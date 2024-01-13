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Лукашенко объяснил, зачем американцы нанесли ракетный удар по Йемену
13.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Западные силы, особенно американцы, не хотят многополярности и от этого все более неспокойно в разных частях света. Такое заявление по поводу
Это заявление Александр Лукашенко сделал в Минске на приеме от имени президента. Там же белорусский лидер вручил государственные награды тем, кто в минувшем году отличился в своей профессии.
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Ситуацию вокруг Йемена политик прокомментировал накануне в Минске.
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