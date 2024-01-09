Погода в СНГ: тепло и без осадков будет в Кыргызстане, в Беларуси сохранится гололедица

Источник материала: Mir24.TV Belarus

40 населенных пунктов Молдовы частично обесточены из-за метели. Уже вторые сутки республика находится в зоне действия снежного циклона. До завтрашнего дня действует «оранжевый» код опасности. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Во вторник в Бишкеке 14 тепла. Осадков не ожидается. Плюсовая температура и в Иссык-Кульской области. В Балыкчы из-за такой погоды истончился лед на пруду. На нем оказались два брата. Они провалились в водоем и едва не утонули. Их спас милиционер. На берегу школьников обогрели и передали врачам. Здоровью детей ничего не угрожает.

Беларусь

На термометрах в Беларуси до минус восьми. Сильные морозы отступают. На смену им приходит оттепель. На дорогах сохранится гололедица , а особо опасными местами для пешеходов медики называют ступеньки подъездов и подземных переходов, остановки и горки во дворах.

С начала зимы уже более девяти тысяч белорусов получили травмы из-за гололедицы. Из них почти две тысячи – дети. Чаще всего страдают жители Витебской области. На второй позиции – Минская. А вот меньше всего травмированных в белорусской столице.