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Награды журналистам за освещение событий в СНГ вручили в Минске

11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Награды журналистам за освещение событий в СНГ вручили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Исполкоме СНГ в Минске наградили представителей средств массовой информации. Первый заместитель генерального секретаря организации Леонид Анфимов отметил возрастающие в современном мире роль и гражданскую ответственность СМИ, передает телеканал «МИР 24».


«Слово и ранит, и жалит, и больно кусает. И слово может вылечить от любой болезни. Слово вдохновляет на созидательный труд, конструктивное сотрудничество и налаживание деловых и партнерских отношений между государствами и народами. Можно подать информацию, но эта информация, если подана не красочно, не ярко и не объективно, может остаться незамеченной, а может вызвать и раздражение у того, кто будет с ней знакомиться», – отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Грамоты и благодарности вручили за личный вклад в оперативное и всестороннее освещение событий в Содружестве. Всего восемь награжденных. В их числе и сотрудники телеканала «МИР» из Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Грамоты и благодарности за личный вклад в оперативное и всестороннее освещение событий в Содружестве получили восемь представителей СМИ.
 
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