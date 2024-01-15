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Лукашенко заявил о важности наращивания товарооборота между Минском и Душанбе

15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко заявил о важности наращивания товарооборота между Минском и Душанбе
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал приложить усилия, чтобы увеличить товарооборот между Минском и Душанбе. Глава республики провел встречу с послом Таджикистана Бахтоваром Сафарзодой, передает «МИР 24».

Объем взаимной торговли заметно упал, констатировал белорусский лидер. При этом отношения между странами назвал крепкими и дружественными. Но база, по словам президента, – это экономика. Среди перспективных направлений Александр Лукашенко выделил сельское хозяйство, промышленность, в частности машиностроение. Одно из предложений – поставки белорусских большегрузов для горнорудной отрасли Таджикистана.

«Надо нам здесь потрудиться с тем, чтобы вернуть товарооборот для начала на ту стадию, на которой он находился. У нас достаточно продукции, товаров для того, чтобы увеличивать этот товарооборот. Согласитесь, что 70-80 миллионов товарооборота для наших стран – это почти ничто. У нас есть все необходимое, в чем нуждается Таджикистан», – сказал Лукашенко.

Между Беларусью и Таджикистаном действует дорожная карта двустороннего сотрудничества. Она рассчитана до 2026-го года.



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Президент Беларуси провел встречу с послом Таджикистана Бахтоваром Сафарзодой.
 
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