Как Беларусь готовится к выборам депутатов?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сбор подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты в Беларуси идет активно. Об этом заявил председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович, передает «МИР 24».

Страна готовится к электоральной кампании. Белорусы выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Кандидаты уже формируют инициативные группы. Они собирают подписи жителей страны в общежитиях, частных и многоквартирных домах, на пикетах. Последние можно организовывать только в разрешенных местах, а вот агитацию пока проводить запрещено. Она начнется с 31 января.

«Мы собираем подписи, наши инициативные группы, только рассказывая биографию лица, планируемого к выдвижению в кандидаты в депутаты, никаких программных моментов, никаких зазывов делать нельзя. Как только данное лицо становится официально, получает удостоверение, регистрируется окружной комиссией как кандидат в депутаты, он проводит агитацию», – рассказал председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович Александр Щекович.

«Равное количество мужчин и женщин, такое гендерное равенство у нас, средний возраст кандидата – около 40 лет. Что же касается сфер деятельности, то они представляют образование и науку, здравоохранение, есть представители IT-сферы. Надо сказать, что тут и молодые работники, и опытные руководители», – отметила председатель окружной избирательной комиссии № 97 Елена Карпович.



Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 25 февраля. Для Беларуси это новый формат. Он появился после обновления Конституции и Избирательного кодекса, а не позднее 24-го апреля 2024 года в стране сформируют новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Делегатами станут 1200 человек. Их наделят широкими полномочиями выдвигать и отменять законы, объявить импичмент президенту и проводить референдумы.

На вопросы белорусов об электоральной кампании отвечают по телефонам и в общественных приемных. Такие работают в каждом районе Минска.