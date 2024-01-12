Уроки памяти о сожженной фашистами в годы войны деревне прошли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьники Беларуси вспоминают историю уничтожения белорусской деревни Ола. В ней фашисты заживо сожгли 1748 человек. В основном среди них были женщины и дети. Накануне 80-летия со дня трагедии по всей стране проходит единый урок памяти, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Историю сожженной деревни многие ученики услышали впервые. По программе тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной изучают только в старших классах.



«Меня очень затронула история учителя. Она нам рассказала, что немцы были очень жестоки и даже не пожалели 110-летнюю бабушку», – рассказала ученица 5 класса Виктория Пенкрат.

«Мне было жалко детей, которые прожили такую короткую и маленькую жизнь», – отметила ученица 5 класса Ангелина Новик.

«У меня вызвала эта история эмоцию страха. Погибло столько невинных жителей деревни Ола», – рассказал ученик 5 класса Тимофей Фальковский.



В едином уроке участвуют все школьники. Тему готовит классный руководитель, адаптирует под учеников.

«Учитывая их возрастные способности, их эмоциональный настрой, я больше взяла работу на себя. Предоставила им информационный материал. Чтобы вызвать эмоции, я продемонстрировала ролик», – рассказала учитель истории, классный руководитель Ирина Войтович.

В Оле фашисты провели одну из самых масштабных карательных операций. До войны в деревне посреди глухого леса жили 168 человек. Позже их стало свыше полутора тысяч. Сюда бежали за помощью из 12 других сел, но это укрытие стало последним. В 6:00 14 января 44-го деревню окружили фашисты. Спаслись только восемь человек.