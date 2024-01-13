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Классный руководитель Лукашенко отметила 100-летний юбилей
13.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Классному руководителю президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня исполнилось 100 лет. Татьяна Карпеченко живет в Александрии, на малой родине главы государства, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Вся комната в цветах. Так Татьяна Карпеченко отмечает вековой юбилей. Долгожитель, ветеран войны и труда. Но большинство знают ее как учителя президента. О своем знаменитом ученике Татьяна Николаевна рассказывает уже 30 лет. Шутит, если б знала, что мальчик станет президентом, уже тогда вела бы личный дневник.
Александр Лукашенко о своих учителях тоже не забывает. Будучи на малой родине, всегда интересуется школой, жизнью в агрогородке и одноклассниками. К преподавателям особое внимание.
Татьяна Карпеченко родилась в России. В 46-м после войны из Архангельска приехала в Александрию погостить и осталась. Более 40 лет проработала в местной школе математиком, а муж – историком. Говорит, дети во все времена одинаковые. Главное – не только знания им давать, но и воспитывать.
Хоть Татьяна Николаевна порой и жалуется на здоровье, но держится бодро. Гостей у себя ждет и завтра. 100 лет – лучший повод для праздника и теплых встреч.
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