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Погода в СНГ: в Казахстан после снегопадов пришли морозы, солнечно будет в Кыргызстане

12.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстан после снегопадов пришли морозы, солнечно будет в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

Пока одни страны Содружества утопают в снегу, столица Таджикистана наслаждается 15-градусным теплом при полном отсутствии осадков. Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в других странах СНГ.

Казахстан

На смену снегопадам и метелям на север Казахстана приходят морозы. На термометрах ниже 20. Еще холоднее на западе республики – там минус 32. По стране синоптики прогнозируют туман и сильный ветер.

В Алматы после продолжительной оттепели – больше месяца здесь держался устойчивый плюс – пошел снег. Он припорошил еще зеленую траву и дороги. Водители с утра долго пытались отогреть заледеневшие машины. Неудобства доставляет и гололедица. Службы спасения просят быть осторожнее за рулем: строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Беларусь

В Беларуси до минус 10. В столице на пару градусов теплее. Снежно будет по всей стране. Насладиться настоящей зимой приглашают в Гомельский регион. Там появился новый туристический маршрут. В заповеднике можно увидеть местное «мертвое озеро». Оно естественным путем превращается в болото. Из-за этого место называют одним из самых загадочных в регионе.

В этом же регионе накануне произошла история необычного спасения. В Гомеле в веревочную ловушку попал голубь. На помощь пришли сотрудники МЧС. Они освободили пернатого из запутанных сетей. Подручными средствами спасатели зацепили ветку дерева. И при помощи кусачек разрезали веревку. Сообщается, что птица не пострадала, в ветеринарной помощи не нуждалась. Её отпустили в естественную среду обитания.

Армения


В Ереване в пятницу плюс семь, днем кратковременные дожди. Осадки пройдут на всей территории Армении. В горных районах морозы, поэтому там синоптики прогнозируют снег. После солнечных дней жители не перешли на одежду по сезону. Минздрав республики сообщил об увеличении заболевших ОРВИ. В основном это дети и подростки. Врачи рекомендуют не посещать места массового скопления людей, принимать витамины и вести здоровый образ жизни.

Кыргызстан

В пятницу в Кыргызстане солнечно. Осадков не ожидается. В Бишкеке столбики термометров поднимутся до шести градусов тепла. Почти такая же погода в Чуйской области.

Там природа удивляет местных жителей. На частном земельном участке в открытом грунте зацвела и завязала плоды клубника. Даже после снега она не погибла. Также цветет и календула.



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Теги: Гомель
 
 
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