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Дом-интернат для пенсионеров посетила спикер верхней палаты парламента Беларуси
11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Трудолюбие старшего поколения может служить примером для молодежи Беларуси. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова. В среду она посетила дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной и труда в Минской области, сообщает «МИР 24».
Встреча прошла в рамках традиционной благотворительной акции «От всей души». В гости спикер верхней палаты парламента приехала не с пустыми руками. Она подарила сертификат на пять тысяч белорусских рублей. Это чуть более 140 тысяч российских.
Всего в Беларуси работает 91 дом-интернат. Девять из них детские. Есть и учреждения, где живут люди с ограниченными возможностями здоровья.
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Мероприятие прошло в рамках традиционной благотворительной акции «От всей души».
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