Для HR, топ-менеджеров и руководства. Пришло время подавать заявки на конкурс «Премия HR-бренд Беларуси 2023»

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Кажется, что участие в конкурсах, премиях и награждениях — это прерогатива только мастодонтов рынка и компаний-гигантов. На самом же деле многие принципы управления, выстраивания бизнес-процессов и подходов к работе с кадрами — общие для многих организаций. В современных условиях, когда конкуренция становится все более ожесточенной, успешные компании понимают, что одним из ключевых ресурсов, который делает их уникальными и привлекательными, являются их сотрудники. Именно поэтому участие в конкурсе «Премия HR-бренд» может стать важным стратегическим шагом для компаний, стремящихся к долгосрочному успеху. Спешите: заявки принимаются до 25 января.





О конкурсе «Премия HR-Бренд»

Этот конкурс по управлению персоналом стартовал в Беларуси в 2014 году — в этом году юбилейный 10 раз. Конкурс ежегодно собирает представителей бизнеса и государственных компаний из разных регионов страны. Это мероприятие, которое посвящено в первую очередь умению организаций работать с людьми, создавать сильные и эффективные команды и вместе с ними достигать высоких результатов.

Конкурс «Премия HR-бренд» — независимая ежегодная премия за успешную работу по реализации проектов в сфере заботы о персонале. За время проведения конкурса в нем приняли участие более 230 проектов. Каждый год организаторы конкурса (сервис по поиску персонала и работы rabota.by) предлагают номинантам участие в одной или нескольких номинациях, которые охватывают наиболее актуальные направления в HR-сфере. Например, внедрение изменений и инновации, обучение и развитие, управление процессами и другие.





За десятилетие существования конкурса HR-сфера и рынок труда претерпели значительные изменения: термин «Human Resource» трансформировался в «Human Result». Появились специалисты по счастью, индексы участия и лояльности, произошли изменения в области коммуникаций. Бизнес стал более активно интересоваться своими сотрудниками, понимая, что именно от них зависят результаты компании.

Сформировалось и понимание: HR-бренд имеет значение и не любит тишину. А значит о своем опыте и проектах в этой сфере нужно рассказывать рынку, коллегам и главное — самим будущим сотрудникам, которые захотят прийти именно к вам.

Зачем участвовать вашей компании?

1. Привлечение Талантов

Сотрудники — это не просто исполнители задач, это катализаторы развития компании. Участвуя в конкурсе «Премия HR-бренд», компании получают возможность представить свой уникальный стиль управления персоналом, инновационные практики и программы, которые делают их рабочую атмосферу привлекательной для лучших талантов на рынке труда.

2. Укрепление корпоративной культуры

Конкурс дает компаниям возможность глубже погрузиться в свою корпоративную культуру, выделить ключевые ценности и принципы, которые формируют уникальный HR-бренд. Это не только помогает компании лучше понять себя, но и создает прочные связи с сотрудниками, что способствует повышению их мотивации и преданности.

3. Создание репутации

Участие в конкурсе «Премия HR-бренд» поднимает компанию на новый уровень в глазах стейкхолдеров. Это демонстрирует ее готовность инвестировать в своих сотрудников, стремление создать благоприятные условия для труда и развития. Положительная репутация работодателя привлекает не только таланты, но и клиентов, инвесторов и партнеров.





4. Стимуляция инноваций и развитие компетенций

Участие в конкурсе стимулирует компании постоянно развиваться, искать новые подходы к управлению персоналом, внедрять инновации. Этот процесс способствует созданию креативной и динамичной среды, что в свою очередь приводит к улучшению бизнес-процессов и повышению конкурентоспособности компании.

5. Содействие карьерному росту

Компании, уделяющие внимание своему HR-бренду, создают условия для развития своих сотрудников. Это поднимает мотивацию персонала и способствует формированию команды высококвалифицированных и преданных профессионалов.

Участие в конкурсе «Премия HR-бренд» — это не только шанс получить заслуженное признание, но и инвестиция в будущее компании. В этом конкурсе компании находят стимулы для усовершенствования своего HR-подхода, что приводит к росту эффективности, улучшению бренда и, конечно же, привлечению лучших профессионалов.





Какой будет Премия в этом году

В этом году проекты будут представлены в 7-ми основных номинациях и 2-х дополнительных. Одна компания может участвовать с несколькими проектами в разных номинациях:

«Результат» : HR-проект, демонстрирующий максимально значимый результат для компании;

: HR-проект, демонстрирующий максимально значимый результат для компании; «Инициатива» : проект или план проекта, созданный по инициативе и участии сотрудников;

: проект или план проекта, созданный по инициативе и участии сотрудников; «Команда» : проект по формированию и функционированию команды для реализации целей и задач компании;

: проект по формированию и функционированию команды для реализации целей и задач компании; «Событие» : рассматриваются HR-проекты по организации ключевых «знаковых» мероприятий;

: рассматриваются HR-проекты по организации ключевых «знаковых» мероприятий; «Новый подход» : проекты, связанные с внедрением новых (для компании) технологий в организацию работы персонала;

: проекты, связанные с внедрением новых (для компании) технологий в организацию работы персонала; «Мега проект» : проект, объединяющий несколько HR-функций и интегрирующий их в деятельность компании;

: проект, объединяющий несколько HR-функций и интегрирующий их в деятельность компании; «Малый бизнес» : проекты, реализованные в компаниях со штатной численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно;

: проекты, реализованные в компаниях со штатной численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно; Специальная номинация «Обучение и развитие» : проекты, связанные с подходами и технологиями корпоративного обучения, а также его цифровизацией;

: проекты, связанные с подходами и технологиями корпоративного обучения, а также его цифровизацией; Специальная номинация «Внимание и забота» : проекты, направленные на популяризацию в белорусских компаниях подходов и практик, ориентированных на семью и детей.

С номинантами будет работать эксперт и ментор конкурса Наталья Зайцева.

Подать заявку и узнать подробности можно через электронное письмо по адресу hrbrand@hh.by .

Заявки принимаются до 25 января. С 14 по 16 февраля пройдет онлайн-защита проектов. А 29 февраля состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «HR-бренд Беларусь 2023».

Номинантами конкурса «Премия HR-бренд 2023» в этом году уже стали:





Партнеры конкурса «Премия HR-бренд 2023»:





* Перевод иностранных слов: Human Resource — Человеческий ресурс, Human Result — Человеческий результат.