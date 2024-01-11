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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявили в Беларуси, метели не утихают в Казахстане

11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявили в Беларуси, метели не утихают в Казахстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве в четверг снег, метель и мороз до восьми градусов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане не утихают метели. Во всех регионах объявили штормовое предупреждение. Закрыты трассы. Много работы в эти дни не только у экстренных служб, но и у полиции.

На дорогах Карагандинской области спасли больше 60 человек, в их числе 10 детей. Закрыты больше 20 участков трасс почти во всех направлениях. Там скопилось несколько десятков автомашин. Для их безопасного передвижения полицейские сопровождают их до пункта назначения. Из-за штормового ветра и метели в Караганде отключили электроэнергию на нескольких улицах. Перестали работать светофоры, это парализовано движение общественного транспорта.

Беларусь

В Беларуси в четверг от минус двух до плюс двух градусов. Во второй половине дня похолодает до 10. Синоптики обещают метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В стране объявили «оранжевый» уровень опасности.

На большей части дорог – гололедица. Помимо травмированных из-за скольких дорог и тротуаров, много пострадавших после катания на тюбингах. Врачи фиксируют ушибы, вывихи, ссадины, переломы и черепно-мозговые травмы.

Таджикистане

В Душанбе облачно, но без осадков. Днем синоптики обещают плюс 16. Теплая погода это хорошо, но душанбинцы ждут настоящую зиму. Пока же потрогать снег и почувствовать морозы горожане могут в ущелье Сафед-дара.

Здесь есть горнолыжные трассы для катания на лыжах, сноубордах или тюбингах. В этом году оборудовали новую канатную дорогу. Теперь можно подняться на высоту 3020 метров над уровнем моря и полюбоваться видами со смотровой площадки. Вход на горнолыжный комплекс свободный, но за аттракционы придется заплатить стоимость начинается от 20 сомони, это примерно 180 рублей.

Армения

В некоторых регионах Армении в четверг значительно похолодало. В Ереване пасмурно и всего плюс три. В Сюнике, Лори и Тавуше около нуля, там пройдут дожди. Синоптики подтверждают: зима опаздывает. А вот в Цахкадзоре уже несколько дней идет снег, что только на радость отдыхающим. Там оборудованы трассы разной сложности.

Кыргызстан

В Кыргызстане почти по всей территории синоптики прогнозируют снег с дождем. В Бишкеке сейчас девять градусов тепла. Такая же погода и в Чуйской области. Плюсовая температура хорошо повлияла на растения. В теплицах поспела клубника сорта Сольхян. Фермеры приступили к ее сбору. Ягоду выращивают не в почве, а в специальном волокне. Плоды крупные, ароматные и вкусные.



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О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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