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Смольский выиграл третью гонку на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
08.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Биатлонистам нужно было не только справиться с конкуренцией, но и работать в непростых погодных условиях. Позже Смольский поделился: ему помогла мышечная память, натренированная в предсезонье.
После награждения болельщики не отпускают спортсменов. Фото- и автограф-сессия обязательно.
Эдуард Латыпов на финиш пришел шестым, но, несмотря на это, в общем зачете ему удалось сохранить вторую позицию.
Третий этап Кубка Содружества по биатлону завершен. Минск передает эстафету Мурманску. Там гонки продолжатся в апреле.
Сильнейших в этом виде программы определили и среди женщин. В рождественском масс-старте победила белоруска Анна Сола. Второе и третье места заняли россиянки Тамара Дербушева и Елизавета Каплина соответственно.
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Третий этап Кубка Содружества по биатлону завершен. Минск передал эстафету Мурманску. Там гонки продолжатся в апреле.
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