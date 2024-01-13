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Орден Франциска Скорины получил председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин
13.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было тепло и уютно. С такими словами Александр Лукашенко обратился к гостям на приеме от имени президента. На мероприятии белорусский лидер вручил председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину Орден Франциска Скорины. За значительный вклад в укрепление мира и дружбы между странами, работу по сближению и обогащению национальных культур и развитию единого информпространства. Побывала на приеме и корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
В этот день журналисты, чиновники, спортсмены и представители силового блока могут сменить деловые костюмы и служебную форму на вечерние наряды и пообщаться в неформальной обстановке. Прием от имени президента – своеобразный подарок тем, кто в минувшем году отличился в своей профессии.
Вручение госнаград перед началом праздника – традиция. Орден Франциска Скорины из рук президента получил руководитель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин.
Орден учрежден в Беларуси в апреле 1995 года. Сделан он из серебра с позолотой. Четырехконечная звезда с кругом заключена в овал высотой 43 миллиметра и шириной 39. В центре круга – рельефное изображение Франциска Скорины, снизу – лавровая ветвь. Обрамлен овал бело-голубой эмалевой лентой. Сначала орден вручали только отдельным гражданам за особые заслуги в области культуры. А три года назад им стали награждать организации и их коллективы. Ордена Франциска Скорины не раз были удостоены выдающиеся россияне, среди них Борис Ельцин, Валентина Матвиенко, Александра Пахмутова.
Благодарности от президента за свой труд получили восемь человек – представители СМИ и медики. Александр Лукашенко поздравил тех, кто заслужил признание. А всем собравшимся пожелал успешно выполнить общую задачу – сохранить мир и спокойствие в стране.
«Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. За всем этим стоит личный вклад каждого из присутствующих. Всех нас объединяют преданность Родине и ответственность за ее судьбу. Такие люди, как вы, – гордость и опора Беларуси», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Президент призвал взять все лучшее из прошлого года – в новый. 2023-й прошел под знаком мира и созидания, а теперь настало время работать на совесть.
Об этом и премьера песни на праздничном концерте, а еще о том, что все сделанное в Беларуси – сделано с любовью.
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Государственную награду Республики Беларусь вручил президент Александр Лукашенко.
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