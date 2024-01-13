ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Классный руководитель Лукашенко отметила 100-летний юбилей

13.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Классный руководитель Лукашенко отметила 100-летний юбилей
 Фото: МТРК «Мир»

Классному руководителю президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня исполнилось 100 лет. Татьяна Карпеченко живет в Александрии, на малой родине главы государства, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Дома у Татьяны Николаевны день открытых дверей. Гости приходят с самого утра с букетами, поздравлениями и подарками.

Вся комната в цветах. Так Татьяна Карпеченко отмечает вековой юбилей. Долгожитель, ветеран войны и труда. Но большинство знают ее как учителя президента. О своем знаменитом ученике Татьяна Николаевна рассказывает уже 30 лет. Шутит, если б знала, что мальчик станет президентом, уже тогда вела бы личный дневник.

«Я же не одна его учила, а целый коллектив, только что я классная была его. Ну, всякое было. Это же хлопцы, у меня у самой три хлопца. Так разные разборки были, он все знает. Но он молодец. Учился хорошо, вел себя хорошо. В мероприятиях школьных принимал активное участие. Физкультурник хороший был», – рассказала Татьяна Карпеченко.

Александр Лукашенко о своих учителях тоже не забывает. Будучи на малой родине, всегда интересуется школой, жизнью в агрогородке и одноклассниками. К преподавателям особое внимание.

Татьяна Карпеченко родилась в России. В 46-м после войны из Архангельска приехала в Александрию погостить и осталась. Более 40 лет проработала в местной школе математиком, а муж – историком. Говорит, дети во все времена одинаковые. Главное – не только знания им давать, но и воспитывать.

«Надо быть патриотами своей родины, чтобы сплоченность была между ними. Молодежь должна не забывать о прошлом и ценить настоящее, которое мы имеем. За молодежью наше будущее. Должны и о будущем думать, чтобы наша Беларусь оставалась такой прекрасной, тихой, спокойной страной», – рассказала классный руководитель Александра Лукашенко Татьяна Карпеченко.

Хоть Татьяна Николаевна порой и жалуется на здоровье, но держится бодро. Гостей у себя ждет и завтра. 100 лет – лучший повод для праздника и теплых встреч.

Первым своего классного руководителя поздравил Александр Лукашенко. Он передал цветы и большую корзинку с продуктовыми новинками отечественного производства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси первым поздравил Татьяну Николаевну, передал цветы и большую корзинку с продуктовыми новинками отечественного производства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроки памяти о сожженной фашистами в годы войны деревне прошли в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2024
Mir24.TV Belarus
13.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика