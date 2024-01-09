Спрос на ящериц вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в 2024-м вырос спрос на ящериц . Их считают символом года. В зоомагазинах помогают подобрать питомца и под характер, и под возраст будущего хозяина, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Эублефары – самые популярные у покупателей ящерицы. Именно их приобретают для начинающих. Ухаживать просто, они неприхотливые.

Начальный набор для рептилии – это террариум, декор, лампы и еда на месяц (около 700 белорусских рублей), плюс сама ящерица (еще 100 белорусских рублей). Таким образом, символичный подарок в год Дракона обойдется минимум в 800 белорусских рублей (почти 23 тысячи российских).

«Как и у людей, у каждой из них будет свой характер. Отзывчивые, любят слушать то, что им будет говорить хозяин. Они узнают хозяина, просятся на ручки. Но это все приходит со временем, когда вы с ними начинаете общаться», – рассказала продавец зоомагазин Полина Крылова.

С эублефаром справится и школьник. Эти ящерицы небольшие и по размеру, и по весу – всего около 100 граммов. Особи покрупнее – бородатые агамы – сложнее в уходе. Именно этот вид является символом Минского зоопарка. Семилетний Жорик – ручной и контактный. Но как только внимание публики ему надоедает, покрывается темными пятнами и раздувает щеки.

«Таких ящериц больше нет. Бородатую агаму опознаешь. Смотрите, какой он улыбающийся, у него горловой мешок есть, колючки есть, и окраску менять умеет. Бородатую агаму, по-моему, трудно с кем-то спутать. Она совсем не похожа на остальных. Улыбка до ушей всегда», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

Всего в зоопарке 19 видов ящериц. Есть и яркие хамелеоны, и гекконы с присосками на пальцах, и крупные вараны. Живут в террариуме, где всегда лето. Потому символ года не заметит резких перепадов температур. А вот еду для обитателей выбирают по сезону. Растительноядным зимой в кормушку подкладывают морковь, кабачки, тыкву, свеклу, салат. Любителям насекомых выращивают свежий корм.



«Температуру, влажность, уровень освещенности, ультрафиолет – это все мы стараемся круглый год поддерживать. Именно на том уровне, на котором нужно для рептилий конкретного вида», – рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

Живой символ года есть и в других региона страны. Например, в старейшем зоопарке Беларуси в Гродно самой популярной считается игуана Ася.