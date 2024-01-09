«Мне сказали: „Ты никому не нужна“. А я быстро создала успешный бизнес». Минчанка бросила БГУИР и стала продавать косметику

Источник материала: ProBusiness



Анна Бобух. Фото предоставлены героиней статьи.

Вот уже 14 лет Анна Бобух — собственник портала Pudra.by и продолжает гореть своей работой. Сейчас у проекта 100+ заказов в день, клиентская база из 110 тысяч покупателей и более 10 000 SKU от 40 поставщиков. Но так было не всегда. Анна рассказывает о том, как начала бизнес по продаже косметики, сама упаковывавала товары, о закрытии офисов и смелых планах на будущее.

Не вписывалась в систему

— У меня математический склад ума, любимым предметом в школе была физика. Я закончила радиотехнический колледж и поступила в БГУИР на инженера-программиста. Но не смогла выжить в этой среде — я совершенно не вписывалась в образ студентки радиотехнического ВУЗа: носила яркие платья, была общительная и активная, меня мало кто воспринимал всерьез. Я часто ощущала от преподавателей снисходительное к себе отношение, чувствовала себя ненужной этой системе. Спустя год не выдержала и забрала документы.

Свою жизнь я когда-то расписала четко: хорошая учеба в школе и в физико-математической гимназии, получение высшего технического образования, хорошая работа, карьера… И тут я сама разрушила свои планы.





В итоге мне пришлось пойти по распределению от колледжа в Инженерно-технический центр при министерстве транспорта. Я дорабатывала модули для бухгалтерских программ и столкнулась с такой же ситуацией, как и в университете, — снова не вписывалась в рамки системы.

На работе мне выдавали здание на месяц, а я его делала за 4 дня. На мой вопрос: «Что еще делать?» мне отвечали: «Ну сиди смотри фильмы». Такой подход — вообще не мое, я просто начинаю от этого разрушаться.

После восьми месяцев такой работы у меня началась депрессия. Я доработала год и уволилась. Вслед услышала: «Ты никому не нужна! Мы сделаем все, чтобы тебя не взяли на работу. Будешь под забором, раз не хочешь здесь работать». Я вышла из здания и сожгла свою трудовую. Это не фигура речи: настолько она была мне неприятна, что я просто не могла нести ее в сумке.

От идеи продавать сетевую косметику — к онлайн-магазину

На тот момент мне был 21 год. Из-за моего поступка началось давление со стороны семьи — как так: ребенок учился-учился и просто «ушел в никуда». Я хотела найти такую работу, которая бы мне нравилась, но меня не брали туда, куда я хотела. Где-то не хватало знаний, где-то — навыков. В отчаянии я даже пробовала устроиться на ресепшн в одну дизайн-студию, но меня не взяли и туда. Помню, сижу я около фонтана на Комаровке, смотрю на воду и думаю: «Что же мне делать?»

Как-то я разговорилась со знакомыми ребятами, они предложили сделать сайт и продавать там косметику одного известного сетевого бренда. Я говорю: «Идея отличная, но только не эту косметику! Давайте сделаем магазин косметики разных брендов».



Фото предоставлено Анной Бобух.

На то время, в 2009 году, такие сайты еще не появились. У нас не было никаких связей, просто идея — и я понимала, что она выстрелит, ведь мы будем первые. До этого вся косметика продавалась офлайн — где-то в салонах, в эксклюзивных магазинах. На рынке в принципе было мало магазинов косметики.

«Я четко видела, как мы становимся узнаваемым брендом»

Магазину нужно было название, и меня как током ударило — мы должны быть Pudra! Я четко видела, как мы становимся узнаваемым брендом. Но мои партнеры сказали, что это полная ерунда, лучше стать, например, cosmetolog.by. Я доказывала, что это вообще другая ниша, косметологи — не наша целевая аудитория. Еще были аргументы, что пудра ассоциируется с выражением «пудрить мозги». Я пошла ва-банк и сказала, что готова стартовать только с моим названием — не представляла, что будет другое. Если бы они не согласились, я бы ушла и стала делать этот проект сама. Но они сдались, и мы стали Pudra.by.

Начали мы втроем. Мои знакомые делали сайт, а я занималась маркетингом и всем, что нужно для работы. Мы зарегистрировали ИП (тогда это было просто), и перед нами появилась новая задача — найти тех, кто будет поставлять косметику. У меня подруга работала продавцом в магазине косметики, я позвонила ей и попросила помочь с контактами поставщиков. Она соединила меня с бухгалтером, а та просто продиктовала названия и телефоны компаний, с которыми они сотрудничали. Так у меня появился готовый список потенциальных поставщиков, но почти все нам отказали. Руководитель крупной косметической компании мне сказала: «Вы никогда не продадите косметику в интернете, это невозможно». Тогда согласились с нами работать только 3 компании, с ними мы и стартовали.





«Про доходы не думали, воспринимали бизнес как игру»

Сайт делали 2−3 месяца, на момент старта там было 150−200 товаров. Первый заказ мы получили через 4 дня после запуска. Как сейчас помню, это был блеск для губ Bourjois. Мы уже заключили с поставщиком Bourjois договор, но по условиям должны были выкупить большой первый заказ, таких денег у нас тогда не было. Мы поехали в ТЦ «Импульс», там купили в фирменном магазине этот блеск и выслали клиенту.

