|
Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open
15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко начала турнир этого года с победы. В первом круге белорусская теннисистка переиграла немку Эллу Зайдэль, передает телеканал «МИР 24».
Игра далась Соболенко легко. Белоруска отдала сопернице всего один гейм во второй партии и уже через 55 минут после начала встречи праздновала победу со счетом 2:0. За матч Арина шесть раз подала навылет и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Во втором круге первая ракетка планеты встретится с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой, которая сейчас занимает 110-е место в мировой классификации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором круге первая ракетка планеты встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)