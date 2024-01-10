Источник материала: ProBusiness



Вера Солянкова. Фото предоставлены экспертом.

В канун Нового года на pravo.by опубликовали закон от 27 декабря 2023 года № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который в очередной раз скорректировал Налоговый кодекс Беларуси. Самое интересное из нововведений — это прогрессивные ставки налогов. То есть с увеличением дохода ставка налога возрастает. Но для бизнеса в документе еще много важных изменений, поэтому в преддверии большого практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» мы совместно с налоговым консультантом и учредителем бухгалтерской компании «Директ Актив» Верой Солянковой разобрались в главных новациях.

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Физические лица

Подоходный налог

Прогрессивная ставка подоходного налога с физических лиц — 25%, если доход превысил 200 тысяч белорусских рублей в год.

Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере 25% в отношении всех доходов, подлежащих налогообложению (по ставке подоходного налога с физических лиц, установленной пунктом 1 статьи 214 НК), и полученных плательщиками от источников в Республике Беларусь в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, в размере, превысившем за налоговый период 200 тысяч рублей.

Пример: если за год вы получили дивиденды в размере 300 тысяч рублей, то нужно вычесть 200 тысяч рублей, заплатить с разницы 25% подоходный налог и представить декларацию. Расчет: (300 тыс. руб. — 200 тыс. руб.)*(25%-13% налога, уплаченного организацией-налоговым агентом) = 12 тыс. руб. подоходный налог.

Также внесены дополнения к статье 199 «Налоговая база подоходного налога с физических лиц»: для доходов, в отношении которых контролирующим органом был установлен факт неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц, налоговым агентом установлена ставка 26%, налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется за каждый календарный месяц налогового периода как денежное выражение таких доходов. При этом налоговые льготы и вычеты, предусмотренные статьями 208−212 Кодекса, не применяются.

Вопрос: Если я не являюсь резидентом Республики Беларусь, но получу дивиденды от белорусской компании в размере превышающем 200 тыс. руб., нужно ли мне предоставлять декларацию как физическое лицо в налоговый орган? Ответ: Согласно внесенным изменениям в ст. 219 НК, физическим лицам, получившим доход превышающим 200 тыс. руб. от источника в РБ нужно предоставить декларацию и доплатить подоходный налог с суммы превышения.

Предельные размеры доходов, которые освобождаются от подоходного налога увеличены: если вы получили подарки от физических лиц (не от близких родственников и не за предпринимательскую деятельность) в 2023 году на сумму, не превышающую 9338 руб., то исчислять подоходный налог не нужно. В 2024 году предел увеличен до 10 431 руб.





Прозрачность перемещения, доходов и расходов физических лиц

Мобильные операторы представляют Министерству по налогам и сборам на безвозмездной основе (статья 85 НК):

полную версию базы данных об абонентах два раза в календарный год , а также удаленный доступ к базе данных об абонентах;

, а также удаленный доступ к базе данных об абонентах; на основании запроса Министерства по налогам и сборам информацию о суммах денежных средств, направленных на оплату услуг связи отдельными физическими лицами за определенный период времени, но не более чем за пять лет.

Министерство транспорта и коммуникаций представляет на безвозмездной основе Министерству по налогам и сборам информацию о физических лицах, в отношении которых осуществляются перевозки, предполагающие пересечение границы Республики Беларусь с использованием воздушного или железнодорожного транспорта, на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения.

Национальный банк обязан сообщать сведения о регистрации физическими лицами валютных договоров, а также информацию об исполнении такими лицами обязательств по зарегистрированным валютным договорам в Министерство по налогам и сборам (статья 86 НК).

Индивидуальные предприниматели и нотариусы

Ставка подоходного налога устанавливается в размере 20% в отношении доходов, полученных индивидуальными предпринимателями, нотариусами.

Для индивидуальных предпринимателей, у которых в текущем налоговом периоде доходы от осуществления предпринимательской деятельности нарастающим итогом с начала календарного года превысили 500 тысяч белорусских рублей, ставка подоходного налога устанавливается в размере 30% в течение всего налогового периода (ст. 214 НК).

