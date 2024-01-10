ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На вес золота: как производят соль в Беларуси?

10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На вес золота: как производят соль в Беларуси?
 Фото: © МТРК «Мир»

Как добывают каменную соль в Беларуси? Сколько килограммов в год съедают местные жители и сколько ей миллионов лет? Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала ответы на эти и другие вопросы.

«В скважину закачивается питьевая вода, чтобы растворить каменную соль. Так получается рассол, который перекачивается по трубопроводам на основную площадку, где находится накопитель, из которого содержимое перекачивают в отстойники и сгустители типа ДОР. А там уже происходит очистка от кальция и магния», – говорит заместитель начальника производственно-технического отдела по производству соли в Мозыре Вячеслав Кульба.

Что такое замкнутый цикл производства? Как за 40 лет изменились технологии и какую соль покупать, смотрите в программе «Сделано в Содружестве».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О вакуум-выварочном солевом производстве в Гомельской области смотрите в программе «Сделано в Содружестве».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко наградил деятелей культуры, искусства и спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2024
Mir24.TV Belarus
10.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика