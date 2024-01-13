Орден Франциска Скорины получил председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было тепло и уютно. С такими словами Александр Лукашенко обратился к гостям на приеме от имени президента. На мероприятии белорусский лидер вручил председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину Орден Франциска Скорины. За значительный вклад в укрепление мира и дружбы между странами, работу по сближению и обогащению национальных культур и развитию единого информпространства. Побывала на приеме и корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

В этот день журналисты, чиновники, спортсмены и представители силового блока могут сменить деловые костюмы и служебную форму на вечерние наряды и пообщаться в неформальной обстановке. Прием от имени президента – своеобразный подарок тем, кто в минувшем году отличился в своей профессии.

Вручение госнаград перед началом праздника – традиция. Орден Франциска Скорины из рук президента получил руководитель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин.

Орден учрежден в Беларуси в апреле 1995 года. Сделан он из серебра с позолотой. Четырехконечная звезда с кругом заключена в овал высотой 43 миллиметра и шириной 39. В центре круга – рельефное изображение Франциска Скорины, снизу – лавровая ветвь. Обрамлен овал бело-голубой эмалевой лентой. Сначала орден вручали только отдельным гражданам за особые заслуги в области культуры. А три года назад им стали награждать организации и их коллективы. Ордена Франциска Скорины не раз были удостоены выдающиеся россияне, среди них Борис Ельцин, Валентина Матвиенко, Александра Пахмутова.

«Я расцениваю эту награду как награду всему многонациональному коллективу телерадиокомпании «Мир». Наши коллеги работают в десяти странах СНГ и Грузии. И это единая, многонациональная, дружная семья журналистов. Безусловно, успех нашего коллектива был бы невозможным без личной поддержки Александра Григорьевича Лукашенко. Напомню, что именно в Беларуси телеканал «МИР» имеет статус канала, который основан по инициативе президента Беларуси. За последние 15 лет наш телеканал повысил свое телесмотрение в России в 18 раз. А в Казахстане – в целых 25. Хотел бы сказать, что к освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков мы готовим не менее 30 медиапроектов», – сказал председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

Благодарности от президента за свой труд получили восемь человек – представители СМИ и медики. Александр Лукашенко поздравил тех, кто заслужил признание. А всем собравшимся пожелал успешно выполнить общую задачу – сохранить мир и спокойствие в стране.

«Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. За всем этим стоит личный вклад каждого из присутствующих. Всех нас объединяют преданность Родине и ответственность за ее судьбу. Такие люди, как вы, – гордость и опора Беларуси», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент призвал взять все лучшее из прошлого года – в новый. 2023-й прошел под знаком мира и созидания, а теперь настало время работать на совесть.

«Мы уже с вами живем Годом качества. Об этом говорит и атмосфера сегодняшней встречи. Качество – это не только про экономику и производство, но это прежде всего про человека. Поэтому нужно сделать все, чтобы качество пронизывало каждого человека. Мы умеем делать, но нужно делать это качественно», – сказал Лукашенко.

Об этом и премьера песни на праздничном концерте, а еще о том, что все сделанное в Беларуси – сделано с любовью.