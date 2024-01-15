Условия кредитования изменили в Беларуси: с чем связаны нововведения?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 15 января меняются условия кредитования для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели смогут взять в долг больше средств, чем раньше. Такое решение принял Национальный банк страны. Есть и другие новшества. В нюансах разобралась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Максимальную сумму микрокредита, который можно взять без залога, подняли с 600 тысяч до миллиона белорусских рублей (28 миллионов российских). В Нацбанке уверены: новшество благоприятно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в стране.

«Для того, чтобы усилить правовую защищенность кредитополучателей, в том числе физических лиц, закреплено, что при направлении банком оферты, предусматривающей ухудшение условий кредитного договора для кредитополучателя, его согласие не может быть выражено молчанием или действием, направленным на исполнение обязательств. Если кредитополучатель согласен с предложением банка об ухудшении условий договора, то он должен подписать дополнительное соглашение к нему», – рассказал советник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси Анатолий Канович.

Банки Беларуси теперь смогут временно останавливать начисление процентов по кредиту, но только в случае, если при его выдаче клиент столкнулся с мошенничеством от третьих лиц.

Также при уменьшении платежа по кредиту банк не будет перепроверять кредитоспособность физлица.