ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко начала турнир этого года с победы. В первом круге белорусская теннисистка переиграла немку Эллу Зайдэль, передает телеканал «МИР 24».

Игра далась Соболенко легко. Белоруска отдала сопернице всего один гейм во второй партии и уже через 55 минут после начала встречи праздновала победу со счетом 2:0. За матч Арина шесть раз подала навылет и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Во втором круге первая ракетка планеты встретится с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой, которая сейчас занимает 110-е место в мировой классификации.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором круге первая ракетка планеты встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы и туристы выбирают активный отдых на горнолыжных курортах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика