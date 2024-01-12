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Как вести переговоры на своих условиях, добиваться своего и что делать, если вы оказались в жестких переговора
12.01.2024 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Демонстрация превосходства в переговорах нацелена на создание эмоционального и физического дискомфорта для оппонента. В результате, человек начинает чувствовать себя неуверенно, делает ошибки, становится более уязвимым. Эти подходы используются или до переговоров или в самом начале, могут определить судьбу всех этапов и результаты.
Как использовать такие техники, чтобы получить более выгодные условия в переговорах? И как распознавать их, чтобы противостоять и амортизировать влияние на себя? Рассказывает эксперт
— Давайте «по чесноку». Те, кто приходит на тренинги по переговорам, совершенствует навыки, хотят немного больше власти над другими людьми, их мнениями, решениями.
Ведь для чего ведутся переговоры — с клиентами, партнерами, внутри команды, между руководителем и подчиненным, в быту? Чтобы договориться об условиях, более выгодных для себя.
В материале мы поговорим про такие техники, как демонстрация превосходства. Это лишь маленький кусочек от большой темы переговоров. Если вы умеете использовать их тонко, корректно и правильно, то можете создавать у оппонента ощущение вашего преимущества (или его слабости) еще в начале встречи. Не вызывая обиды по отношению к себе.
А если эти подходы используют по отношению к вам, вы сможете амортизировать действия оппонента, сумеете выравнять эмоциональный и инициативный баланс, чтобы вести переговоры на принципах законности, логичности, справедливости.
Мишень атаки в переговорах
Мой опыт показывает, что люди в большинстве случаев не задумываются, как будут вести переговоры. Даже если у вас заранее готов сценарий, частенько он ломается — например, если в реальной жизни вы встречаете человека невосприимчивого или имеющего свои заготовки.
Условно, как вы видите на фото, есть красная шкала — «теплые», партнерские переговоры. И есть синяя, когда мы человека «морозим». Часто этот вариант называют жесткими переговорами. В одном случае мы человека очаровываем, создаем в его воображении прогноз, что все будет хорошо, а в другом случае причиняем ему некоторую степень дискомфорта.
Для чего все это делается? Для того, чтобы оппонент сдавал нам позиции, шел на уступки еще до начала переговоров по существу.
Достаточно создать у человека ощущение легкой тревоги, и он уже находится под давлением.Как правило, основная мишень атаки — это всевозможные страхи. Каждый человек считает себя исключительным и чаще всего ждет соответствующего отношения к себе.
Что может быть мишенью:
Поэтому важно знать техники демонстрации превосходства, и как их амортизировать.
«На сложных щах»: невербальные техники
Пожалуй, это самые известные приемы демонстрации превосходства: мы все слышали, читали, кто, кому и как должен жать руку, на какой дистанции нужно расположиться. И в тоже время, даже зная это, уже на этом этапе вы можете «поплыть».
«На сложных щах»: поза и жестикуляция. Человек может ничего не говорить, но выражение на лице у него будет «кто ты вообще такой». Он смотрит на вас, как на недоразумение, а вы ищите причину в себе. Применяется подпороговое воздействие — за пределами сознательного внимания.
Или наоборот, человек всем видом демонстрирует восхищение вами. Вы готовы на многое, лишь бы не разочаровать его в себе. Мы часто хотим быть хорошими и любимыми, даже если для этого придется дать дополнительную скидку.
Расположение в пространстве. Когда вы приходите на переговоры, вас могут пригласить сесть либо слишком далеко, либо слишком близко к оппоненту. Ваш стул может быть ниже, чем у собеседника (прием, любимый руководителями). Или могут предложить расположиться ровно друг напротив друга, переговорщик будет смотреть вам прямо в глаза.
Если оппонент не очень понимает что происходит и эмоционально не готов к подобным подходам, он может начать дергаться, нервничать.
Физический дискомфорт. Жарко — холодно, слишком светло — полумрак, резко возникающий шум в какой-то момент. Вас могут пригласить на встречу с генеральным директором, большую часть из которой вы прождете его, сидя перед кабинетом без кондиционера. Это все может делаться для того, чтобы вы захотели побыстрее найти решение и покинуть переговоры, чтобы не чувствовать эмоциональный дискомфорт.
«Когда на вас несется поезд, самонадеянно стоять на пути и ждать, что он о вас разобьётся»: вербальное давление
Если вы намерены получить преимущество, помните: этот подход основан на использовании ошибок в коммуникациях. Если собеседник волнуется, не уверен в себе — это играет в вашу пользу.
Примеры фраз, которые используются для демонстрации превосходства:
«Вы плохо подготовились ко встрече? Не знаете, к кому пришли, даже наш сайт не смотрели (переписку не читали, документы не изучали»).
«Сотрудничество нас в принципе не интересует, но мы решили пойти на встречу и послушать, что вы расскажете».
Говорится это не агрессивно, не с нажимом, иногда даже с улыбкой. Неподготовленный человек от этого начинает волноваться еще сильнее. В большинстве случаев, начинает делать коммуникативные ошибки: не к месту презентовать продукт, оправдываться, что-то рассказывать, задавать неуместные вопросы.
Если вы не смогли справиться с подобными подходами на первой встрече, на следующей встрече сценарий может повториться. Потому что формат взаимоотношений был задан.
«Ну что, появилось что-то дельное в вашем предложении или вы опять пришли отнимать у меня время»?
Причем это может быть сказано с серьезным лицом. Особенно сильно прием действует в исполнении людей постарше, посолиднее — на молодых специалистов и на девушек.
«Вы наверное, не готовитесь, когда приходите к вашим потенциальным клиентам (начальству, коллегам). Не волнуйтесь так: выкладывайте и посмотрим, стоит ли вас отправлять, не солоно хлебавши».
Более жесткий вариант, если встреча не первая. Человек может вот так вас «подкалывать», даже немного сочувственно. И вроде бы причин обижаться нет, он вас поощряет к действию, но неудобство сохраняется. И вы уже не понимаете, что происходит: под ударом ощущение собственной ценности.
Амортизация вербальных приемов. Вместо того, чтобы торопиться, оправдываться, рекомендую замедлиться. Помните, что если на вас несется поезд — бесполезно стоять у него на пути. Перехватите инициативу:
Так или иначе человек предложит что-то предпринять, и вы уже не идете по его сценарию.
«С террористами переговоров не ведем». Или ведём? Сценарные техники
Этот подход требует чуть больше времени на подготовку, потому что связан с созданием определенной ситуации, продумыванием шагов, часто — задействованием других людей.
Заход на «победу действием». Еще до старта переговоров по конкретным условиям, надо вовлечь вторую сторону в совместные действия, чтобы она начала вкладываться в сотрудничество. Например, предложить подготовить и прислать материалы, сделать презентацию, заполнить бриф на несколько листов и т.п.
Сам же момент встречи затягивается, ключевые вопросы долго не обсуждаются. И когда вторая сторона уже достаточно много вложилась в переговоры, а время поджимает, происходит заход на победу. Говорится, что работа будет на определенных, нужных условиях. Потом берется пауза, чтобы посмотреть на реакцию.
Да, с большой долей вероятности, у второй стороны формируется обида: в этом сценарии есть риски, что человек может «соскочить». При этом, если время поджимает, оппонент понимает, что уже вложил много, он становится заложником потраченных ресурсов: времени, бюджета. И может принять ваши условия.
Естественно, второй раз такой сценарий скорее всего не осуществиться. Поэтому определите для себя, на разовое или долговременное сотрудничество вы нацелены.
Игнорирование вопросов. Вам задают вопрос, а вы продолжаете говорить про свое и просто уходите от ответа. А дальше выводите собеседника на другую мысль, создаете таким образом дискомфортную ситуацию. Чаще всего человек забывает о том, что хотел спросить. Какой-то результат получает, но осадочек остается. Он чувствует, что хотел большего, мог лучше договориться.
Смысл применения техники: если человек соглашается на ваш сценарий, он уже находится под вашим влиянием. Управляем для вас.
Привлечение третьей силы. Это ситуация, когда вы уже на встрече и неожиданно в кабинет входит еще один сотрудник / раздается звонок / помощник приносит какие-то бумаги с новыми вводными. Лицо человека, который ведет с вами переговоры, чаще всего демонстративно меняется. Подвешивается небольшая пауза. Вы начинаете «дергаться». И это нужный момент, чтобы сказать: «Мы готовы с вами работать, но вот на таких условиях».
