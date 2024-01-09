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Следователи в Беларуси завершили масштабное расследование дела о кибермошенниках
09.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела в отношении одного из руководителей так называемого скам-сообщества. Это группа мошенников из 700 человек. За два года они совершили больше шести тысяч
Аферисты создавали поддельные интернет-ресурсы. Это были псевдомагазины или сервисы доставки, где с карт пользователей списывали деньги. Ключевой фигурой в схеме оказался 17-летний житель Минска. Его задержали дома. При обыске в компьютере нашли программы для онлайн-краж и базы данных с информацией о преступлениях.
В Беларуси и России оперативники задержали еще 34 участника преступного сообщества.
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Это группа из 700 человек. За два года злоумышленники совершили больше шести тысяч онлайн-краж у белорусов.
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