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Лукашенко объяснил, зачем американцы нанесли ракетный удар по Йемену

13.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко объяснил, зачем американцы нанесли ракетный удар по Йемену
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Западные силы, особенно американцы, не хотят многополярности и от этого все более неспокойно в разных частях света. Такое заявление по поводу атак на Йемен сделал накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«Идут показательные бомбардировки ради только того, что предстоящие выборы в Америке. Надо показать свой героизм, какой я крутой. Боюсь, что это дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя. Подумайте над тем, что я сказал. Но наша задача одна: мир и покой в нашем государстве», – подчеркнул белорусский лидер.

Это заявление Александр Лукашенко сделал в Минске на приеме от имени президента. Там же белорусский лидер вручил государственные награды тем, кто в минувшем году отличился в своей профессии.



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Теги: Минск
 
 
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Ситуацию вокруг Йемена политик прокомментировал накануне в Минске.
 
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