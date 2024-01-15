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Погода в СНГ: арктические холода сковали Казахстан, Беларусь засыпало снегом

15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мощнейший снежный циклон накрыл юг Сахалина. Из-за непогоды в регионе закрыли дороги. Школы перевели на «дистанционку», в аэропорту отменены десятки авиарейсов. Засыпает снегом и Москву. За ночь его толщина подросла на три сантиметра, к вечеру выпадет еще два, сообщили в городском хозяйстве российской столицы. О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Январские морозы испытывают жителей многих областей Казахстана. На севере, западе и в центре страны – до минус 30. Школьники сегодня будут учиться онлайн. Арктический холод доберется до юга и востока республики. А пока в Павлодаре, Темиртау и сельских округах Карагандинской области вводят режим ЧС. В Акмолинской области из-за гололеда, сильного ветра и больших сугробов закрыты участки дорог. На одном из них полицейские спасли 65 граждан Таджикистана. Ехали из Сургута, их рейсовый автобус сломался. Правоохранители отвезли пассажиров в пункт обогрева, а водителю помогли отремонтировать транспортное средство. Также на трассе Астана-Петропавловск столкнулись 15 автомобилей, водители не соблюдали дистанцию. А на востоке страны машина скорой помощи слетела в кювет с заснеженной трассы. Водитель не справился с управлением. Пациент и медики не пострадали. Выбраться из снежной западни им помогли спасатели.

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Азербайджан

Азербайджан засыпало снегом. Самые высокие сугробы – больше полуметра – на юге страны. В Лянкяране обильный липкий снег оборвал провода и оставил жителей без электричества. Коммунальщики устраняют последствия стихии. На этом погодные испытания не закончились температура в регионе опустилась до минус 12. Трассы покрыты льдом, машины отчаянно буксуют. Скользко и на дорогах Баку. Многие водители не подготовились к зимнему стандарту и не переобули машины. Из-за этого в городе большие пробки. Сейчас спецтехника чистит от снега улицы и обрабатывает дороги реагентами.

Беларусь

Попали под снег и жители Беларуси. В Минске метет с выходных. На расчистку дорог вышли почти две тысячи дворников и 140 единиц техники. ГАИ рекомендует водителям быть внимательными на дорогах. К опасному гололеду добавился и резкий скачок температуры: от минус 14 до нуля. Такие перепады могут повлиять на урожайность озимых, предупреждают специалисты.

Кыргызстан

В Бишкеке холодный воздух вытесняет тепло. Сейчас в столице Кыргызстана слабый минус. К зимнему стандарту в республике добавится снег. Мести будет несколько дней. Осадки коснутся и востока страны. Там жители одного из сел Иссык-Кульской области организовали зимний досуг. Местный пруд, который из-за морозов покрылся льдом, превратили в хоккейную площадку и проводят любительские матчи.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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