На вес золота: как производят соль в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как добывают каменную соль в Беларуси? Сколько килограммов в год съедают местные жители и сколько ей миллионов лет? Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала ответы на эти и другие вопросы.

«В скважину закачивается питьевая вода, чтобы растворить каменную соль. Так получается рассол, который перекачивается по трубопроводам на основную площадку, где находится накопитель, из которого содержимое перекачивают в отстойники и сгустители типа ДОР. А там уже происходит очистка от кальция и магния», – говорит заместитель начальника производственно-технического отдела по производству соли в Мозыре Вячеслав Кульба.