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Погода в СНГ: тепло и без осадков будет в Кыргызстане, в Беларуси сохранится гололедица
09.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
40 населенных пунктов Молдовы частично обесточены из-за метели. Уже вторые сутки республика находится в зоне действия снежного циклона. До завтрашнего дня действует «оранжевый» код опасности. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Во вторник в Бишкеке 14 тепла. Осадков не ожидается. Плюсовая температура и в Иссык-Кульской области. В Балыкчы из-за такой погоды истончился лед на пруду. На нем оказались два брата. Они провалились в водоем и едва не утонули. Их спас милиционер. На берегу школьников обогрели и передали врачам. Здоровью детей ничего не угрожает.
Беларусь
На термометрах в Беларуси до минус восьми. Сильные морозы отступают. На смену им приходит оттепель. На дорогах сохранится
С начала зимы уже более девяти тысяч белорусов получили травмы из-за гололедицы. Из них почти две тысячи – дети. Чаще всего страдают жители Витебской области. На второй позиции – Минская. А вот меньше всего травмированных в белорусской столице.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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