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Дом-интернат для пенсионеров посетила спикер верхней палаты парламента Беларуси

11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дом-интернат для пенсионеров посетила спикер верхней палаты парламента Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Трудолюбие старшего поколения может служить примером для молодежи Беларуси. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова. В среду она посетила дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной и труда в Минской области, сообщает «МИР 24».

Встреча прошла в рамках традиционной благотворительной акции «От всей души». В гости спикер верхней палаты парламента приехала не с пустыми руками. Она подарила сертификат на пять тысяч белорусских рублей. Это чуть более 140 тысяч российских. Наталья Кочанова посмотрела трудовую мастерскую, где пенсионеры занимаются творчеством, и побеседовала с ветеранами.

«Их жизнь может служить примером для нашей молодежи. Я попросила их почаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать. Я сегодня познакомилась с великолепными женщинами, одна работала архитектором, и вспоминали о том, какие проекты были реализованы и в каких проектах она принимала участие, это и станции метро. Самое главное, что люди не чувствуют себя одинокими, это очень важно», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Всего в Беларуси работает 91 дом-интернат. Девять из них детские. Есть и учреждения, где живут люди с ограниченными возможностями здоровья.



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Мероприятие прошло в рамках традиционной благотворительной акции «От всей души».
 
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