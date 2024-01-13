Классный руководитель Лукашенко отметила 100-летний юбилей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Классному руководителю президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня исполнилось 100 лет. Татьяна Карпеченко живет в Александрии, на малой родине главы государства, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



Дома у Татьяны Николаевны день открытых дверей. Гости приходят с самого утра с букетами, поздравлениями и подарками.

Вся комната в цветах. Так Татьяна Карпеченко отмечает вековой юбилей. Долгожитель, ветеран войны и труда. Но большинство знают ее как учителя президента. О своем знаменитом ученике Татьяна Николаевна рассказывает уже 30 лет. Шутит, если б знала, что мальчик станет президентом, уже тогда вела бы личный дневник.

«Я же не одна его учила, а целый коллектив, только что я классная была его. Ну, всякое было. Это же хлопцы, у меня у самой три хлопца. Так разные разборки были, он все знает. Но он молодец. Учился хорошо, вел себя хорошо. В мероприятиях школьных принимал активное участие. Физкультурник хороший был», – рассказала Татьяна Карпеченко.

Александр Лукашенко о своих учителях тоже не забывает. Будучи на малой родине, всегда интересуется школой, жизнью в агрогородке и одноклассниками. К преподавателям особое внимание.

Татьяна Карпеченко родилась в России. В 46-м после войны из Архангельска приехала в Александрию погостить и осталась. Более 40 лет проработала в местной школе математиком, а муж – историком. Говорит, дети во все времена одинаковые. Главное – не только знания им давать, но и воспитывать.

«Надо быть патриотами своей родины, чтобы сплоченность была между ними. Молодежь должна не забывать о прошлом и ценить настоящее, которое мы имеем. За молодежью наше будущее. Должны и о будущем думать, чтобы наша Беларусь оставалась такой прекрасной, тихой, спокойной страной», – рассказала классный руководитель Александра Лукашенко Татьяна Карпеченко.

Хоть Татьяна Николаевна порой и жалуется на здоровье, но держится бодро. Гостей у себя ждет и завтра. 100 лет – лучший повод для праздника и теплых встреч.



Первым своего классного руководителя поздравил Александр Лукашенко. Он передал цветы и большую корзинку с продуктовыми новинками отечественного производства.