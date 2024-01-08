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Для HR, топ-менеджеров и руководства. Пришло время подавать заявки на конкурс «Премия HR-бренд Беларуси 2023»
08.01.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Кажется, что участие в конкурсах, премиях и награждениях — это прерогатива только мастодонтов рынка и компаний-гигантов. На самом же деле многие принципы управления, выстраивания бизнес-процессов и подходов к работе с кадрами — общие для многих организаций. В современных условиях, когда конкуренция становится все более ожесточенной, успешные компании понимают, что одним из ключевых ресурсов, который делает их уникальными и привлекательными, являются их сотрудники. Именно поэтому участие в конкурсе
О конкурсе «Премия HR-Бренд»
Этот конкурс по управлению персоналом стартовал в Беларуси в 2014 году — в этом году юбилейный 10 раз. Конкурс ежегодно собирает представителей бизнеса и государственных компаний из разных регионов страны. Это мероприятие, которое посвящено в первую очередь умению организаций работать с людьми, создавать сильные и эффективные команды и вместе с ними достигать высоких результатов.
За десятилетие существования конкурса HR-сфера и рынок труда претерпели значительные изменения: термин «Human Resource» трансформировался в «Human Result». Появились специалисты по счастью, индексы участия и лояльности, произошли изменения в области коммуникаций. Бизнес стал более активно интересоваться своими сотрудниками, понимая, что именно от них зависят результаты компании.
Сформировалось и понимание: HR-бренд имеет значение и не любит тишину. А значит о своем опыте и проектах в этой сфере нужно рассказывать рынку, коллегам и главное — самим будущим сотрудникам, которые захотят прийти именно к вам.
Зачем участвовать вашей компании?
1. Привлечение Талантов
Сотрудники — это не просто исполнители задач, это катализаторы развития компании. Участвуя в конкурсе «Премия HR-бренд», компании получают возможность представить свой уникальный стиль управления персоналом, инновационные практики и программы, которые делают их рабочую атмосферу привлекательной для лучших талантов на рынке труда.
2. Укрепление корпоративной культуры
Конкурс дает компаниям возможность глубже погрузиться в свою корпоративную культуру, выделить ключевые ценности и принципы, которые формируют уникальный HR-бренд. Это не только помогает компании лучше понять себя, но и создает прочные связи с сотрудниками, что способствует повышению их мотивации и преданности.
3. Создание репутации
Участие в конкурсе «Премия HR-бренд» поднимает компанию на новый уровень в глазах стейкхолдеров. Это демонстрирует ее готовность инвестировать в своих сотрудников, стремление создать благоприятные условия для труда и развития. Положительная репутация работодателя привлекает не только таланты, но и клиентов, инвесторов и партнеров.
4. Стимуляция инноваций и развитие компетенций
Участие в конкурсе стимулирует компании постоянно развиваться, искать новые подходы к управлению персоналом, внедрять инновации. Этот процесс способствует созданию креативной и динамичной среды, что в свою очередь приводит к улучшению бизнес-процессов и повышению конкурентоспособности компании.
5. Содействие карьерному росту
Компании, уделяющие внимание своему HR-бренду, создают условия для развития своих сотрудников. Это поднимает мотивацию персонала и способствует формированию команды высококвалифицированных и преданных профессионалов.
Участие в конкурсе «Премия HR-бренд» — это не только шанс получить заслуженное признание, но и инвестиция в будущее компании. В этом конкурсе компании находят стимулы для усовершенствования своего HR-подхода, что приводит к росту эффективности, улучшению бренда и, конечно же, привлечению лучших профессионалов.
Какой будет Премия в этом году
В этом году проекты будут представлены в 7-ми основных номинациях и 2-х дополнительных. Одна компания может участвовать с несколькими проектами в разных номинациях:
С номинантами будет работать эксперт и ментор конкурса Наталья Зайцева.
* Перевод иностранных слов: Human Resource — Человеческий ресурс, Human Result — Человеческий результат.
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Для HR, топ-менеджеров и руководства. Пришло время подавать заявки на конкурс «Премия HR-бренд Беларуси 2023»
Кажется, что участие в конкурсах, премиях и награждениях - это прерогатива только мастодонтов рынка и компаний-гигантов. На самом же деле многие принципы...
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