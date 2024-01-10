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На вес золота: как производят соль в Беларуси?
10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как добывают каменную соль в Беларуси? Сколько килограммов в год съедают местные жители и сколько ей миллионов лет? Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала ответы на эти и другие вопросы.
Что такое замкнутый цикл производства? Как за 40 лет изменились технологии и какую соль покупать, смотрите в программе
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О вакуум-выварочном солевом производстве в Гомельской области смотрите в программе «Сделано в Содружестве».
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