Пример: Доход у ИП в октябре 2024 года превысил размер 500 тыс. руб., а ставка подоходного налога устанавливается в размере 30% в течение всего налогового периода, значит с января 2024 будет перерасчет подоходного налога по ставке 30%.

Индивидуальный предприниматель, совокупный размер доходов и (или) валовой выручки которого от осуществления предпринимательской деятельности нарастающим итогом в течение календарного года превысил 500 тыс. руб., не вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица начиная с 1 января календарного года, следующего за календарным годом, в котором образовалось такое превышение.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая с нарушением этих требований, является незаконной.

Изменен подход к признанию доходов у индивидуальных предпринимателей и нотариусов.





Уплачивать налог нужно с сумм денежных средств за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги и переданные имущественные права:

поступившие на счета в банках и (или) в кассу индивидуального предпринимателя (нотариуса);

оплаченные организациями и (или) физическими лицами третьим лицам в интересах индивидуального предпринимателя (нотариуса).

Доходами также признаются стоимость выбывших товаров (сверх норм товарных потерь), основных средств, имущественных прав по прочим основаниям, не связанным с выбытием в результате реализации, обмена и безвозмездной передачи. К товарным потерям, относятся потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров в пределах норм естественной убыли, а также в пределах норм потерь (боя), установленных законодательством, а при их отсутствии — в пределах норм, установленных индивидуальным предпринимателем самостоятельно, но не более 1% доходов, подлежащих налогообложению и полученных в соответствующем календарном квартале.

Не вернули долг? Заплати с этой суммы налог

Согласно ст. 205 НК, доходом является стоимость отгруженных индивидуальным предпринимателем товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав при прекращении обязательства перед индивидуальным предпринимателем по выплате (выдаче) ему дохода, в том числе в результате прощения долга, уступки индивидуальным предпринимателем права требования другому лицу, за исключением прекращения обязательства в результате признания задолженности невозможной (нереальной) для взыскания.

Единый налог вопреки всем ожиданиям не убрали, но ставки изменились

Ставки единого налога изменены несущественно, приводим некоторые изменения из приложения 24 к НК:

ИП, продающие иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), алкогольных напитков) — ставка по г. Минску составит 1178 руб., сейчас 1096 руб. в месяц.

Ставка по видеосъемке, оказываемая физическими лицами увеличена до 565 руб., сейчас 526 руб.

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в редакции, вступающей в силу с 1 января 2024 года, применяются при исчислении суммы налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2024 года.

Налог на добавленную стоимость

С 2024 года ИП не признаются плательщиками НДС при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее — объектов) на территории Республики Беларусь, за исключением случаев излишнего предъявления НДС в ЭСЧФ и ПУД (согласно п. 7 ст. 129 НК-2024 (п. 47, п. 59 ст. 1 Закона № 327-З; ст. 112, п. 7, подп. 8.1.3 ст. 129 НК).

Установлен запрет на вычет сумм «входного» НДС, включая суммы НДС по основным средствам и нематериальным активам, не принятых к вычету у ИП до 1 января 2024 года.

В 2024 года такие суммы налога вычету не подлежат, а будут относиться ИП на увеличение стоимости покупок или включаться в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц (ч. 2 п. 13 ст. 4 Закона № 327-З).

Юридические лица

Прогрессивная ставка налога на прибыль установлена в размере 25% (статья 184 НК).

С 2024 года для организаций, у которых по итогам отчетного периода нарастающим итогом с начала налогового периода налоговая база налога на прибыль превышает 25 млн белорусских рублей, ставка налога на прибыль устанавливается в размере 25%. То есть белорусская организация (без учета филиалов), филиал белорусской организации, постоянное представительство иностранной организации, у которых налоговая база налога на прибыль нарастающим итогом в течение 2024 г. превысит этот лимит, должна будет пересчитать сумму налога по повышенной ставке за предыдущий период года (п. 1 ст. 184 НК).

Мнение: такое новшество направлено на реализацию идеи о перераспределении доходов организаций, занимающихся высокодоходной деятельностью.

Увеличена в 2 раза ставка налога на прибыль (с 5% до 10%) при налогообложении прибыли, полученной от реализации товаров собственного производства, включенных в перечень высокотехнологичных товаров, определяемый Советом Министров (п. 3 ст. 184 НК-2024). Заметим, что ставка налога в размере 10% действовала в течение последних 12 лет, т.е. с 2012 года.





Установлена ставка налога на прибыль в размере 5% для прибыли, полученной от реализации произведенных плательщиком продуктов питания для детей раннего возраста (п. 10 ст. 184 НК). С появлением этой ставки действовавшее в 2023 году освобождение от налогообложения прибыли произведенных налогоплательщиком продуктов питания для детей раннего и дошкольного возраста исключается из НК.

Инвестиционный вычет

Введен запрет на применение инвестиционного вычета по тем основным средствам, которые приобретаются по договорам возвратного лизинга, т.е. финансового или оперативного лизинга, при котором лизингополучатель в рамках одного договора лизинга является одновременно и продавцом (поставщиком) предмета лизинга (абз. 1 ч. 2 подп. 2.2 ст. 170 НК).

Мнение: изменение введено для предотвращения возможности применения инвестиционного вычета одним и тем же юрлицом дважды в отношении одного и того же объекта (в период, когда основное средство находилось в собственности до заключения договора возвратного лизинга и по договору возвратного лизинга).

В 2024 году появилась возможность применения инвестиционного вычета по легковым автомобилям, используемым для краткосрочной аренды (каршеринга). Ранее инвестиционный вычет применялся по легковым автомобилям, которые использовались для оказания услуг такси. В целях выравнивания налоговых условий, с учетом схожести услуг такси и каршеринга в НК-2024 внесено соответствующее дополнение (абз. 3 ч. 2 подп. 2.2 ст. 170 НК).

Также дано разъяснение, что инвестиционный вычет не восстанавливается при использовании легковых автомобилей для предоставления услуг краткосрочной аренды (каршеринга) (подп. 3.28 ст. 174 НК).

Ценные бумаги

В целях предотвращения ситуаций злоупотребления плательщиками правом использования облигаций для минимизации налоговых обязательств установлены некоторые ограничения по применению льготы по налогу на прибыль.

Так, освобождение от налогообложения валовой прибыли от операций с корпоративными облигациями и облигациями, эмитированными банками, привлекающими во вклады денежные средства физических лиц, будет применяться, если в соответствии с условиями эмиссии таких облигаций:

срок их обращения составляет более одного года;

в течение года с даты начала их размещения эмитентом не могут осуществляться их досрочное погашение и выкуп.

При этом указанные ограничения не распространяются на выпуски облигаций, эмитированные до 1 января 2024 года (ч. 3 п. 12 ст. 181 НК).

Налог на добавленную стоимость

С 2024 года введено дополнительное условие для применения освобождения от НДС для плательщиков, использующих труд инвалидов: к условию о численности инвалидов добавлено условие о сумме начисленных инвалидам выплат в размере не менее 20% от общей суммы выплат за квартал, предшествующий отчетному периоду (подп. 1.16 ст. 118 НК).





Установлено, что для подтверждения применения лизингодателями освобождения от НДС по операциям по передаче предмета лизинга физлицам-лизингополучателям по договорам финансовой аренды (лизинга), предусматривающим выкуп предмета лизинга, могут использоваться сведения о гражданстве и постоянном месте жительства физического лица из межбанковской системы идентификации (МСИ) (подп. 1.49 ст. 118 НК).

Упрощенная система налогообложения

Перейти на применение упрощенной системы вправе организации, если валовая выручка с нарастающим итогом за первые девять месяцев года составляет не более 1 733 440 руб.

Применение плательщиками упрощенной системы прекращается с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором валовая выручка организации нарастающим итогом в течение календарного года превысила 2 311 250 руб.

