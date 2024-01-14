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Новые налоги, запрет на валюту и обучение сотрудников как инвестиция: новости бизнеса за 8-14 января 2024 года
14.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Регулирование цен, разработка видеоигр и необычные продукты. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В канун Нового года на pravo.by опубликовали закон от 27 декабря 2023 года № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который в очередной раз скорректировал Налоговый кодекс Беларуси. Самое интересное из нововведений — это прогрессивные ставки налогов. То есть с увеличением дохода ставка налога возрастает. Но для бизнеса в документе еще много важных изменений, поэтому мы совместно с налоговым консультантом и учредителем бухгалтерской компании «Директ Актив» Верой Солянковой
Запрет на арендную плату в иностранной валюте
Полезное для бизнеса
Разработка и монетизация видеоигр давно стали классическим бизнесом. Однако в этой сфере есть немало нюансов, о которых могут не подозревать и новички, и опытные участники рынка. К примеру, есть очень важный документ — соглашение на издание видеоигры. Это договор, который устанавливает правоотношения между издателем и разработчиком. Чаще всего издатель является компанией, которая берет на себя ответственность за распространение, продвижение и коммерциализацию игры, а разработчик отвечает за создание и предоставление игрового контента. Соглашение на практике содержит достаточно разнородные условия сотрудничества сторон: начиная от условий предоставления прав на видеоигру, пределов ее использования издателем, разделения дохода и заканчивая условиями прекращения сотрудничества, ответственностью сторон. Эксперты REVERA Belarus
Каким образом обучение сотрудников влияет на прибыль компании? Почему корпоративное образование должно стать постоянной статьей в бюджете? Как сейчас обстоит дело с подготовкой квалифицированных специалистов внутри компании? Об этом Про бизнес узнал у экспертов в области корпоративного обучения и HR-сотрудников компаний iMedia Solutions Атлант-M. В
Истории бизнеса
Вот уже 14 лет Анна Бобух — собственник портала Pudra.by и продолжает гореть своей работой. Сейчас у проекта 100+ заказов в день, клиентская база из 110 тысяч покупателей и более 10 000 SKU от 40 поставщиков. Но так было не всегда. Анна
Кристина Тимофеева создала студию перманентного макияжа «Барышни» после того, как поняла, что эта услуга очень востребована, а также сама научилась делать ее качественно. Погружение Кристины в бьюти-бизнес стало увлекательным водоворотом событий: после 7 лет учебы, года, проведенного в университете в Китае, где она занималась переводами и обучением,
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Новые налоги, запрет на валюту и обучение сотрудников как инвестиция: новости бизнеса за 8-14 января 2024 года
Регулирование цен, разработка видеоигр и необычные продукты. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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