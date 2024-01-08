Погода в СНГ: Казахстан заметает снегом, в Беларусь пришли морозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая рабочая неделя в Москве станет кошмаром для метеозависимых москвичей. Синоптики обещают температурные качели . О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Алматы прохладно: днем плюс пять, небольшой дождь, но это скорее исключение – остальной Казахстан во власти непогоды. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погодных условий на севере страны – сильного ветра и метели – в Акмолинской области на участках автодорог Астана – Коргалжин, Кокшетау – Рузаевка ограничено движение. Спасатели призывают автомобилистов не выезжать на трассу.



«ДЧС Акмолинской области просит воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. Планируя поездки, прислушайтесь к прогнозам синоптиков. Не игнорируйте СМС-оповещения службы спасения», – рассказал оперативный дежурный Управления в кризисных ситуациях Департамента по ЧС Акмолинской области Мирас Мубараков.

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