Прощай согласование? 10 важных изменений в регулировании цен

Источник материала: ProBusiness





Под занавес уходящего года правительство снова изменило правила регулирования цен. Совет Министров Беларуси принял Постановление № 713(4), которое вступило в силу практически сразу после опубликования — с 1 января 2024 года (за исключением нескольких пунктов), не оставив времени на раскачку. Но белорусскому бизнесу к этому не привыкать. В преддверии большого практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев рассказал «Про бизнес», какие основные изменения содержит новое постановление.

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Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

— Всего получилось собрать десять основных изменений системы регулирования цен с 1 января:

1. Отменено согласование производителями или давальцами отпускных цен на новые потребительские товары.

Теперь для этого требуется направить уведомление в соответствующий исполком или иной госорган, указанный в п. 2 постановления № 713 (4). Уведомление направляется не позднее чем за пять рабочих дней до начала реализации нового потребительского товара. Форму уведомления должен разработать МАРТ.

Если производитель при формировании цены на новый товар применяет норматив рентабельности не более 20%, то уведомление направлять не нужно.

В ПСМ 713 (4) указано, что на новые потребительские товары производители самостоятельно устанавливают отпускные цены с учетом конъюнктуры рынка. То есть вроде как дается послабление. Но в то же время исполкомы и МАРТ имеют право выносить производителям обязательные предписания об уменьшении установленной ими самостоятельно отпускной цены «в случае выявления факта производства нового потребительского товара в целях несоблюдения регулирования, предусмотренного настоящим постановлением». То есть послабление весьма относительно.

2. Производители получили право ежемесячно повышать отпускные цены не более чем на 0,3% к максимальной отпускной цене реализации этого потребительского товара в предыдущем месяце.

Если в предыдущем месяце товар не реализовывался, то — к последней отпускной цене его реализации. Цену можно повышать как каждый месяц, так и один раз в несколько месяцев на соответствующую этому периоду сумму. Такое повышение цены согласования не требует.

3. Вернули ограничение оптовой скидки для производителей в размере 15%.

Такой подход был в изначальной редакции ПСМ 713. Потом производителям дали право предоставлять оптовые скидки в размере предельной максимальной надбавки импортера по соответствующему товару. Теперь опять вернули ограничение в 15%.

4. Установлены правила повышения производителями цен на товары «борщевого набора», огурцы, помидоры и яблоки.

Отпускные цены на эти товары производитель вправе установить не более чем на 3,5% выше максимальной цены реализации этих товаров урожая 2022−2023 годов в соответствующем месяце 2023 года.





Если в соответствующем месяце 2023 года такой товар производитель не продавал, тогда их отпускную цену необходимо согласовывать в порядке, предусмотренном для согласования повышения отпускных цен.

5. Ослаблен запрет на стимулирующие выплаты.

Теперь к разрешенным выплатам также добавились:

плата за оказание услуг по размещению (распространению) рекламы поставленных товаров внутри торгового объекта (за исключением платы за оказание услуг по размещению (распространению) рекламы на торговом оборудовании — предметах и средствах (мебели, устройствах, механизмах) для размещения, фасования, хранения, демонстрации товаров, продукции общественного питания), на капитальном строении (здании, сооружении) торгового объекта и (или) на средстве наружной рекламы, собственником которого является субъект, осуществляющий розничную торговлю, в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте субъекта, осуществляющего розничную торговлю;

плата за проведение в торговых объектах дегустаций продовольственных потребительских товаров.

Но при этом установлен ряд ограничений. Во-первых, совокупный размер платы за оказание услуг по размещению рекламы и проведению дегустаций не может превышать 1% от общей стоимости всех рекламируемых товаров (дегустируемых продовольственных потребительских товаров), поставленных в месяце, в котором оказывались услуги по размещению (распространению) рекламы и (или) проводилась дегустация.

