Новые налоги, запрет на валюту и обучение сотрудников как инвестиция: новости бизнеса за 8-14 января 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Регулирование цен, разработка видеоигр и необычные продукты. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В канун Нового года на pravo.by опубликовали закон от 27 декабря 2023 года № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который в очередной раз скорректировал Налоговый кодекс Беларуси. Самое интересное из нововведений — это прогрессивные ставки налогов. То есть с увеличением дохода ставка налога возрастает. Но для бизнеса в документе еще много важных изменений, поэтому мы совместно с налоговым консультантом и учредителем бухгалтерской компании «Директ Актив» Верой Солянковой разобрались в главных новациях .

Запрет на арендную плату в иностранной валюте ужесточили и продлили .

Собрали 10 важных изменений в регулировании цен.

Полезное для бизнеса

Разработка и монетизация видеоигр давно стали классическим бизнесом. Однако в этой сфере есть немало нюансов, о которых могут не подозревать и новички, и опытные участники рынка. К примеру, есть очень важный документ — соглашение на издание видеоигры. Это договор, который устанавливает правоотношения между издателем и разработчиком. Чаще всего издатель является компанией, которая берет на себя ответственность за распространение, продвижение и коммерциализацию игры, а разработчик отвечает за создание и предоставление игрового контента. Соглашение на практике содержит достаточно разнородные условия сотрудничества сторон: начиная от условий предоставления прав на видеоигру, пределов ее использования издателем, разделения дохода и заканчивая условиями прекращения сотрудничества, ответственностью сторон. Эксперты REVERA Belarus рассказали «Про бизнес», на что стоит обратить внимание в этом документе разработчикам, чтобы не прогадать.

Каким образом обучение сотрудников влияет на прибыль компании? Почему корпоративное образование должно стать постоянной статьей в бюджете? Как сейчас обстоит дело с подготовкой квалифицированных специалистов внутри компании? Об этом Про бизнес узнал у экспертов в области корпоративного обучения и HR-сотрудников компаний iMedia Solutions Атлант-M. В материале делимся также результатами опроса среди компаний про организацию корпоративного обучения.

Истории бизнеса

Вот уже 14 лет Анна Бобух — собственник портала Pudra.by и продолжает гореть своей работой. Сейчас у проекта 100+ заказов в день, клиентская база из 110 тысяч покупателей и более 10 000 SKU от 40 поставщиков. Но так было не всегда. Анна рассказывает о том , как начала бизнес по продаже косметики, сама упаковывавала товары, о закрытии офисов и смелых планах на будущее.

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