Смысл в том, что нужно исчерпать эмоциональный потенциал человека, и только тогда двигаться дальше. Перевести переговоры в конструктивное русло, используя подходы торга, взаимности, справедливости и так далее.
Выключение из общения. Для этого необходимо как минимум два человека. В нужный момент, например, когда заходит речь про не самые выгодные для оппонента условия, он может сделать вид, что теряет интерес к происходящему. Люди начинают общаться вполголоса между собой: «Предложение вот тех коллег было лучше было. Может быть, рассмотрим другие варианты». Или вообще начинают разговаривать на какую-то отвлеченную тему, делая вид, что вас нет в помещении.
Человек в такой ситуации чаще всего начинает чувствовать себя неуютно. В этот момент вы можете дать какую-то дополнительную информацию, согласиться на уступку. Молодые сотрудники, кстати, грешат этим очень часто.
То есть сразу проговорить, чего точно не будет в следующий раз, и посмотреть на реакцию. С большой долей вероятности, если вы нужны, и у второй стороны действительно нет альтернатив, это была демонстрация превосходства. Цель была — «сбить» вас, смутить, заставить оправдываться. И у вас все еще есть возможность договориться на лучших условиях.
Нужно понимать, что если у другой стороны был бы более выгодный вариант, они вряд ли вели с вами диалог в таком ключе.
Продолжительные паузы. Большинству людей режет уши тишина. Очень дискомфортно, когда вы задали вопрос, а собеседник вдруг замолкает, уходит в себя, разрывает визуальный контакт: смотрит в стол, откидывается на спинку кресла и ничего не говорит.
У людей не очень опытных или эмоционально чувствительных появляется сильное желание «сдать» позиции: пойти навстречу там, где еще не было переговоров. Сказать — а мы вам скидочку, а мы вам вот это еще дадим.
Амортизация приема. Мы никуда не торопимся! Нечего сказать — сам держи паузу. При этом учитывайте: есть люди не быстрые по характеру. И иногда вот такие продолжительные паузы их естественное поведение. Неопытный переговорщик может принять это на свой счет и начать совершать ошибки.
Будьте осторожнее в такие моменты с анекдотами, с юмором — их имеет смысл рассказывать не тогда, когда человек демонстрирует вам превосходство. Иначе каменное лицо в ответ может вас еще больше выбить из седла.
Что же самое важное в переговорах
Вспоминаю кейс, когда лет десять назад ко мне обратилась Российская экономическая школа: «А давайте вы напишите скрипты к переговорам». Мы стали оценивать: на каждую фразу есть как минимум 3 варианта ответа с одной стороны. Значит, есть 3 варианта ответа оппонента. Переговорщикам надо это все запомнить. И это только первые две-три минуты с начала переговоров. Во что превратятся скрипты хотя бы на 5-й фразе?
Конечно, мы отказались от затеи. В переговорах невозможно запомнить готовые фразы и использовать их. Важнее понимать смысл действий, общую стратегию: очередность этапов и развертывание сценариев. Только тогда у вас появится возможность подбирать слова в моменте и управлять процессом.
Всю информацию о любых техниках переговоров можно найти в свободном доступе. Не существует «тайных секретных техник».
Вызов в другом: когда вы прочли книгу и вам вроде все понятно, нужные слова в важный момент почему-то не вспоминаются. Теория не срабатывает!
Пока вы не увидите, как это работает на вас, не потренируетесь сами — ваша переговорная техника не оживет. Тренируйтесь везде, где возможно оставаться как бы отстраненным: наблюдать за ситуацией со стороны, чтобы понять, как человек реагирует на ваши действия.
Лучшая тренировка — с человеком, который является носителем качества. Когда опытный переговорщик на уровне своего поведения «заразит» своим опытом, когда вы найдете такого человека, у вас есть все шансы стать лучше, независимо от начального уровня.
Поэтому секретная техника успешного переговорщика — только тренировка. Информации и людей, ее знающих, полно. Имеющих навык, умеющих — единицы.
Желаю вам всем стать умеющими специалистами!
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Как вести переговоры на своих условиях, добиваться своего и что делать, если вы оказались в жестких переговора
Демонстрация превосходства в переговорах нацелена на создание эмоционального и физического дискомфорта для оппонента. В результате, человек начинает...
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