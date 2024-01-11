Дом-интернат для пенсионеров посетила спикер верхней палаты парламента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трудолюбие старшего поколения может служить примером для молодежи Беларуси. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова. В среду она посетила дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной и труда в Минской области, сообщает «МИР 24».

Встреча прошла в рамках традиционной благотворительной акции «От всей души». В гости спикер верхней палаты парламента приехала не с пустыми руками. Она подарила сертификат на пять тысяч белорусских рублей. Это чуть более 140 тысяч российских. Наталья Кочанова посмотрела трудовую мастерскую, где пенсионеры занимаются творчеством, и побеседовала с ветеранами.

«Их жизнь может служить примером для нашей молодежи. Я попросила их почаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать. Я сегодня познакомилась с великолепными женщинами, одна работала архитектором, и вспоминали о том, какие проекты были реализованы и в каких проектах она принимала участие, это и станции метро. Самое главное, что люди не чувствуют себя одинокими, это очень важно», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Всего в Беларуси работает 91 дом-интернат. Девять из них детские. Есть и учреждения, где живут люди с ограниченными возможностями здоровья.