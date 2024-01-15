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Белорусы почтили память жителей сожженной во время войны деревни Ола
15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В мемориальном комплексе «Ола» в Беларуси почтили память жителей сожженной деревни. Там во время Великой Отечественной войны фашисты уничтожили около 1800 человек, передает телеканал «МИР 24».
Тысячи белорусов посетили место скорби в годовщину трагедии. Люди прошли по бывшей деревенской улице под перезвон колоколов. На месте сгоревших домов теперь стоят символические остовы с силуэтами сельчан. В знак скорби о погибших участники митинга-реквиема зажгли лампадки с названиями пострадавших населенных пунктов.
Участники митинга возложили к мемориалу цветы и венки. Память жертв почтили минутой молчания. Во время войны более 12 тысяч населенных пунктов были подвергнуты уничтожению. Из них около 300 разделили судьбу Олы, Хатыни и Зельвы.
В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сожженная земля деревни Ола находится на кладбище деревень в мемориальном комплексе «Хатынь».
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Люди прошли по бывшей деревенской улице под перезвон колоколов.
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