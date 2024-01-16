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Погода в СНГ: сход лавин возможен в горах Казахстана, Беларусь накрыли метели

16.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: сход лавин возможен в горах Казахстана, Беларусь накрыли метели
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гололед в Кишиневе нарушил движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы ходят с задержкой или перенаправляются на другие маршруты, сообщили в мэрии столицы Молдовы. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Морозы на севере, востоке и в центре Казахстана. Ночью там до минус 33. На юге и юго-востоке страны холодный фронт с зарядами снега. В Жамбылской и Северо-Казахстанской областях для всех видов транспорта закрыты республиканские трассы.
Спасатели Алматинской области просят туристов не ходить в горы. Из-за осадков подниматься на заснеженные склоны опасно. Риск схода лавин практически на всех участках.

Самые страшные трагедии в горах за последние 10 лет
Беларусь

В Беларуси метели и сильный ветер. На дорогах скользко. В стране действует «оранжевый» уровень опасности. Зима принесла не только погодную неприятность. С начала сезона больше 200 человек обратились за медицинской помощью после катания на надувных ватрушках. У многих серьезные травмы. Минздрав предупреждает: высокая скорость и неуправляемость тюбинга могут привести к гибели. Кататься можно только в оборудованных местах.

Кыргызстан

В Кыргызстане с утра плохая видимость. Из-за густого тумана в аэропорту Оша, это юг страны, задержаны рейсы. В Бишкеке плохая погода не повлияла на работу аэропорта Манас. Снег в городе шел всю ночь. А утром деревья и постройки покрылись изморозью. Жители столицы в соцсетях массово делятся атмосферными кадрами.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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