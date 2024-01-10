|
Лукашенко наградил деятелей культуры, искусства и спорта
10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии деятелям культуры, искусства и спорта. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко познакомилась с лауреатами.
«Вдохновляет, в первую очередь, вера. Когда ты видишь, что то, что ты делаешь, нужно людям, когда ты видишь, что это находит отклик, когда ты видишь, что зрители плачут. Наверное, это вдохновляет. Темы как-то рождаются сами собой», – поделилась поэт-песенник, лауреат премии президента в области культуры и искусства Анна Лукашенко.
У Анны спецпремия президента деятелям культуры и искусства. Еще одна «творческая» награда у Руслана Макаревича. Он единственный в стране мастерит балалайки и домбры и возрождает популярность народных инструментов. Говорит, никакого секрета идеального звучания нет. Только хорошее дерево и правильный подход.
Особая премия «За духовное возрождение» досталась медикам. В Республиканском центре «Мать и дитя» спасают жизни детей со всей страны. Их улыбки – лучшая награда.
«Наработали такую самую передовую практику по выхаживанию недоношенных новорожденных, по рождению трудных, как их называют, деток. Поэтому у нас, наверное, один из самых больших и долгих опытов работы, поэтому мы с успехом делимся с другими нашими коллегами», – заявил директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» Сергей Васильев.
Награды лауреатам президент вручил лично. Это традиция. И подвел итоги культурной и духовной жизни минувшего года.
Но мира не может быть без культурного суверенитета, подчеркнул Александр Лукашенко. И предупредил, что разрушать созданные веками ценности Беларусь никому не позволит.
Всем белорусам президент пожелал в наступившем году успехов. Призвал стремиться к совершенству и достойному уровню жизни во всех сферах. Наши коллеги – Белорусское телеграфное агентство и Белтелерадиокомпания совместно с Генпрокуратурой получили награду за проекты о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особая премия «За духовное возрождение» досталась медикам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)