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Лукашенко заявил о важности наращивания товарооборота между Минском и Душанбе
15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал приложить усилия, чтобы увеличить товарооборот между Минском и Душанбе. Глава республики провел встречу с послом Таджикистана Бахтоваром Сафарзодой, передает «МИР 24».
Объем взаимной торговли заметно упал, констатировал белорусский лидер. При этом отношения между странами назвал крепкими и дружественными. Но база, по словам президента, – это экономика. Среди перспективных направлений Александр Лукашенко выделил сельское хозяйство, промышленность, в частности машиностроение. Одно из предложений – поставки белорусских большегрузов для горнорудной отрасли Таджикистана.
Между Беларусью и Таджикистаном действует дорожная карта двустороннего сотрудничества. Она рассчитана до 2026-го года.
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Президент Беларуси провел встречу с послом Таджикистана Бахтоваром Сафарзодой.
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