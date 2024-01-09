Следователи в Беларуси завершили масштабное расследование дела о кибермошенниках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела в отношении одного из руководителей так называемого скам-сообщества. Это группа мошенников из 700 человек. За два года они совершили больше шести тысяч онлайн-краж у белорусов, передает «МИР 24».

Аферисты создавали поддельные интернет-ресурсы. Это были псевдомагазины или сервисы доставки, где с карт пользователей списывали деньги. Ключевой фигурой в схеме оказался 17-летний житель Минска. Его задержали дома. При обыске в компьютере нашли программы для онлайн-краж и базы данных с информацией о преступлениях.

«За свою работу молодой человек получал 5% от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За полтора года участия в преступной деятельности группировки до задержания он заработал более 90 тысяч рублей. Подросток признал свою вину в участии в деятельности транснационального скам-сообщества в качестве разработчика и администратора криминальных программ», – отметил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский.

В Беларуси и России оперативники задержали еще 34 участника преступного сообщества.