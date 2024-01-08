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Погода в СНГ: Казахстан заметает снегом, в Беларусь пришли морозы
08.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первая рабочая неделя в Москве станет кошмаром для метеозависимых москвичей. Синоптики обещают
Казахстан
В Алматы прохладно: днем плюс пять, небольшой дождь, но это скорее исключение – остальной Казахстан во власти непогоды. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.
Из-за ухудшения погодных условий на севере страны – сильного ветра и метели – в Акмолинской области на участках автодорог Астана – Коргалжин, Кокшетау – Рузаевка ограничено движение. Спасатели призывают автомобилистов не выезжать на трассу.
Беларусь
В Беларуси до минус 16 на севере страны, на западе – в Бресте и Гродно – на несколько градусов теплее. Из-за морозов синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. В МЧС предупредили: есть риск обморожения и переохлаждения у людей, увеличения количества пожаров и нарушения в работе транспорта.
Усилили работу не только спасатели, но и сотрудники столичной Госавтоинспекции. Они начали дежурить на пешеходных переходах рядом со школами. Перед началом занятий сотрудники ГАИ просят всех соблюдать ПДД, чтобы дети быстрее адаптироваться к городскому движению после долгих каникул.
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