Про доходы и выручку мы тогда особо не думали. Для нас это было как игра или эксперимент, мы были в восторге, что у нас уже есть заказы. Мы вкладывали в дело свои небольшие накопления, не думали ни про какой бизнес-план, ни про какие доли. Нас драйвило то, что мы первые.

Третий партнер вышел из бизнеса через пару месяцев, и мы развивали проект уже вдвоем. Я занималась маркетингом и продвижением бренда, строила отдел продаж. Партнер курировал все вопросы финансового плана и отвечал за техническое состояние сайта. Чуть не стали банкротами.



Фото предоставлено Анной Бобух.

Через 6 лет, в 2014 году, мы были в топе поисковых запросов (как и сейчас) в Беларуси по продаже декоративной и уходовой косметики онлайн. На тот момент у нас были рекламные контракты с многими компаниями, 20 сотрудников, около 80 заказов в день и средний чек 60 BYN.

Все это время я не вникала в финансы и даже не знала, что у нас там происходит. В 2014 году партнер решил, что я не нужна проекту, и отрезал меня от финансовых решений. В 2015 стало понятно, что компания на грани банкротства. Партнер все бросил и уехал за границу. Но я не сдалась, выкупила у него свою долю и два года почти с нуля восстанавливала всю бухгалтерию.

Было тяжело, пришлось закрыть два офиса компании. С сотрудниками я поговорила о том, что у нас сложности и предложила уйти тем, кто хочет это сделать. Со мной остались только двое, и я даже выдохнула — подумала, что на оплату двоих я точно найду средства. У нас не было перерыва: сайт продолжал работать, обслуживание клиентов велось. Клиенты продолжали думать, что мы крупный легендарный магазин, а я сама паковала и развозила заказы.

В день было до 60 заказов, к тому же мы зарабатывали с рекламных контрактов. В рекламе мы на тот момент не нуждались, заказы приходили от клиентской базы — около 25 тысяч человек со всей страны. Раньше занимались продвиженнием очень активно — на радио, в метро, в подземных переходах, участвовали как организаторы в разных конкурсах красоты. В сезон могли тратить и $ 10 000 в месяц на рекламу.

Такая «мясорубка» продолжалась полгода. Я закрывала долги, восстанавливала соцсети с нуля, так как партнер не передал мне пароли от них. Долго занималась всем и сразу: кроме работы с партнерами, маркетинга и продаж, пришлось взять на себя все технические и финансовые функции. При этом чувствовала я себя отлично — было много свободы, именно поэтому мы быстро вышли из этого кризиса.

Улучшили сайт и чуть не закрылись

Следующий кризис случился, когда в 2018 году мы запустили новую платформу и обновили сайт. Он стал удобней, красивее, но заказов стало сильно меньше. Мы не учли многие технические нюансы и потеряли свои позиции в поисковиках, поэтому органический трафик упал примерно на 80%. Вместо 3000 посетителей в день к нам заходили от 150 до 400 человек, и это была катастрофа.

Проблема в том, что я многое делаю на голом энтузиазме, а тут нужен был четкий расчет. После такого провала я научилась очень хорошо все просчитывать. Но на тот момент мы опять потеряли половину команды, а в день было около 15 заказов. И до 2021 года мы боролись за свое выживание.

С 2021 по 2023 год у компании был активный рост. В команде у нас 8 сотрудников, и еще 9 человек на аутсорсинге — технический и рекламный отдел.

Мы предлагаем более 10 000 SKU от 40 поставщиков. В базе уже 110 тысяч клиентов, принимаем в день около 100 заказов со средним чеком 80 BYN. Кроме этого, предлагаем своим клиентам сервис, которого нет у других — профессионально консультируем людей и подбираем косметику по запросу.



Фото из Instagram Анны Бобух www.instagram.com/annabobuh/

Активный рост в эти годы во многом связан с выходом на российский рынок — наш проект там знают, лояльность покупателей высокая. Сейчас продажи в РФ занимают около 80% нашего оборота. Кроме этого, мы активно осваиваем e-commerce. Мы выходили на маркетплейсы сами, без специалистов — читали, смотрели, учились, экспериментировали.

Наши клиенты — это те, кто тщательно следит за своей внешностью. Они готовы осознанно выбирать косметику для ухода за кожей и волосами. Чаще это женщина 25−45 лет, но и молодая аудитория подтягивается: к нам их приводят родители. Клиенты постарше тоже есть, мы их особенно любим — как правило, это очень интересные и прогрессивные люди.

Планы на будущее

В 2024 году будет много партнерских проектов. В планах — «завернуть» Pudra во франшизу. Мы открыты к сотрудничеству и у нас есть бренд и репутация, клиентская база и маркетинговая активность, а также отличный софт (собственные разработки по автоматизации процессов в магазине). Мы заинтересованы в поиске новых контрактов с поставщиками, можем предложить рабочие схемы популяризации косметических брендов.

Для многих людей актуальны наши онлайн-консультации. Возможно, рассмотрим еще и другой ассортимент для нашей аудитории, например аксессуары и товары для дома.

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