Погода в СНГ: сход лавин возможен в горах Казахстана, Беларусь накрыли метели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гололед в Кишиневе нарушил движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы ходят с задержкой или перенаправляются на другие маршруты, сообщили в мэрии столицы Молдовы. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Морозы на севере, востоке и в центре Казахстана. Ночью там до минус 33. На юге и юго-востоке страны холодный фронт с зарядами снега. В Жамбылской и Северо-Казахстанской областях для всех видов транспорта закрыты республиканские трассы.

Спасатели Алматинской области просят туристов не ходить в горы. Из-за осадков подниматься на заснеженные склоны опасно. Риск схода лавин практически на всех участках.

Самые страшные трагедии в горах за последние 10 лет