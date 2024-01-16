Ели в кадках принимают от горожан в Минске: как деревья обретут вторую жизнь?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси предлагают сдать ели, сосны и пихты на переработку. А деревья в кадках помогут высадить в городе или у дома. Как елки обретают вторую жизнь, увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

У водителя мусоровоза Дмитрия Ставера сегодня спецрейс – с площадок забирает только новогодние елки. Несколько десятков дворов – и машина заполнена.

«Мне кажется, пик еще будет после этих вот праздников. На следующей неделе больше будет их гораздо. В мае бывает даже, честно!» – поделился Дмитрий Ставер.