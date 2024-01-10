Еще целый год. Запрет на арендную плату в иностранной валюте ужесточили и продлили

Источник материала: ProBusiness

Сегодня официально опубликован закон от 5 января 2024 года № 347-З «Об изменении Закона Республики Беларусь „Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг“». Документ продляет ограничения на возможность установления арендной платы в иностранной валюте. Кроме того, появился дополнительный запрет на установление арендной платы в условных (расчетных) денежных единицах («специальных правах заимствования» и прочих).

Напомним, что с 23 сентября 2022 года арендодателям временно запретили устанавливать в договоре аренды плату в эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте. Это было предусмотрено ст. 4 закона № 197-З от 18 июля 2022 года.

За почти полтора года рынок успел адаптироваться к таким условиям, но все же бизнес ожидал, что запртет в этом году снимут.

Новый закон распространяет свое действие на отношения возникшие с 1 января 2024 года.