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Министр здравоохранения Беларуси и митрополит Вениамин навестили дом ребенка

10.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр здравоохранения Беларуси и митрополит Вениамин навестили дом ребенка
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр здравоохранения и глава православной церкви Беларуси приняли участие в акции «Наши дети». Со сладкими подарками они навестили ребят с инвалидностью, передает «МИР 24».

В ответ воспитанники дома ребенка подарили гостям поделки, а еще вместе с сотрудниками центра устроили праздничное представление.

«Желаем добра, счастья, тепла и, конечно же, благодарим вас, уважаемые коллеги, прежде всего, за ваш труд, за вашу душу, которую вы отдаете нашим воспитанникам, нашим маленьким пациентам», – рассказал министр здравоохранения Республики Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Для нас посещение социальных объектов, медицинских учреждений, чтобы там поделиться радостью рождества Хритова, проявить свою любовь, понимание, поддержку другим людям, которые находятся в иных условиях жизни – это суть человеческая. На делах милосердия стоит общество, твердо, основательно», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В настоящее время в доме ребенка 50 детей, почти половина из них с инвалидностью. Все остались без попечения родителей и нуждаются в особой поддержке.

Марафон добрых дел проходит в Беларуси уже больше четверти века. В ней могут принять участие любой желающий.



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Они приняли участие в акции «Наши дети» и привезли ребятам сладкие подарки.
 
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