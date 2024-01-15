Погода в СНГ: арктические холода сковали Казахстан, Беларусь засыпало снегом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мощнейший снежный циклон накрыл юг Сахалина. Из-за непогоды в регионе закрыли дороги. Школы перевели на «дистанционку», в аэропорту отменены десятки авиарейсов. Засыпает снегом и Москву. За ночь его толщина подросла на три сантиметра, к вечеру выпадет еще два, сообщили в городском хозяйстве российской столицы. О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Январские морозы испытывают жителей многих областей Казахстана. На севере, западе и в центре страны – до минус 30. Школьники сегодня будут учиться онлайн. Арктический холод доберется до юга и востока республики. А пока в Павлодаре, Темиртау и сельских округах Карагандинской области вводят режим ЧС. В Акмолинской области из-за гололеда, сильного ветра и больших сугробов закрыты участки дорог. На одном из них полицейские спасли 65 граждан Таджикистана. Ехали из Сургута, их рейсовый автобус сломался. Правоохранители отвезли пассажиров в пункт обогрева, а водителю помогли отремонтировать транспортное средство. Также на трассе Астана-Петропавловск столкнулись 15 автомобилей, водители не соблюдали дистанцию. А на востоке страны машина скорой помощи слетела в кювет с заснеженной трассы. Водитель не справился с управлением. Пациент и медики не пострадали. Выбраться из снежной западни им помогли спасатели.

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