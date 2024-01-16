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Погода в СНГ: сход лавин возможен в горах Казахстана, Беларусь накрыли метели
16.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гололед в Кишиневе нарушил движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы ходят с задержкой или перенаправляются на другие маршруты, сообщили в мэрии столицы Молдовы. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Морозы на севере, востоке и в центре Казахстана. Ночью там до минус 33. На юге и юго-востоке страны холодный фронт с зарядами снега. В Жамбылской и Северо-Казахстанской областях для всех видов транспорта закрыты республиканские трассы.
В Беларуси метели и сильный ветер. На дорогах скользко. В стране действует «оранжевый» уровень опасности. Зима принесла не только погодную неприятность. С начала сезона больше 200 человек обратились за медицинской помощью после катания на надувных ватрушках. У многих серьезные травмы. Минздрав предупреждает: высокая скорость и неуправляемость тюбинга могут привести к гибели. Кататься можно только в оборудованных местах.
Кыргызстан
В Кыргызстане с утра плохая видимость. Из-за густого тумана в аэропорту Оша, это юг страны, задержаны рейсы. В Бишкеке плохая погода не повлияла на работу аэропорта Манас. Снег в городе шел всю ночь. А утром деревья и постройки покрылись изморозью. Жители столицы в соцсетях массово делятся атмосферными кадрами.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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