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Погода в СНГ: в Казахстан после снегопадов пришли морозы, солнечно будет в Кыргызстане
12.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пока одни страны Содружества
Казахстан
На смену снегопадам и метелям на север Казахстана приходят морозы. На термометрах ниже 20. Еще холоднее на западе республики – там минус 32. По стране синоптики прогнозируют туман и сильный ветер.
В Алматы после продолжительной оттепели – больше месяца здесь держался устойчивый плюс – пошел снег. Он припорошил еще зеленую траву и дороги. Водители с утра долго пытались отогреть заледеневшие машины. Неудобства доставляет и гололедица. Службы спасения просят быть осторожнее за рулем: строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Беларусь
В Беларуси до минус 10. В столице на пару градусов теплее. Снежно будет по всей стране. Насладиться настоящей зимой приглашают в Гомельский регион. Там появился новый туристический маршрут. В заповеднике можно увидеть местное «мертвое озеро». Оно естественным путем превращается в болото. Из-за этого место называют одним из самых загадочных в регионе.
Армения
Кыргызстан
В пятницу в Кыргызстане солнечно. Осадков не ожидается. В Бишкеке столбики термометров поднимутся до шести градусов тепла. Почти такая же погода в Чуйской области.
Там природа удивляет местных жителей. На частном земельном участке в открытом грунте зацвела и завязала плоды клубника. Даже после снега она не погибла. Также цветет и календула.
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