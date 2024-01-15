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Погода в СНГ: арктические холода сковали Казахстан, Беларусь засыпало снегом
15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мощнейший снежный циклон накрыл юг Сахалина. Из-за непогоды в регионе закрыли дороги. Школы перевели на «дистанционку», в аэропорту отменены десятки авиарейсов. Засыпает снегом и Москву. За ночь его толщина подросла на три сантиметра, к вечеру выпадет еще два, сообщили в городском хозяйстве российской столицы. О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Азербайджан засыпало снегом. Самые высокие сугробы – больше полуметра – на юге страны. В Лянкяране обильный липкий снег оборвал провода и оставил жителей без электричества. Коммунальщики устраняют последствия стихии. На этом погодные испытания не закончились температура в регионе опустилась до минус 12. Трассы покрыты льдом, машины отчаянно буксуют. Скользко и на дорогах Баку. Многие водители не подготовились к зимнему стандарту и не переобули машины. Из-за этого в городе большие пробки. Сейчас спецтехника чистит от снега улицы и обрабатывает дороги реагентами.
Беларусь
Попали под снег и жители Беларуси. В Минске метет с выходных. На расчистку дорог вышли почти две тысячи дворников и 140 единиц техники. ГАИ рекомендует водителям быть внимательными на дорогах. К опасному гололеду добавился и резкий скачок температуры: от минус 14 до нуля. Такие перепады могут повлиять на урожайность озимых, предупреждают специалисты.
Кыргызстан
В Бишкеке холодный воздух вытесняет тепло. Сейчас в столице Кыргызстана слабый минус. К зимнему стандарту в республике добавится снег. Мести будет несколько дней. Осадки коснутся и востока страны. Там жители одного из сел Иссык-Кульской области организовали зимний досуг. Местный пруд, который из-за морозов покрылся льдом, превратили в хоккейную площадку и проводят любительские матчи.
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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