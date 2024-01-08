Смольский выиграл третью гонку на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Антон Смольский выиграл третью гонку на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Большой масс-старт порадовал и белорусских, и российских болельщиков, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына. Я живу без начальников Принципы «мистера биатлона» Александра Тихонова Смольский или Латыпов. Между этими биатлонистами развернулась настоящая спортивная борьба. Они разыграли желтую майку лидера. Эти спортсмены – главные лидеры на трассе. Разница в общем зачете всего один балл. В прошлом году в этом же виде программы победа была за Латыповым. Трасса для него знакома. Часто тренируется в Раубичах, да и родом Эдуард из белорусского Гродно.

Биатлонистам нужно было не только справиться с конкуренцией, но и работать в непростых погодных условиях. Позже Смольский поделился: ему помогла мышечная память, натренированная в предсезонье.



Массовый старт дался спортсмену тяжелее спринта и гонки преследования. Белорус промахнулся на втором и третьем огневых рубежах. Уходил на штрафные круги. Догнать пятерку лидеров гонки не получалось. Развязка случилась на заключительном рубеже. Соперники допустили осечки и дали шанс на победу. Антон сработал чисто.



Серебро у Рустама Каюмова. Бронзу завоевал еще один россиянин Карим Халили. Желтая майка лидера остается у белорусского биатлониста.

«Работаем на будущее. Постараемся сделать все, чтобы Кубок Содружества остался у нас», – заявил серебряный призер Олимпийских игр (Пекин-2022) Антон Смольский.

После награждения болельщики не отпускают спортсменов. Фото- и автограф-сессия обязательно.

Эдуард Латыпов на финиш пришел шестым, но, несмотря на это, в общем зачете ему удалось сохранить вторую позицию.

«Гонка сложная сегодня была. Очень холодно, поэтому мышцы вообще практически не работали сегодня. Пришлось справляться больше с погодой и как-то подстраиваться именно к стрельбе, но не все получилось», – сказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (Пекин-2022) Эдуард Латыпов.

Третий этап Кубка Содружества по биатлону завершен. Минск передает эстафету Мурманску. Там гонки продолжатся в апреле.

Сильнейших в этом виде программы определили и среди женщин. В рождественском масс-старте победила белоруска Анна Сола. Второе и третье места заняли россиянки Тамара Дербушева и Елизавета Каплина соответственно.