицательными значениями чистого дохода. На практике эти суммы переходят в следующие периоды и суммируются между собой. Если же вам удалось договориться на иное, то это необходимо зафиксировать в договоре.

Как формируются расходы от коммерциализации видеоигры и может ли разработчик их контролировать. Наиболее «жесткий» вариант для разработчика — «открытый» список затрат, который издатель сам определяет по своему усмотрению. При желании больше контролировать, какие статьи расходов могут уменьшать валовый доход, можно предложить вариант с «закрытым» списком (то есть конечным списком расходов) или условно «закрытым», когда есть базовый список расходов, а все, что выходит за рамки, согласовывается предварительно с разработчиком.

Предоставляет ли издатель отчетность. По договору важна не только отчетность по показателям видеоигры, но и в целом по расчету доли разработчика, поэтому важно, чтобы договор предусматривал процедуру предоставления финансовой отчетности, возможность предъявления вопросов или претензий по расчету и процедуру разрешения возникших разногласий.

3. Прекращение договора на издание видеоигры

Часто эксклюзивные соглашения могут быть достаточно долгосрочными. В связи с этим важно договариваться и предусматривать в договоре варианты досрочного прекращения такого соглашения. Разработчик может договориться о различных вариантах «выхода» из договора:

«Выход» из договора «без причины», но с уведомлением за определенный срок. Это наиболее гибкий вариант для разработчика, так как в этом случае не требуется специальной причины для прекращения договора;

«Выход» из договора в связи с наступлением определенного обстоятельства. К примеру, просрочки оплаты доли разработчика на определенное количество дней.



Фото: explorearcareers.com

Так как при прекращении договора часто технически сложно сразу же остановить использование видеоигры, то также рекомендуем указывать в договоре порядок определения доли разработчика, расчетов сторон и после прекращения договора. Сюда могут входить суммы, которые относятся как к периодам до, так и после прекращения договора.

4. Распространение и маркетинг

В соглашении на издание видеоигры одним из наиболее важных аспектов, несомненно, является конкретизация условий по паблишингу продукта, что может включать график запуска видеоигры и ее дальнейших версий, маркетинговые стратегии и предоставляемые разработчиком либо составляемые издателем рекламные материалы.

Если вы имеете конкретные договоренности с издателем о части сумм расходов на маркетинг, определенных обязанностей издателя, то они должны быть зафиксированы.

5. Поддержка и обновления

В соглашение может быть включена обязанность разработчика обеспечивать поддержку и регулярные обновления игры. Поддержка может включать в себя исправление багов, разработку новых элементов, текущую техническую поддержка как на возмездной основе так и безвозмездно.

В случае установления обязательств по технической поддержке, необходимо указать требования к техподдержке, последствия их неисполнения, а также условия замены членов при key-man provisions (привлечении к разработке и техподдержке определенной команды), если того требует издатель.