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Погода в СНГ: тепло и без осадков будет в Кыргызстане, в Беларуси сохранится гололедица

09.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тепло и без осадков будет в Кыргызстане, в Беларуси сохранится гололедица
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

40 населенных пунктов Молдовы частично обесточены из-за метели. Уже вторые сутки республика находится в зоне действия снежного циклона. До завтрашнего дня действует «оранжевый» код опасности. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Во вторник в Бишкеке 14 тепла. Осадков не ожидается. Плюсовая температура и в Иссык-Кульской области. В Балыкчы из-за такой погоды истончился лед на пруду. На нем оказались два брата. Они провалились в водоем и едва не утонули. Их спас милиционер. На берегу школьников обогрели и передали врачам. Здоровью детей ничего не угрожает.

Беларусь

На термометрах в Беларуси до минус восьми. Сильные морозы отступают. На смену им приходит оттепель. На дорогах сохранится гололедица, а особо опасными местами для пешеходов медики называют ступеньки подъездов и подземных переходов, остановки и горки во дворах.

С начала зимы уже более девяти тысяч белорусов получили травмы из-за гололедицы. Из них почти две тысячи – дети. Чаще всего страдают жители Витебской области. На второй позиции – Минская. А вот меньше всего травмированных в белорусской столице.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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