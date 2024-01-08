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Как Беларусь готовится к выборам депутатов?
08.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сбор подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты в Беларуси идет активно. Об этом заявил председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович, передает «МИР 24».
Страна готовится к электоральной кампании. Белорусы выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Кандидаты уже формируют инициативные группы. Они собирают подписи жителей страны в общежитиях, частных и многоквартирных домах, на пикетах. Последние можно организовывать только в разрешенных местах, а вот агитацию пока проводить запрещено. Она начнется с 31 января.
«Равное количество мужчин и женщин, такое гендерное равенство у нас, средний возраст кандидата – около 40 лет. Что же касается сфер деятельности, то они представляют образование и науку, здравоохранение, есть представители IT-сферы. Надо сказать, что тут и молодые работники, и опытные руководители», – отметила председатель окружной избирательной комиссии № 97 Елена Карпович.
На вопросы белорусов об электоральной кампании отвечают по телефонам и в общественных приемных. Такие работают в каждом районе Минска.
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Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 25 февраля. Для Беларуси это новый формат.
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