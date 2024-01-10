ГАИ и Красный Крест напомнили о правилах вождения авто в непогоду в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске ГАИ и Красный Крест напоминают водителям о правилах вождения в морозы и снегопады , а также угощают горячим чаем, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Если зимой в дороге заглох автомобиль

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«Не успела остановиться, все опять заледенело. А ехать надо быстро. Видите, одно окно у меня хорошо открывается, а другое никак», – показала автомобилистка.



Спасительный набор Татьяна Ефремова держит поближе к водительскому креслу. Зимой главный инструмент в авто – щетка, плюс лопата и стеклоомыватель.



«Там, где дорога заснежена и гололед присутствует, то, конечно, сразу начинаешь вспоминать, что там нельзя, выжимать сцепление, как тормозить, и все это держишь в голове и мечтаешь, чтобы не пригодилось», – отметила водитель Татьяна Ефремова.

При сильных морозах сложно завести авто, особенно на дизельном топливе, а при снегопадах и гололедице возрастает риск мелких ДТП.

«Впереди опасный участок дороги крутой спуск. Поэтому будьте внимательнее. Соблюдайте скорость. Где надо, заранее притормаживайте», – предупредил водителя сотрудник ГАИ



Выручать друг друга приходится и самим автомобилистам.

«Пассажир вызвал такси. Приехал. Я думал, клиента везти. Он говорит: «Прикури, потому что не заводится». Прикурил и все. Отменил заказ, поехал дальше», – рассказал таксист.

«Когда-то давно меня вытягивали, но на данный момент нет», – рассказала автомобилистка.

«Таких случаев не было. Но если бы кому-то нужна была помощь, то я бы с удовольствием помогла», – призналась женщина-водитель.

Во время январских холодов ГАИ усилила контроль на дорогах и увеличила число ночных экипажей.

«В каждом подразделении в связи с ухудшением погодных условий, потому что необходимо и очистка всего города Минска: осуществляется сопровождение Ремавтодора. При каждом инструктаже личного состава доводится информация о необходимости оказания содействия водителям, которые попадают в беду», – сказал начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Валерий Мосенза.

К акции «Патрули помощи» подключился Красный Крест. Волонтеры предлагают пешеходам и водителям согреться: готовы выдать теплую одежду и угостить чаем.

В опасный морозный период на загородных магистралях и в Минске круглые сутки дежурят специальные мобильные отряды ГАИ.