Здесь сразу возникает вопрос, а как рассчитать этот 1%, если товары поставлялись в одном месяце, а реклама размещалась или дегустация проводилась в другом? Увы, ответа на этот вопрос ПСМ 713 (4) не содержит. Поэтому ждем соответствующих разъяснений МАРТ и, возможно, новых изменений в ПСМ.

Зато теперь прямо указано, что при определении стоимости потребительских товаров, поставленных субъекту, осуществляющему розничную торговлю, не учитывается сумма НДС.

Во-вторых, установлено, что розничные продавцы, оказывающие рекламные услуги, должны установить единые для всех поставщиков цены на каждый из видов рекламных услуг, разместить их в открытом доступе на сайте в сети Интернет (при его наличии) и могут изменять их не чаще одного раза в месяц.

Договоры, предусматривающие предоставление стимулирующих выплат и заключенные до 1 января 2024, подлежат приведению в соответствие с ПСМ 713 (4) в течение трех месяцев после его официального опубликования.





6. Скорректированы нормы об ответственности.

Но эти корректировки лишь учитывают внесенные ПСМ 713 (4) новеллы: уведомления о ценах на новые товары, возможность исполкомов и МАРТ давать предписания о снижении цен, указанных в таких уведомлениях.

7. Внесена ясность в вопрос запрета на товарообменные операции без поступления в установленном порядке денежных средств.

Теперь в п. 23 ПСМ 713 прямо прописано, что исключения из действия ПСМ на запрет товарообменных операций не распространяются. То есть товарообменные операции без поступления в установленном порядке денежных средств запрещены и для владельцев магазинов беспошлинной торговли, и при приобретении товаров для собственного пользования, и для общепита, и при реализации бывших в употреблении товаров и в иных случаях, на которые ПСМ 713 не распространяется.

8. В перечень исключений из действия ПСМ 713 внесена реализация товаров для целей их дальнейшего предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга) физическим лицам.

Раньше это прямо прописано не было, хотя по смыслу отношений лизинга подразумевалось.

9. Претерпел изменения Перечень регулируемых потребительских товаров.

Во-первых, законодатель диверсифицировал размеры надбавок для разных ситуаций. Для импортеров ставки предельных максимальных надбавок разделены в зависимости от того, реализует импортер ввезенный им товар в собственном торговом объекте или же иным субъектам.

Предельные максимальные оптовая и торговая (с учетом оптовой) надбавки теперь разделены на импортируемые товары и товары, производимые в Беларуси.

Во-вторых, поменялся ряд товарных позиций. Что-то исключено (например, ткани), что-то добавлено (например, сливки), где-то скорректировано название позиции.

Изменений в перечне много. Здесь я их рассматривать не буду. Каждому бизнесу целесообразно проверить те товарные позиции, с которыми он работает.

В-третьих, поменялись размеры надбавок по ряду позиций. Здесь следует обратить особое внимание, что 6 января было опубликовано Постановление Совмина от 29 декабря 2023 года № 1000, которым с того же 6 января уменьшаются ряд надбавок, установленных ПСМ 713 (4).





Непонятно, исправление ли это ошибок или оперативная корректировка слишком высоких надбавок, установленных авторами ПСМ 713(4). Но, в любом случае, необходимо перепроверить, не попали ли надбавки по вашим позициям под это уменьшение. А то не ровен час — попадете под ответственность, от которой не освобождает незнание закона.

10. Установлен порядок приведения цен в соответствие с ПСМ 713 (4).

Цены на потребительские товары, ценовое регулирование на которые устанавливается ПСМ 713(4), подлежат приведению в соответствие с ним в течение 10 рабочих дней после официального опубликования ПСМ 713(4), то есть по 16 января включительно.

Цены на остатки потребительских товаров, сложившиеся 1 января, за исключением указанных выше товаров, подлежат приведению в соответствие с постановлением (остатки потребительских товаров реализуются) в следующем порядке: