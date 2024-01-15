Белорусы почтили память жителей сожженной во время войны деревни Ола

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мемориальном комплексе «Ола» в Беларуси почтили память жителей сожженной деревни. Там во время Великой Отечественной войны фашисты уничтожили около 1800 человек, передает телеканал «МИР 24».

Тысячи белорусов посетили место скорби в годовщину трагедии. Люди прошли по бывшей деревенской улице под перезвон колоколов. На месте сгоревших домов теперь стоят символические остовы с силуэтами сельчан. В знак скорби о погибших участники митинга-реквиема зажгли лампадки с названиями пострадавших населенных пунктов.

«Вроде бы деревня не такая и большая была, но столько людей погибло. Мы, подрастающее поколение, должны знать и помнить об этом», – отметил учащийся Коротковичской средней школы Артем Колесов.

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