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Погода в СНГ: Казахстан заметает снегом, в Беларусь пришли морозы

08.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан заметает снегом, в Беларусь пришли морозы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первая рабочая неделя в Москве станет кошмаром для метеозависимых москвичей. Синоптики обещают температурные качели. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Алматы прохладно: днем плюс пять, небольшой дождь, но это скорее исключение – остальной Казахстан во власти непогоды. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погодных условий на севере страны – сильного ветра и метели – в Акмолинской области на участках автодорог Астана – Коргалжин, Кокшетау – Рузаевка ограничено движение. Спасатели призывают автомобилистов не выезжать на трассу.

«ДЧС Акмолинской области просит воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. Планируя поездки, прислушайтесь к прогнозам синоптиков. Не игнорируйте СМС-оповещения службы спасения», – рассказал оперативный дежурный Управления в кризисных ситуациях Департамента по ЧС Акмолинской области Мирас Мубараков.

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Беларусь

В Беларуси до минус 16 на севере страны, на западе – в Бресте и Гродно – на несколько градусов теплее. Из-за морозов синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. В МЧС предупредили: есть риск обморожения и переохлаждения у людей, увеличения количества пожаров и нарушения в работе транспорта.

Усилили работу не только спасатели, но и сотрудники столичной Госавтоинспекции. Они начали дежурить на пешеходных переходах рядом со школами. Перед началом занятий сотрудники ГАИ просят всех соблюдать ПДД, чтобы дети быстрее адаптироваться к городскому движению после долгих каникул.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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