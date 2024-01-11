Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявили в Беларуси, метели не утихают в Казахстане

Беларусь

В Беларуси в четверг от минус двух до плюс двух градусов. Во второй половине дня похолодает до 10. Синоптики обещают метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В стране объявили «оранжевый» уровень опасности.

На большей части дорог – гололедица. Помимо травмированных из-за скольких дорог и тротуаров, много пострадавших после катания на тюбингах. Врачи фиксируют ушибы, вывихи, ссадины, переломы и черепно-мозговые травмы.

Таджикистане



В Душанбе облачно, но без осадков. Днем синоптики обещают плюс 16. Теплая погода это хорошо, но душанбинцы ждут настоящую зиму. Пока же потрогать снег и почувствовать морозы горожане могут в ущелье Сафед-дара.

Здесь есть горнолыжные трассы для катания на лыжах, сноубордах или тюбингах. В этом году оборудовали новую канатную дорогу. Теперь можно подняться на высоту 3020 метров над уровнем моря и полюбоваться видами со смотровой площадки. Вход на горнолыжный комплекс свободный, но за аттракционы придется заплатить стоимость начинается от 20 сомони, это примерно 180 рублей.

Армения



В некоторых регионах Армении в четверг значительно похолодало. В Ереване пасмурно и всего плюс три. В Сюнике, Лори и Тавуше около нуля, там пройдут дожди. Синоптики подтверждают: зима опаздывает. А вот в Цахкадзоре уже несколько дней идет снег, что только на радость отдыхающим. Там оборудованы трассы разной сложности.