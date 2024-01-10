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Еще целый год. Запрет на арендную плату в иностранной валюте ужесточили и продлили
10.01.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Напомним, что с 23 сентября 2022 года арендодателям временно запретили устанавливать в договоре аренды плату в эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте. Это было предусмотрено ст. 4
За почти полтора года рынок успел адаптироваться к таким условиям, но все же бизнес ожидал, что запртет в этом году снимут.
Новый закон распространяет свое действие на отношения возникшие с 1 января 2024 года.
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