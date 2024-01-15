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Условия кредитования изменили в Беларуси: с чем связаны нововведения?
15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 15 января меняются условия кредитования для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели смогут взять в долг больше средств, чем раньше. Такое решение принял Национальный банк страны. Есть и другие новшества. В нюансах разобралась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Максимальную сумму микрокредита, который можно взять без залога, подняли с 600 тысяч до миллиона белорусских рублей (28 миллионов российских). В Нацбанке уверены: новшество благоприятно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в стране.
Банки Беларуси теперь смогут временно останавливать начисление процентов по кредиту, но только в случае, если при его выдаче клиент столкнулся с мошенничеством от третьих лиц.
Также при уменьшении платежа по кредиту банк не будет перепроверять кредитоспособность физлица.
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Теперь предприниматели смогут взять в долг больше средств, чем раньше. Кроме того, усилена правовая защищенность кредитополучателей, в том числе физических лиц.
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