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Как разработчику правильно вывести видеоигру на рынок и случайно «не продаться в рабство» издателю: 5 ключевых нюансов соглашения
08.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Разработка и монетизация видеоигр давно стали классическим бизнесом. Однако в этой сфере есть немало нюансов, о которых могут не подозревать и новички, и опытные участники рынка. К примеру, есть очень важный документ — соглашение на издание видеоигры. Это договор, который устанавливает правоотношения между издателем и разработчиком. Чаще всего издатель является компанией, которая берет на себя ответственность за распространение, продвижение и коммерциализацию игры, а разработчик отвечает за создание и предоставление игрового контента. Соглашение на практике содержит достаточно разнородные условия сотрудничества сторон: начиная от условий предоставления прав на видеоигру, пределов ее использования издателем, разделения дохода и заканчивая условиями прекращения сотрудничества, ответственностью сторон. Эксперты REVERA Belarus рассказали «Про бизнес», на что стоит обратить внимание в этом документе разработчикам, чтобы не прогадать.
— При заключении договора на издание видеоигры важно выбрать наиболее благоприятные условия, которые будут комфортны для обеих сторон, а также определить, насколько та или иная сторона готова возложить на себя условия:
1. Условия предоставления прав на видеоигру
Одна из ключевых частей соглашения на издание видеоигры — это условия предоставления прав на видеоигру. На практике чаще всего встречается предоставление прав по модели лицензии (разрешения издателю использовать видеоигру на определенных условиях в течение ограниченного периода времени). Однако в некоторых случаях издатель может предлагать и модель уступки (полной продажи видеоигры). При выборе того или иного варианта рекомендуем отталкиваться от ваших потребностей: готовы ли вы лишиться статуса правообладателя и на каких условиях.
При выборе более распространенного варианта мы также рекомендуем обращать внимание на следующие моменты:
2. Финансовые условия
Как правило, на практике можно встретить два общих варианта распределения доходов между сторонами:
Так как оба варианта связаны с тем, что весь расчет доли разработчика лежит на стороне издателя, то мы рекомендуем обращать внимание на такие моменты:
3. Прекращение договора на издание видеоигры
Часто эксклюзивные соглашения могут быть достаточно долгосрочными. В связи с этим важно договариваться и предусматривать в договоре варианты досрочного прекращения такого соглашения. Разработчик может договориться о различных вариантах «выхода» из договора:
Так как при прекращении договора часто технически сложно сразу же остановить использование видеоигры, то также рекомендуем указывать в договоре порядок определения доли разработчика, расчетов сторон и после прекращения договора. Сюда могут входить суммы, которые относятся как к периодам до, так и после прекращения договора.
4. Распространение и маркетинг
В соглашении на издание видеоигры одним из наиболее важных аспектов, несомненно, является конкретизация условий по паблишингу продукта, что может включать график запуска видеоигры и ее дальнейших версий, маркетинговые стратегии и предоставляемые разработчиком либо составляемые издателем рекламные материалы.
Если вы имеете конкретные договоренности с издателем о части сумм расходов на маркетинг, определенных обязанностей издателя, то они должны быть зафиксированы.
5. Поддержка и обновления
В соглашение может быть включена обязанность разработчика обеспечивать поддержку и регулярные обновления игры. Поддержка может включать в себя исправление багов, разработку новых элементов, текущую техническую поддержка как на возмездной основе так и безвозмездно.
В случае установления обязательств по технической поддержке, необходимо указать требования к техподдержке, последствия их неисполнения, а также условия замены членов при key-man provisions (привлечении к разработке и техподдержке определенной команды), если того требует издатель.
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Как разработчику правильно вывести видеоигру на рынок и случайно «не продаться в рабство» издателю: 5 ключевых нюансов соглашения
Разработка и монетизация видеоигр давно стали классическим бизнесом. Однако в этой сфере есть немало нюансов, о которых могут не подозревать и новички, и опытные...
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