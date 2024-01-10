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ГАИ и Красный Крест напомнили о правилах вождения авто в непогоду в Беларуси
10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске ГАИ и Красный Крест напоминают водителям о правилах вождения в морозы и
«Не успела остановиться, все опять заледенело. А ехать надо быстро. Видите, одно окно у меня хорошо открывается, а другое никак», – показала автомобилистка.
При сильных морозах сложно завести авто, особенно на дизельном топливе, а при снегопадах и гололедице возрастает риск мелких ДТП.
«Впереди опасный участок дороги крутой спуск. Поэтому будьте внимательнее. Соблюдайте скорость. Где надо, заранее притормаживайте», – предупредил водителя сотрудник ГАИ
«Пассажир вызвал такси. Приехал. Я думал, клиента везти. Он говорит: «Прикури, потому что не заводится». Прикурил и все. Отменил заказ, поехал дальше», – рассказал таксист.
«Когда-то давно меня вытягивали, но на данный момент нет», – рассказала автомобилистка.
«Таких случаев не было. Но если бы кому-то нужна была помощь, то я бы с удовольствием помогла», – призналась женщина-водитель.
Во время январских холодов ГАИ усилила контроль на дорогах и увеличила число ночных экипажей.
К акции «Патрули помощи» подключился Красный Крест. Волонтеры предлагают пешеходам и водителям согреться: готовы выдать теплую одежду и угостить чаем.
В опасный морозный период на загородных магистралях и в Минске круглые сутки дежурят специальные мобильные отряды ГАИ.
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При сильных морозах сложно завести авто, особенно на дизельном топливе, а при снегопадах и гололедице возрастает риск мелких ДТП.
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