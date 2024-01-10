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Лукашенко наградил деятелей культуры, искусства и спорта

10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко наградил деятелей культуры, искусства и спорта
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии деятелям культуры, искусства и спорта. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко познакомилась с лауреатами.

Народное единство – залог достижения заветных целей
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Нынешний год в стране объявлен Годом качества. Эта песня именно про него. Премьера в ближайшее время зазвучит на концертах и отечественных радиостанциях. Ее лейтмотив – любовь к Беларуси, как и в большинстве произведений Анны Лукашенко.

«Вдохновляет, в первую очередь, вера. Когда ты видишь, что то, что ты делаешь, нужно людям, когда ты видишь, что это находит отклик, когда ты видишь, что зрители плачут. Наверное, это вдохновляет. Темы как-то рождаются сами собой», – поделилась поэт-песенник, лауреат премии президента в области культуры и искусства Анна Лукашенко.

У Анны спецпремия президента деятелям культуры и искусства. Еще одна «творческая» награда у Руслана Макаревича. Он единственный в стране мастерит балалайки и домбры и возрождает популярность народных инструментов. Говорит, никакого секрета идеального звучания нет. Только хорошее дерево и правильный подход.

«Музыкальный инструмент – это такая вещь, не как стул, не как стол, который можно сделать. Чтобы он получился, у человека должно быть желание, у него должно быть хорошее настроение. Прежде чем приступать к работе, надо прийти в это хорошее настроение», – сообщил мастер народных музыкальных инструментов Руслан Макаревич.

Особая премия «За духовное возрождение» досталась медикам. В Республиканском центре «Мать и дитя» спасают жизни детей со всей страны. Их улыбки – лучшая награда.

«Наработали такую самую передовую практику по выхаживанию недоношенных новорожденных, по рождению трудных, как их называют, деток. Поэтому у нас, наверное, один из самых больших и долгих опытов работы, поэтому мы с успехом делимся с другими нашими коллегами», – заявил директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» Сергей Васильев.

Награды лауреатам президент вручил лично. Это традиция. И подвел итоги культурной и духовной жизни минувшего года.

«Он привел на эту сцену необыкновенно талантливых, чутких, искренне преданных своему делу белорусов. В том числе благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания. Тем самым стали духовно сильнее и еще увереннее. Особенно на фоне событий, которые происходят вокруг нас. Для нас очевидно: мир – это важнейшая ценность», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Но мира не может быть без культурного суверенитета, подчеркнул Александр Лукашенко. И предупредил, что разрушать созданные веками ценности Беларусь никому не позволит.

«Мы, белорусы, созидатели по своей сути. Мы издревле живем своим умом, поэтому и сохранили уклад, культуру и духовность в самые сложные периоды развития. Это очень важно, то, что я только что произнес. Многие сегодня, особенно наши беглые, гвалтом кричат про «заняпад» (упадок) духовности и культуры. Никакого «заняпада» не будет, если мы будем являть нашему народу шедевры этого творчества», – сообщил Лукашенко.

Всем белорусам президент пожелал в наступившем году успехов. Призвал стремиться к совершенству и достойному уровню жизни во всех сферах. Наши коллеги – Белорусское телеграфное агентство и Белтелерадиокомпания совместно с Генпрокуратурой получили награду за проекты о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.



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