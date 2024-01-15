Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко начала турнир этого года с победы. В первом круге белорусская теннисистка переиграла немку Эллу Зайдэль, передает телеканал «МИР 24».

Игра далась Соболенко легко. Белоруска отдала сопернице всего один гейм во второй партии и уже через 55 минут после начала встречи праздновала победу со счетом 2:0. За матч Арина шесть раз подала навылет и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Во втором круге первая ракетка планеты встретится с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой, которая сейчас занимает 110-е место в мировой классификации.