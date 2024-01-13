Лукашенко объяснил, зачем американцы нанесли ракетный удар по Йемену

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Западные силы, особенно американцы, не хотят многополярности и от этого все более неспокойно в разных частях света. Такое заявление по поводу атак на Йемен сделал накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«Идут показательные бомбардировки ради только того, что предстоящие выборы в Америке. Надо показать свой героизм, какой я крутой. Боюсь, что это дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя. Подумайте над тем, что я сказал. Но наша задача одна: мир и покой в нашем государстве», – подчеркнул белорусский лидер.

Это заявление Александр Лукашенко сделал в Минске на приеме от имени президента. Там же белорусский лидер вручил государственные награды тем, кто в минувшем году отличился в своей профессии.