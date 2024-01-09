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Спрос на ящериц вырос в Беларуси
09.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в 2024-м вырос спрос на
Эублефары – самые популярные у покупателей ящерицы. Именно их приобретают для начинающих. Ухаживать просто, они неприхотливые.
Начальный набор для рептилии – это террариум, декор, лампы и еда на месяц (около 700 белорусских рублей), плюс сама ящерица (еще 100 белорусских рублей). Таким образом, символичный подарок в год Дракона обойдется минимум в 800 белорусских рублей (почти 23 тысячи российских).
С эублефаром справится и школьник. Эти ящерицы небольшие и по размеру, и по весу – всего около 100 граммов. Особи покрупнее – бородатые агамы – сложнее в уходе. Именно этот вид является символом Минского зоопарка. Семилетний Жорик – ручной и контактный. Но как только внимание публики ему надоедает, покрывается темными пятнами и раздувает щеки.
Всего в зоопарке 19 видов ящериц. Есть и яркие хамелеоны, и гекконы с присосками на пальцах, и крупные вараны. Живут в террариуме, где всегда лето. Потому символ года не заметит резких перепадов температур. А вот еду для обитателей выбирают по сезону. Растительноядным зимой в кормушку подкладывают морковь, кабачки, тыкву, свеклу, салат. Любителям насекомых выращивают свежий корм.
Живой символ года есть и в других региона страны. Например, в старейшем зоопарке Беларуси в Гродно самой популярной считается игуана Ася.
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В зоомагазинах могут подобрать питомца и под характер, и под возраст будущего хозяина.
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