ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы почтили память жителей сожженной во время войны деревни Ола

15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы почтили память жителей сожженной во время войны деревни Ола
 Фото: МТРК «Мир»

В мемориальном комплексе «Ола» в Беларуси почтили память жителей сожженной деревни. Там во время Великой Отечественной войны фашисты уничтожили около 1800 человек, передает телеканал «МИР 24».

Тысячи белорусов посетили место скорби в годовщину трагедии. Люди прошли по бывшей деревенской улице под перезвон колоколов. На месте сгоревших домов теперь стоят символические остовы с силуэтами сельчан. В знак скорби о погибших участники митинга-реквиема зажгли лампадки с названиями пострадавших населенных пунктов.

«Вроде бы деревня не такая и большая была, но столько людей погибло. Мы, подрастающее поколение, должны знать и помнить об этом», – отметил учащийся Коротковичской средней школы Артем Колесов.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?
«По словам уцелевшего свидетеля, каратели были в черной форме, то есть это были эсесовцы. Они окружили деревню и расправились со всеми жителями. Это был престольный праздник, люди пришли отметить его в родную деревню. Фашисты воспользовались этим и совершили кровавую бойню. Но рука возмездия настигла тех, кто отдавал приказы уничтожать Олу», – рассказал прокурор Гомельской области Виктор Морозов.

Участники митинга возложили к мемориалу цветы и венки. Память жертв почтили минутой молчания. Во время войны более 12 тысяч населенных пунктов были подвергнуты уничтожению. Из них около 300 разделили судьбу Олы, Хатыни и Зельвы.

В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сожженная земля деревни Ола находится на кладбище деревень в мемориальном комплексе «Хатынь».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди прошли по бывшей деревенской улице под перезвон колоколов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Придется обсудить все неудобные темы: от раздела прибыли до последствий собственной смерти». Как правильно составлять партнерские соглашения в бизнесе и стартапах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2024
Mir24.TV Belarus
15.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика