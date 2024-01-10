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Министр здравоохранения Беларуси и митрополит Вениамин навестили дом ребенка
10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр здравоохранения и глава православной церкви Беларуси приняли участие в акции «Наши дети». Со сладкими подарками они навестили ребят с инвалидностью, передает «МИР 24».
В ответ воспитанники дома ребенка подарили гостям поделки, а еще вместе с сотрудниками центра устроили праздничное представление.
«Для нас посещение социальных объектов, медицинских учреждений, чтобы там поделиться радостью рождества Хритова, проявить свою любовь, понимание, поддержку другим людям, которые находятся в иных условиях жизни – это суть человеческая. На делах милосердия стоит общество, твердо, основательно», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
В настоящее время в доме ребенка 50 детей, почти половина из них с инвалидностью. Все остались без попечения родителей и нуждаются в особой поддержке.
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Они приняли участие в акции «Наши дети» и привезли ребятам сладкие подарки.
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