Хотим напомнить: Организации, являвшиеся в 2023 году плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения, валовая выручка которых нарастающим итогом за 2023 год превысила 2 150 000 белорусских рублей, не вправе применять упрощенную систему налогообложения в 2024 году (независимо от изменений, внесенных в подпункт 6.4 пункта 6 статьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь). Организации, валовая выручка которых нарастающим итогом за девять месяцев 2023 года превысила 1 612 500 белорусских рублей, не вправе перейти на применение упрощенной системы налогообложения с 1 января 2024 года (независимо от изменений, внесенных в часть первую пункта 2 статьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Торговля на маркетплейсах

Определено место реализации товаров при торговле на маркетплейсах

Определяем место реализации товаров при их электронной дистанционной продаже в соответствии с практикой. При этом изменения, внесенные в ст. 116 НК, распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 года:

к документам, подтверждающим место реализации товаров при их электронной дистанционной продаже, относятся транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие передачу товаров на склад не только иностранных, но и белорусских организаций и ИП, осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров (абз. 3 ч. 2 подп. 1.3 ст. 116 НК);

в качестве документов, подтверждающих место реализации товаров при их электронной дистанционной продаже, если товары доставляются покупателю по почте или курьерской службой, могут использоваться транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие отгрузку (передачу) товаров лицу, осуществляющему пересылку почтовых отправлений (доставку курьерских отправлений), а также документы, подтверждающие пересылку (доставку) таким лицом товаров, и информация из таких документов в части сведений о государстве, на территорию которого товар доставлен покупателю (абз. 4 ч. 2 подп. 1.3 ст. 116 НК);

при электронной дистанционной продаже товаров местом их реализации не признается территория Республики Беларусь, если документы (информация), подтверждающие место реализации товаров при электронной дистанционной продаже, подтверждают доставку товаров покупателям по адресам, расположенным за пределами Республики Беларусь (ч. 3 п. 2 ст. 116 НК).

Право на ограничение Министерством по налогам и сборам доступа к приложению OZON, WB и сайтам:

1. При выявлении задолженности по налогам (сборам), пошлинам, пеням плательщика в сумме, превышающей 3000 базовых величин (40*3000 =120 000 руб.), налоговая не позднее двух рабочих дней, следующих за днем ее выявления, направляет плательщику уведомление о нарушении налогового законодательства.

При непогашении задолженности в течение 90 календарных дней, следующих за днем направления плательщику уведомления, инспекция Министерства по налогам и сборам направляет в Министерство по налогам и сборам сведения о задолженности в разрезе каждого плательщика, датах ее выявления (образования) и направления уведомления.

2. Министерство по налогам и сборам принимает решение об ограничении доступа к сайту, его странице, мобильному приложению, посредством которых осуществляется доступ к электронной торговой площадке, используемому таким плательщиком для электронной дистанционной продажи товаров, оказания услуг в электронной форме.

3. Решение о возобновлении доступа к интернет-ресурсу принимается Министерством по налогам и сборам в течение одного рабочего дня, следующего за днем устранения нарушений.

4. Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу, решение о возобновлении доступа к интернет-ресурсу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляются плательщику, размещаются на сайте Министерства по налогам и сборам, а также направляются в Государственную инспекцию Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации для включения соответствующего идентификатора в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.





С решением об ограничении доступа к интернет-ресурсу на сайте Министерства по налогам и сборам размещается также информация о контактных данных плательщика.

Налог на профессиональный доход

Обратимся к статье 379 НК: объектом налогообложения признается профессиональный доход, полученный от источников в Республике Беларусь, источников за пределами Республики Беларусь, а также от сдачи в аренду (не субаренду), иное возмездное пользование имущества, расположенного на территории Республики Беларусь, плательщиками — гражданами Республики Беларусь.

Примечание: с 2024 года установлено, что при субаренде НПД не применяется.

Также налог на профессиональный доход не применяется в отношении доходов, полученных физическими лицами от выполнения ими работ, оказания услуг по гражданско-правовым договорам, в которых заказчиками работ, услуг являются наниматели указанных физических лиц или лица, бывшие их нанимателями менее трех лет назад.

Пример: в штате компании «Альфа» уволился программист и решил перейти во фриланс, чтобы работать с несколькими заказчиками. Если программист-фрилансер окажет услуги компании «Альфа», то применить налог на профессиональных доход будет нельзя до истечения трех лет с даты увольнения.

Статья 381 дополнена пунктом: при наличии фактов, свидетельствующих, что доступ к информационному обмену при применении плательщиком особого режима налогообложения имеют неуполномоченные лица применение налога на профессиональный доход прекращается со дня обнаружения налоговым органом таких фактов.

Другие мелкие изменения

Земельный налог

В статьях 240 и 241 НК изменены величины базы для расчета земельного налога и увеличены ставки.

Пример: Ставка земельного налога на земельные участки, по которым в качестве налоговой базы земельного налога применяется площадь земельных участков, в частности для жилой усадебной зоны — установлена в размере 31,58 тыс. бел руб. за гектар в 2024 году против 29,38 тыс. бел руб. за гектар в 2023 году.

Приостановлена до 1 января 2027 года льгота по земельному налогу на земельные участки, занятые объектами основных средств, участвующими в производстве либо приеме (получении), преобразовании, аккумулировании и (или) передаче электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, земельные участки, занятые водохранилищами и берегоукрепительными сооружениями, используемыми для производства энергии гидроэлектростанциями, а также земельные участки, предоставляемые для строительства, реконструкции таких объектов основных средств.

Налог на недвижимость

Кроме корректировки льгот (п. 107 ст. 1 Закона № 327-З) внесены изменения в порядок определения налоговой базы (п. 108 ст. 1 Закона № 327-З). Кодекс дополнен новым приложением о размерах расчетной стоимости за 1 кв. м (1 м) типового капстроения (здания, сооружения) на 1 января 2024 года. В части иных зданий, сооружений, помещений введено ранжирование в зависимости от площади капстроения (п. 181 ст. 1 Закона № 327-З, приложение 32−1 к НК).

Пример: Если площадь помещения не более 200 кв. метров, то расчетная стоимость 1 метра в Минске составит 1881 руб, а если площадь помещения более 400 кв. метров, то стоимость возрастает до 5644 руб. — т.е. в 3 раза.

Факт Если за предшествующие налоговые периоды физлицу не был исчислен налог на недвижимость, налоговые органы могут его посчитать не более чем за 4 (вместо 3 по НК-2023) календарных года, предшествующих году расчета налога (п. 17 ст. 232 НК-2024, п. 110 ст. 1 Закона № 327-З).

Извещение об уплате налога будут вручать физлицу ежегодно не позднее 1 октября (вместо 1 сентября по НК-2023) года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 233 НК-2024, п. 111 ст. 1 Закона № 327-З).

Уплата налога на недвижимость плательщиками-физлицами единым имущественным платежом

Такой единый платеж — общая сумма налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, подлежащая уплате физлицом (подп. 2.6−1 ст. 13, п. 5 ст. 233 НК-2024).

Транспортный налог

Статья 307−7 дополнена: по транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в 10 раз.

Ставки транспортного налога также увеличены (приложение 27 к НК):

для организаций за легковой автомобиль (не более 2 тонн) — 225 руб за год (вместо 209 руб. в 2023 г.).

для физического лица за легковой автомобиль (не более 1,5 тонны) — 66 руб за год (вместо 61 руб. в 2023 г.).

Предоставление учетной политики организации

Годовую индивидуальную отчетность (бухгалтерский баланс и приложения) нужно будет предоставлять по установленным форматам в виде электронного документа.

Изменен срок предоставления учетной политики: вновь созданная в текущем году организация представляет в налоговый орган учетную политику не позднее 30 календарных дней с даты государственной регистрации этой организации (в 2023 — не позднее 20 рабочих дней со дня создания организации).

Также в случае внесения в учетную политику изменений организация представляет эти изменения в учетную политику не позднее тридцати календарных дней со дня их утверждения руководителем организации и (или) иным уполномоченным лицом (органом).

Изменения также коснулись статьи 22 НК в части нерезидентов Беларуси, которым теперь нет необходимости сообщать об открытии счета в банке и иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь, если полученные с использованием такого счета доходы не являются объектом налогообложения в Республике Беларусь.

Налоговый кредит

Дополнена статья 50 НК в части налогового кредита, который предоставляется государством в случае, если компании грозит банкротство при единовременном платеже: платежи в погашение сумм налогов, сборов (пошлин), по которым предоставлен налоговый кредит, вносятся равными взносами не позднее последнего рабочего дня периода, за который осуществляется такой платеж.