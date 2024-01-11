Награды журналистам за освещение событий в СНГ вручили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Исполкоме СНГ в Минске наградили представителей средств массовой информации. Первый заместитель генерального секретаря организации Леонид Анфимов отметил возрастающие в современном мире роль и гражданскую ответственность СМИ, передает телеканал «МИР 24».



«Слово и ранит, и жалит, и больно кусает. И слово может вылечить от любой болезни. Слово вдохновляет на созидательный труд, конструктивное сотрудничество и налаживание деловых и партнерских отношений между государствами и народами. Можно подать информацию, но эта информация, если подана не красочно, не ярко и не объективно, может остаться незамеченной, а может вызвать и раздражение у того, кто будет с ней знакомиться», – отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Грамоты и благодарности вручили за личный вклад в оперативное и всестороннее освещение событий в Содружестве. Всего восемь награжденных. В их числе и сотрудники телеканала «МИР» из Беларуси.