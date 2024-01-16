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Ели в кадках принимают от горожан в Минске: как деревья обретут вторую жизнь?

16.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ели в кадках принимают от горожан в Минске: как деревья обретут вторую жизнь?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси предлагают сдать ели, сосны и пихты на переработку. А деревья в кадках помогут высадить в городе или у дома. Как елки обретают вторую жизнь, увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

У водителя мусоровоза Дмитрия Ставера сегодня спецрейс – с площадок забирает только новогодние елки. Несколько десятков дворов – и машина заполнена.

«Мне кажется, пик еще будет после этих вот праздников. На следующей неделе больше будет их гораздо. В мае бывает даже, честно!» – поделился Дмитрий Ставер.

Жильцов просят не бросать елки в контейнеры с отходами, а поставить рядом. Есть и другие правила утилизации.

«Перед прощанием с главным символом Нового года важно очистить его от мишуры, игрушек и ваты. Они могут затруднить его переработку и превращение во вторичное сырье», – отметила корреспондент.

Из елей, сосен и пихт сделают компост. Потом его используют для подкормки дачных грядок и клумб. Добавляют в почву и при выращивании новых деревьев.

«Все ели, которые собирались, ранее везлись на полигоны и захоранивались. Ель – это вторичный материальный ресурс, который можно использовать повторно. Может варьироваться по-разному, но обычно за сезон от 15 до 16 тонн елей мы собираем», –сказал начальник участка по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

Продлить жизнь можно и елям в кадках. Минчане отдают такие деревья коммунальщикам. Весной они высадят хвойные и украсят ими город.

«Мы их соберем, а потом рассмотрим локацию, на которой мы их посадим. Все будет зависеть от того, сколько их принесут. Это будет какая-то аллея, либо это будут какие-то единичные посадки на тех дворовых территориях, откуда их принесли», – рассказала заместитель директора по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства №1 Московского района Минска Юлия Евстратова.

Коммунальщики заметили: с каждым годом живых елей становится все меньше. Белорусы активно переходят на искусственные деревья.



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Теги: Минск
 
 
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Жителей столицы также призывают сдать натуральную елку после праздников на переработку.
 
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