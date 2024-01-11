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Награды журналистам за освещение событий в СНГ вручили в Минске
11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Исполкоме СНГ в Минске наградили представителей средств массовой информации. Первый заместитель генерального секретаря организации Леонид Анфимов отметил возрастающие в современном мире роль и гражданскую ответственность СМИ, передает телеканал «МИР 24».
Грамоты и благодарности вручили за личный вклад в оперативное и всестороннее освещение событий в Содружестве. Всего восемь награжденных. В их числе и сотрудники телеканала «МИР» из Беларуси.
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Грамоты и благодарности за личный вклад в оперативное и всестороннее освещение событий в Содружестве получили восемь представителей СМИ.
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