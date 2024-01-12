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Уроки памяти о сожженной фашистами в годы войны деревне прошли в Беларуси

12.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уроки памяти о сожженной фашистами в годы войны деревне прошли в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Школьники Беларуси вспоминают историю уничтожения белорусской деревни Ола. В ней фашисты заживо сожгли 1748 человек. В основном среди них были женщины и дети. Накануне 80-летия со дня трагедии по всей стране проходит единый урок памяти, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Историю сожженной деревни многие ученики услышали впервые. По программе тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной изучают только в старших классах.

«Меня очень затронула история учителя. Она нам рассказала, что немцы были очень жестоки и даже не пожалели 110-летнюю бабушку», – рассказала ученица 5 класса Виктория Пенкрат.

«Мне было жалко детей, которые прожили такую короткую и маленькую жизнь», – отметила ученица 5 класса Ангелина Новик.

«У меня вызвала эта история эмоцию страха. Погибло столько невинных жителей деревни Ола», – рассказал ученик 5 класса Тимофей Фальковский.

В едином уроке участвуют все школьники. Тему готовит классный руководитель, адаптирует под учеников.

«Учитывая их возрастные способности, их эмоциональный настрой, я больше взяла работу на себя. Предоставила им информационный материал. Чтобы вызвать эмоции, я продемонстрировала ролик», – рассказала учитель истории, классный руководитель Ирина Войтович.

В Оле фашисты провели одну из самых масштабных карательных операций. До войны в деревне посреди глухого леса жили 168 человек. Позже их стало свыше полутора тысяч. Сюда бежали за помощью из 12 других сел, но это укрытие стало последним. В 6:00 14 января 44-го деревню окружили фашисты. Спаслись только восемь человек.

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«Все было сделано по стандартной отработанной системе. Окружался населенный пункт, население выгоняли из домов и, как правило, в сараях поджигали. Особенности тех событий заключаются, прежде всего, в том, что это фактически было окончание войны. Германия понимала, что она проиграла. В 1944 год уже началось освобождение Беларуси, и линия фронта проходила недалеко от деревни», – отметил заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.

Через несколько дней после трагедии деревню освободили советские войска. После войны родственники погибших пытались возродить Олу, но не получилось. В настоящее время на месте уничтоженной деревни находится мемориальный комплекс. Его построили благодаря вниманию главы государства.

На могилу в лесу под Светлогорском продолжают нести цветы и игрушки – символ радости, которую детям Олы испытать так и не удалось.



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Теги: Минск
 
 
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В Оле фашисты провели одну из самых масштабных карательных операций.
 
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