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Уроки памяти о сожженной фашистами в годы войны деревне прошли в Беларуси
12.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школьники Беларуси вспоминают историю уничтожения белорусской деревни Ола. В ней фашисты заживо сожгли 1748 человек. В основном среди них были женщины и дети. Накануне 80-летия со дня трагедии по всей стране проходит единый урок памяти, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«У меня вызвала эта история эмоцию страха. Погибло столько невинных жителей деревни Ола», – рассказал ученик 5 класса Тимофей Фальковский.
В Оле фашисты провели одну из самых масштабных карательных операций. До войны в деревне посреди глухого леса жили 168 человек. Позже их стало свыше полутора тысяч. Сюда бежали за помощью из 12 других сел, но это укрытие стало последним. В 6:00 14 января 44-го деревню окружили фашисты. Спаслись только восемь человек.
Через несколько дней после трагедии деревню освободили советские войска. После войны родственники погибших пытались возродить Олу, но не получилось. В настоящее время на месте уничтоженной деревни находится мемориальный комплекс. Его построили благодаря вниманию главы государства.
На могилу в лесу под Светлогорском продолжают нести цветы и игрушки – символ радости, которую детям Олы испытать так и не удалось.
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В Оле фашисты провели одну из самых масштабных карательных операций.
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